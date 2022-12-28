8 mẹo thời trang hoàng gia Anh giúp mọi cô nàng đều có thể trở thành quý cô sành điệu

Thời trang 28/12/2022 07:26

Từ cách đi giày cao gót mà không bị mỏi cho đến cách làm cho quần áo của bạn vừa vặn một cách liền mạch, đây là 8 mẹo tuyệt vời để trông thật lộng lẫy mà không tốn quá nhiều tiền.

1. Cách chống trượt gót

8 mẹo thời trang hoàng gia Anh giúp mọi cô nàng đều có thể trở thành quý cô sành điệu - Ảnh 1

Kate Middleton có một vài mẹo thời trang mà cô ấy dựa vào để giữ cho mình trông chỉnh chu. Một trong số đó là đi tất có miếng dính tích hợp để chống tuột và trượt, đặc biệt là khi đi giày cao gót.

2. Cách chọn một đôi giày cao gót hoàn hảo

8 mẹo thời trang hoàng gia Anh giúp mọi cô nàng đều có thể trở thành quý cô sành điệu - Ảnh 2

Cựu Nữ công tước xứ Sussex, Meghan Markle, được biết đến với những đôi giày cao gót lắc lư. Và để ngăn ngừa khả năng bị chai hoặc phồng rộp chân, cô ấy thường đi giày lớn hơn 1 đến 2 cỡ so với cỡ giày thông thường của mình. Cách hack này sẽ giúp các ngón chân có nhiều chỗ hơn và giữ cho gót chân chắc chắn trong giày.

3. Cách để tóc không lòa xòa trên mặt

8 mẹo thời trang hoàng gia Anh giúp mọi cô nàng đều có thể trở thành quý cô sành điệu - Ảnh 3

Kate được biết đến với bộ sưu tập mũ tinh tế khiến cô trông thật lộng lẫy. Đội mũ cũng có thể làm xõa tóc bằng cách giữ cho tóc không dính vào mặt bạn, đặc biệt là vào những ngày nhiều gió.

4. Cách khắc phục tóc con bay 

8 mẹo thời trang hoàng gia Anh giúp mọi cô nàng đều có thể trở thành quý cô sành điệu - Ảnh 4

Tất cả chúng ta đều có những sợi tóc bồng bềnh mà chúng ta muốn loại bỏ. Bạn có thể dễ dàng sửa chúng bằng bàn chải đánh răng và keo xịt tóc như Meghan Markle đã làm. Thủ thuật rất đơn giản, chỉ cần xịt một ít keo xịt tóc lên bàn chải đánh răng và luồn qua tóc ở những vùng cần giúp đỡ.

5. Cách giữ mũ không bị xô lệch

8 mẹo thời trang hoàng gia Anh giúp mọi cô nàng đều có thể trở thành quý cô sành điệu - Ảnh 5

Mũ thường là phụ kiện yêu thích của phái nữ. Nhưng giữ những cái mũ nhỏ bé đó tại chỗ dường như là không thể. Đây là lúc bản hack của Công nương Diana ra tay giải cứu. Cố định chiếc mũ bằng những chiếc kẹp ghim ẩn sẽ giữ nguyên vị trí mũ.

6. Cách tránh đau nhức bàn chân

8 mẹo thời trang hoàng gia Anh giúp mọi cô nàng đều có thể trở thành quý cô sành điệu - Ảnh 6

Kate có một mẹo nhỏ cho những ai muốn mình trông cao và thoải mái hơn. Nếu bạn thường xuyên đi giày cao gót, một đôi lót giày có thể rất hữu ích. Vật liệu xốp làm đệm cho bàn chân của bạn và hấp thụ áp lực ở gót chân, rất lý tưởng để giảm đau cũng như mệt mỏi.

7. Cách tránh vết lõm trên tóc

8 mẹo thời trang hoàng gia Anh giúp mọi cô nàng đều có thể trở thành quý cô sành điệu - Ảnh 7

Búi tóc cao là một trong những cách tạo kiểu tóc thanh lịch và dễ dàng nhất, nhưng chúng thường để lại vết lõm. Megan đã tìm ra giải pháp: búi thấp. Chúng sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài sang trọng mà bạn đang theo đuổi trong khi vẫn nhẹ nhàng trên mái tóc của bạn.

8. Cách che vết nhăn trên quần lót

Nữ công tước xứ Cambridge được biết đến với phong cách sang trọng, cổ điển, nhưng bà cũng là một bậc thầy trong nghệ thuật “làm phẳng” những nếp nhăn hay vết lồi lõm trên trang phục do áo lót gây ra. Thay vì những chiếc áo ngực thông thường, cô chọn áo định hình và áo ngực tích hợp.

8 mẹo thời trang hoàng gia Anh giúp mọi cô nàng đều có thể trở thành quý cô sành điệu - Ảnh 8

Sự khác biệt giữa 2 loại này là shaplass là một loại đồ lót bó sát cơ thể sử dụng các bảng điều khiển để định hình cơ thể bạn, trong khi áo ngực may sẵn là áo ngực cố định được may vào váy hoặc áo cánh để không thể nhìn thấy nó.

Theo Brightside

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