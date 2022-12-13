Bí kíp phối đồ cùng chân váy giúp nàng tôn trọn vẻ đẹp hình thể, đẹp xuất sắc đầy ấn tượng

Dưới đây là một số lời khuyên để xem xét khi tạo kiểu váy:

Một chiếc thắt lưng sành điệu có thể thổi sức sống vào một bộ quần áo đơn giản khác. Những chiếc váy dài hơn thường trông đẹp mắt hơn với thắt lưng rộng hơn, trong khi những chiếc váy ngắn hơn trông tuyệt vời hơn với thắt lưng mảnh.

2. Cân bằng trang phục của bạn

Hãy ghi nhớ tỷ lệ trang phục của bạn khi bạn tạo kiểu cho váy. Cân bằng một mảnh quá khổ với một mảnh vừa vặn. Mặc áo vừa vặn (như áo ba lỗ hoặc áo ống) với váy rộng thùng thình hoặc bồng bềnh để làm nổi bật dáng người của bạn. Ngược lại, nếu bạn đang mặc một chiếc váy vừa vặn hơn, hãy kết hợp nó với áo cánh rộng hoặc áo xếp nếp để giúp cân bằng dáng người của bạn.

3. Mang theo áo khoác

Một chiếc áo len mỏng, áo cộc tay hoặc áo khoác da có thể bổ sung cho đường váy của bạn, đặc biệt nếu bạn đang mặc một chiếc áo vừa vặn. Để hờ áo khoác lên vai để có vẻ ngoài thêm cuốn hút.

4. Lựa chọn họa tiết nổi bật

Biến một chiếc váy nổi bật chẳng hạn như váy xếp nếp hoặc váy in đậm làm tâm điểm cho trang phục của bạn. Giữ phần còn lại của trang phục của bạn trung tính để tránh một cái nhìn hài hòa.

5. Chọn giày phù hợp

Chọn một đôi giày tôn lên chiếc váy của bạn. Nhiều loại váy dài và ngắn, từ váy xòe đến váy xếp ly sẽ rất hợp với xăng đan sang trọng, giày cao gót hở mũi hoặc giày cao cổ. Váy và váy ngắn xòe, ngắn rất phù hợp với bốt đến mắt cá chân hoặc bốt cao đến đầu gối. Kết hợp một chiếc váy ngắn denim giản dị với giày đế bằng để có một bộ trang phục giản dị hơn. Điều chỉnh chiều cao gót giày của bạn cho phù hợp với chiếc váy cụ thể mà bạn đang mặc. Chọn những đôi giày tăng thêm chiều cao khi mặc váy để lộ nhiều chân hơn để kéo dài khung hình của bạn.

6. Đi tất khi mặc váy ngắn

Những đôi tất cao đến giữa bắp chân hoặc đến đầu gối tạo thêm nét duyên dáng cho những chiếc váy ngắn hơn. Ngoài ra, hãy kết hợp tất trắng hoặc đen với váy kẻ sọc và giày lười đen bóng.

7. Mặc quần tất bó

Mặc chiếc váy yêu thích của bạn suốt mùa đông với quần tất (hoặc quần legging) phù hợp. Hãy thử quần bó màu be, nâu hoặc đen hoặc kết hợp các màu bổ sung, chẳng hạn như váy kẻ sọc màu xám với quần bó màu xanh nước biển hoặc váy nhung kẻ màu cam với quần legging màu nâu.

4 Cách phối áo với chân váy

Có một số cách để tạo kiểu cho áo và váy của bạn để tạo nên vẻ đẹp hút hồn. Thực hiện theo các mẹo phong cách này để lấy cảm hứng:

1. Thắt nút áo sơ mi của bạn

Thắt nút phần trên của bạn ở phía trước để thu gom bất kỳ phần vải thừa nào đồng thời tránh khối lượng lớn có thể có từ một chiếc gài. Để thắt nút áo cài khuy, hãy cởi hai hoặc ba nút cuối cùng và buộc hai đầu lại với nhau thành một nút thắt.

Đối với áo phông trắng hoặc áo phông có họa tiết, hãy túm lấy mặt trước của áo sơ mi và xoắn lại, sau đó thắt nút thành một nút duy nhất. (Dùng dây buộc tóc hoặc dây cao su để cố định nút thắt.)

2. Hãy thử một chiếc áo vừa vặn hoặc áo ôm

Kết hợp áo liền quần với váy để có dáng mềm mại hơn mà tránh được phần lớn đồ bó. Bodysuits dài tay rất phù hợp với thời tiết se lạnh.

3. Sơ vin áo vào quần

Cho dù bạn kết hợp chân váy với áo phông trắng, áo cổ lọ hay áo cánh, thì sơ vin phần trên có thể là một cách tôn dáng để làm nổi bật hình thể của bạn. Một chiếc cúc đầy đủ phù hợp với những chiếc váy có eo cao, trong khi một chiếc cúc kiểu Pháp phù hợp với những chiếc váy có eo thấp. Hãy nhớ rằng việc nhét một số loại áo sơ mi, đặc biệt là loại dài hơn vào trong váy có thể khiến bạn có thêm vải làm tăng thêm khối lượng bên dưới cạp quần.

4. Mặc áo crop top

Kết hợp áo crop top với váy bút chì hoặc váy maxi để loại bỏ bất kỳ sự cồng kềnh nào trong trang phục của bạn. Một số cửa hàng bán lẻ thậm chí sẽ bán cả bộ và váy thành một bộ hoàn chỉnh.

Theo Masterclass