5 bí mật để trông hoàn hảo trong bất cứ trang phục nào mà mọi cô nàng đều nên thử

Chắc hẳn ai cũng mong có một bà tiên đỡ đầu thời trang của bạn và chia sẻ một số bí mật hay nhất mà các bậc thầy thời trang tin tưởng. Những mẹo và thủ thuật hữu ích này sẽ giúp quần áo của bạn luôn trông thật hoàn hảo. Và ngoài việc nhận được nhiều lời khen ngợi, những bí mật này ở đây sẽ đưa sự tự tin của bạn đến vô tận và hơn thế nữa.

Khi bạn mặc một chiếc váy hở lưng, rất có thể điều cuối cùng bạn muốn thu hút sự chú ý là chiếc áo lót hở lưng. Để thu hút mọi sự chú ý vào lưng chứ không phải nội y, đây là mẹo biến chiếc áo ngực thông thường của bạn thành áo quây mà không tốn một xu.

Tháo dây đai ra khỏi áo ngực quây của bạn.

Gắn chúng vào các khóa ở mặt sau.

Khi mặc áo ngực, hãy vắt chéo dây áo phía sau và đưa chúng ra phía trước.

Thắt dây đai ở phía trước và thế là xong!

2. Làm chủ các đường viền cổ ren như một người chuyên nghiệp

Tất cả những gì bạn cần để không còn lo lắng về những đường viền cổ là keo dán mi. Thêm một chút keo vào ngực theo đường viền cổ áo rồi ấn nhẹ vào quần áo. Đó là tất cả! Thưởng thức vẻ đẹp tựa trang vẽ mà không cần lo lắng tua rua ren lòa xòa nữa nhé.

3. Hãy quên đi những nếp nhăn trên quần áo của bạn

Khi bạn không có thời gian là ủi và bạn muốn dành thời gian đó để tận hưởng hoạt động ngoài trời trong bộ trang phục hoàn hảo, thì thủ thuật này là dành cho bạn.

Khi bạn cho quần áo vào máy sấy, hãy thêm một vài viên đá. Mẹo gần như kỳ diệu này sẽ loại bỏ nếp nhăn. Đặt máy sấy trong 15 phút và khi các viên đá tan ra, các nếp nhăn sẽ biến mất.

4. Giữ cho quần bò của bạn luôn đẹp

Nếu có ai đó mà chúng ta có thể tin tưởng trong trường hợp khẩn cấp về thời trang, thì đó chính là nhà tạo mẫu thời trang Kardashian của Kourtney. Cô ấy đã chia sẻ bí quyết giữ quần jean của bạn trông như mới mà không bị phai màu. Vì sau mỗi lần giặt, vải denim có nhiều khả năng bị mất màu ban đầu, mẹo nhỏ là cho chúng vào túi ziplock trong ngăn đá qua đêm. Làm như vậy chúng sẽ mất mùi nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn sợi vải.

5. Làm mềm chiếc áo khoác da được thiết kế riêng của bạn

Một số áo khoác da có thể hơi khó chịu khi chúng quá cứng. Để thoát khỏi điều này, hãy mặc áo khoác vào phòng tắm và bật hơi nước nóng trong phòng tắm của bạn. Hãy để áo khoác bốc hơi, nó sẽ bắt đầu mềm và bám vào cơ thể bạn sau khi được làm ẩm. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không gập cánh tay để tránh những nếp nhăn không mong muốn.

Theo Brightside