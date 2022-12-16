5 bí mật để trông hoàn hảo trong bất cứ trang phục nào mà mọi cô nàng đều nên thử

Thời trang 16/12/2022 05:09

Phong cách không phải là quần áo mà là cách bạn mặc chúng. Và đó là phần thú vị của thời trang, nó mở ra cánh cửa để bạn khám phá cá tính của mình. Nhưng sự thật là, với một thế giới đầy những khả năng và xu hướng, đôi khi chúng ta cần một chút trợ giúp để định hướng bản năng thời trang của mình và tận dụng tối đa từng diện mạo.

5 bí mật để trông hoàn hảo trong bất cứ trang phục nào mà mọi cô nàng đều nên thử - Ảnh 1

Chắc hẳn ai cũng mong có một bà tiên đỡ đầu thời trang của bạn và chia sẻ một số bí mật hay nhất mà các bậc thầy thời trang tin tưởng. Những mẹo và thủ thuật hữu ích này sẽ giúp quần áo của bạn luôn trông thật hoàn hảo. Và ngoài việc nhận được nhiều lời khen ngợi, những bí mật này ở đây sẽ đưa sự tự tin của bạn đến vô tận và hơn thế nữa.

1. Biến chiếc áo ngực quây của bạn thành một chiếc áo lót cho váy hở lưng

5 bí mật để trông hoàn hảo trong bất cứ trang phục nào mà mọi cô nàng đều nên thử - Ảnh 2

Khi bạn mặc một chiếc váy hở lưng, rất có thể điều cuối cùng bạn muốn thu hút sự chú ý là chiếc áo lót hở lưng. Để thu hút mọi sự chú ý vào lưng chứ không phải nội y, đây là mẹo biến chiếc áo ngực thông thường của bạn thành áo quây mà không tốn một xu.

  • Tháo dây đai ra khỏi áo ngực quây của bạn.
  • Gắn chúng vào các khóa ở mặt sau.

5 bí mật để trông hoàn hảo trong bất cứ trang phục nào mà mọi cô nàng đều nên thử - Ảnh 3

  • Khi mặc áo ngực, hãy vắt chéo dây áo phía sau và đưa chúng ra phía trước.
  • Thắt dây đai ở phía trước và thế là xong!

5 bí mật để trông hoàn hảo trong bất cứ trang phục nào mà mọi cô nàng đều nên thử - Ảnh 4

2. Làm chủ các đường viền cổ ren như một người chuyên nghiệp

5 bí mật để trông hoàn hảo trong bất cứ trang phục nào mà mọi cô nàng đều nên thử - Ảnh 5

Tất cả những gì bạn cần để không còn lo lắng về những đường viền cổ là keo dán mi. Thêm một chút keo vào ngực theo đường viền cổ áo rồi ấn nhẹ vào quần áo. Đó là tất cả! Thưởng thức vẻ đẹp tựa trang vẽ mà không cần lo lắng tua rua ren lòa xòa nữa nhé.

3. Hãy quên đi những nếp nhăn trên quần áo của bạn

5 bí mật để trông hoàn hảo trong bất cứ trang phục nào mà mọi cô nàng đều nên thử - Ảnh 6

Khi bạn không có thời gian là ủi và bạn muốn dành thời gian đó để tận hưởng hoạt động ngoài trời trong bộ trang phục hoàn hảo, thì thủ thuật này là dành cho bạn.

Khi bạn cho quần áo vào máy sấy, hãy thêm một vài viên đá. Mẹo gần như kỳ diệu này sẽ loại bỏ nếp nhăn. Đặt máy sấy trong 15 phút và khi các viên đá tan ra, các nếp nhăn sẽ biến mất.

4. Giữ cho quần bò của bạn luôn đẹp

5 bí mật để trông hoàn hảo trong bất cứ trang phục nào mà mọi cô nàng đều nên thử - Ảnh 7

Nếu có ai đó mà chúng ta có thể tin tưởng trong trường hợp khẩn cấp về thời trang, thì đó chính là nhà tạo mẫu thời trang Kardashian của Kourtney. Cô ấy đã chia sẻ bí quyết giữ quần jean của bạn trông như mới mà không bị phai màu. Vì sau mỗi lần giặt, vải denim có nhiều khả năng bị mất màu ban đầu, mẹo nhỏ là cho chúng vào túi ziplock trong ngăn đá qua đêm. Làm như vậy chúng sẽ mất mùi nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn sợi vải.

5. Làm mềm chiếc áo khoác da được thiết kế riêng của bạn

5 bí mật để trông hoàn hảo trong bất cứ trang phục nào mà mọi cô nàng đều nên thử - Ảnh 8

Một số áo khoác da có thể hơi khó chịu khi chúng quá cứng. Để thoát khỏi điều này, hãy mặc áo khoác vào phòng tắm và bật hơi nước nóng trong phòng tắm của bạn. Hãy để áo khoác bốc hơi, nó sẽ bắt đầu mềm và bám vào cơ thể bạn sau khi được làm ẩm. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không gập cánh tay để tránh những nếp nhăn không mong muốn.

Theo Brightside

Bí quyết đi giày cao gót vừa đẹp lại cực thoải mái cho chị em "bung xõa" hết mình

Bí quyết đi giày cao gót vừa đẹp lại cực thoải mái cho chị em "bung xõa" hết mình

Làm thế nào để ngừng cọ xát gót chân là một trong những câu hỏi hóc búa được tìm kiếm trên Google "nhiều nhất" trong mùa tiệc tùng. Những vết phồng rộp có thể gây ra sự suy sụp lớn vào một buổi tối khi tất cả những gì bạn muốn làm là nhảy múa suốt đêm, nhưng bạn lại phải tập tễnh ra khỏi nhà để tìm miếng dán hạn chế ma sát khi đeo giày cao gót.

Xem thêm
Từ khóa:   cách phối đồ đẹp bí quyết mặc đẹp mẹo thời trang

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 38 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 38 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt