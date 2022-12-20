Đừng mặc đồ lót kiểu này kẻo bị viêm ngứa, dị ứng da và nhiễm trùng đường tiết niệu

Thời trang 20/12/2022 11:21

Nhiều người không thay đồ lót thường xuyên như họ nên làm. Trên thực tế, một số người thừa nhận rằng họ mặc cùng một chiếc quần lót trong 2 ngày hoặc lâu hơn. Nhưng bên cạnh việc mặc lại quần lót trước khi giặt, có một số sai lầm khác mà hầu hết chúng ta đều vô tình mắc phải khi nói đến đồ lót.

Có lẽ nên thừa nhận rằng chúng ta hiếm khi nghĩ đến những tác dụng phụ khó chịu của việc chọn nhầm quần lót. Nhưng sau khi thực hiện nghiên cứu này, bạn sẽ không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của đồ lót nữa.

1. Bạn đang mặc quần lót ren

Mặc dù đồ lót ren có thể trông đẹp hơn quần lót cotton, nhưng việc mặc chúng đi kèm với một số rủi ro sức khỏe khá nghiêm trọng.

Đừng mặc đồ lót kiểu này kẻo bị viêm ngứa, dị ứng da và nhiễm trùng đường tiết niệu - Ảnh 1

Bởi vì ren và các loại vải tổng hợp khác thấm mồ hôi dễ dàng và không thoáng khí, nó tạo ra nơi sinh sôi hoàn hảo cho vi khuẩn xung quanh vùng kín. Điều này có thể dẫn đến kích ứng da và nhiễm trùng khác nhau. Nếu bạn không thích đồ lót bằng vải bông chút nào, hãy đảm bảo rằng ít nhất đáy quần lót của bạn được lót bằng vải bông, vì điều này có thể ngăn ngừa nhiễm trùng nấm men phát triển.

2. Bạn mặc nhầm đồ lót khi đến phòng tập

Đừng mặc đồ lót kiểu này kẻo bị viêm ngứa, dị ứng da và nhiễm trùng đường tiết niệu - Ảnh 2

Có thể bạn dành nhiều thời gian hơn để chọn quần áo tập thể dục dễ thương hơn là đảm bảo đồ lót của bạn phù hợp để tập luyện. Khi nói đến việc chọn đồ lót của bạn, tốt hơn hết là không nên giảm kích thước, vì quần bó sát sẽ giữ độ ẩm có thể dẫn đến kích ứng da.

Tốt hơn hết bạn nên chọn đồ lót làm bằng vải tự nhiên và không khiến bạn cảm thấy bị gò bó. Và đừng quên thay quần lót sau khi tập luyện, vì dịch tiết âm đạo và mồ hôi có thể khiến vùng kín của bạn cảm thấy ngứa ngáy.

3. Bạn ném chúng vào máy sấy

Đừng mặc đồ lót kiểu này kẻo bị viêm ngứa, dị ứng da và nhiễm trùng đường tiết niệu - Ảnh 3

Cho đồ lót của bạn vào máy sấy là cách nhanh nhất để làm khô chúng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là những món đồ tinh tế của bạn sẽ không bền lâu. Nhiệt sẽ phá vỡ vải và khiến chúng co lại, để lại cho bạn bộ đồ lót trông chảy xệ và mất dáng. Tốt hơn hết bạn nên đặt đồ lót của mình trên giá phơi và vì chúng nhỏ nên sẽ không mất nhiều thời gian để làm khô.

4. Bạn đang sử dụng bột giặt có mùi thơm

Đừng mặc đồ lót kiểu này kẻo bị viêm ngứa, dị ứng da và nhiễm trùng đường tiết niệu - Ảnh 4

Một sai lầm khác về đồ lót mà bạn có thể mắc phải khi giặt đồ là sử dụng chất tẩy khiến quần lót của bạn có mùi hương hoa. Những hương thơm nhân tạo này trong chất tẩy rửa của bạn có thể gây phát ban và phản ứng dị ứng, đồng thời khiến vùng kín của bạn bị ngứa và kích ứng. Vì da xung quanh khu vực này nhạy cảm hơn nên tốt hơn hết bạn nên chọn chất tẩy rửa ít gây dị ứng không có mùi thơm.

5. Bạn đang mặc đồ không phù hợp với cơ thể mình

Đừng mặc đồ lót kiểu này kẻo bị viêm ngứa, dị ứng da và nhiễm trùng đường tiết niệu - Ảnh 5

Chỉ vì một kiểu đồ lót nào đó hợp thời trang hoặc trông đẹp, không nhất thiết có nghĩa là nó sẽ phù hợp với bạn. Đồ lót không vừa vặn sẽ không chỉ khiến bạn khó chịu với những đường hằn trên quần lót mà còn có thể gây ra nhiều tình trạng da và nhiễm trùng đường tiết niệu.

6. Bạn đang mặc đồ lót định hình

Mặc dù đồ lót định hình có thể khiến bạn trông thật lộng lẫy khi mặc váy, nhưng nó cũng có thể gây ra một số tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe nếu bạn mặc thường xuyên. Quần lót định hình ép cơ thể bạn và gây thêm áp lực lên bàng quang, nghĩa là bạn phải đi vệ sinh thường xuyên hơn. Nó cũng gây chèn ép dây thần kinh, trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến cơn đau kéo dài.

7. Bạn mặc đồ lót đi ngủ

Đừng mặc đồ lót kiểu này kẻo bị viêm ngứa, dị ứng da và nhiễm trùng đường tiết niệu - Ảnh 6

Để có được một giấc ngủ ngon, tốt hơn hết là bạn nên mặc quần lót mỏng thoáng. Cơ thể bạn cần ngừng mặc đồ lót và các nghiên cứu cho thấy rằng nó tốt hơn cho làn da của bạn và thậm chí có thể giúp bạn giảm thêm vài cân.

8. Bạn chọn đồ lót có đường may nổi lên

Đừng mặc đồ lót kiểu này kẻo bị viêm ngứa, dị ứng da và nhiễm trùng đường tiết niệu - Ảnh 7

Mặc dù có nhiều chi tiết nhỏ, chẳng hạn như đăng ten và diềm xếp nếp dọc theo đường may, khiến quần lót của bạn trông dễ thương, nhưng chọn đồ lót không đường may sẽ tốt hơn cho làn da của bạn. Dây thun quá chặt có thể chà xát và gây kích ứng da, và nếu những kích ứng này ăn sâu, cuối cùng chúng có thể dẫn đến sẹo.

Theo Brightside

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