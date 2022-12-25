5 thói quen tưởng chừng vô hại lại khiến cơ thể tăng cân nhanh mà ít ai để ý

Sự kết hợp giữa các bữa ăn bổ dưỡng, tập thể dục thường xuyên và kế hoạch giảm cân được cân nhắc kỹ lưỡng có thể không đủ để giúp bạn giảm thêm vài cân. Trong trường hợp này, có thể có những thói quen nhỏ hàng ngày không được chú ý và chúng cần được kiểm tra. Những thứ như sở thích thay thế dựa trên thực vật, nỗi ám ảnh với thể thao hoặc phòng tập thể dục, hoặc thậm chí lựa chọn quần áo bình thường của bạn có thể làm chậm hành trình của bạn một cách đáng kể.

Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa lành mạnh và các chất dinh dưỡng , khoáng chất và chất chống oxy hóa hữu ích khác. Vì danh tiếng tốt này, mọi người có xu hướng thêm nó vào bánh mì nướng, trứng, nước chấm và thậm chí cả sinh tố mà không theo dõi số lượng.

Tuy nhiên, chúng khá giàu calo, có nghĩa là ăn quá nhiều sẽ không có lợi. Bạn nên ăn nửa quả bơ mỗi ngày để giảm cân lành mạnh.

2. Bạn bỏ qua giờ ăn trưa

Một số người bỏ bữa trưa vì họ tin rằng ăn nhẹ sẽ tốt cho họ, trong khi những người khác chỉ đơn giản là bận rộn suốt cả ngày nên họ quên ăn. Không cung cấp đủ thức ăn cho bản thân có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, dẫn đến cảm giác thèm ăn gia tăng và ăn uống vô độ sau này. Thêm vào đó, nó có thể dẫn đến sự mất cân bằng nội tiết tố khiến bạn không thể đốt cháy chất béo.

3. Bạn thích quần jean bó hơn

Chúng có thể giúp tạo ảo giác và giúp bạn trông thon thả hơn, nhưng việc mặc chúng thường xuyên có thể dẫn đến một số vấn đề. Quần jean bó sát đùi, mông và lõi của bạn, ngăn các cơ thực hiện chức năng hỗ trợ của chúng. Sau khi chịu áp lực trong một thời gian dài, nó trở nên thoải mái với việc thích nghi và bắt đầu trông ủ rũ.

Để ngăn chặn điều này, bạn có thể chuyển sang phong cách thoải mái hơn hoặc thường xuyên xoa bóp mắt cá chân và lõi sau khi mặc những chiếc quần jean như vậy.

4. Bạn chuyển sang dùng sữa hạnh nhân

Nếu bạn không dung nạp đường sữa hoặc thuần chay, thì việc chuyển sang các sản phẩm thay thế sữa có nguồn gốc thực vật có thể không phải là ý tưởng tốt nhất khi bạn đang cố gắng giảm vài cân.

Những người tiêu thụ các sản phẩm từ sữa có quá trình trao đổi chất được tăng cường và khả năng tăng cân thấp hơn nhờ canxi. Tuy nhiên, điều này chỉ hiệu quả nếu nó được kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh.

5. Bạn tránh tinh bột và chất béo

Hy sinh các chất dinh dưỡng khác để có nhiều protein hơn có thể dẫn đến các vấn đề về tim, hệ thống miễn dịch suy yếu, thiếu hụt vitamin, v.v. Thêm vào đó, không có đủ carbs và chất béo lành mạnh trong bữa ăn sẽ làm mất cân bằng chế độ ăn uống của bạn và dẫn đến tăng cân.

Để có được lợi ích sức khỏe tốt nhất, hãy đảm bảo rằng bạn tiêu thụ chủ yếu là carbs phức hợp và chất béo không bão hòa.

Theo Brightside