4 outfit chuẩn quý cô công sở, diện đi làm đi chơi đều đẹp nức lòng

Thời trang 11/12/2022 08:01

Những cô nàng hiện đại luôn hướng đến những mẫu thời trang thanh lịch nhưng vẫn phô diễn được vẻ đẹp tự nhiên, thánh thoát. Những outfit thời trang sau đây nhất định sẽ làm bạn mê đắm và muốn áp dụng ngay cho ngày đi làm của chính mình.

Váy midi + áo thun

4 outfit chuẩn quý cô công sở, diện đi làm đi chơi đều đẹp nức lòng - Ảnh 1

Nếu chốn công sở của bạn thiên về phong cách giản dị hơn, thì combo váy midi, áo phông và giày thể thao là một sự kết hợp thoải mái vừa vặn mà vẫn phù hợp với công sở (đặc biệt là khi thời tiết ấm lên và bạn cần giữ mát mẻ khi đi làm). Hoàn thiện nó với các phụ kiện bóng bẩy, chẳng hạn như những chiếc vòng vàng yêu thích của bạn sẽ giúp vẻ ngoài thăng hạng nhanh chóng.

Áo khoác dạ + quần tây + giày lười

4 outfit chuẩn quý cô công sở, diện đi làm đi chơi đều đẹp nức lòng - Ảnh 2

Kết hợp với quần đen và áo sơ mi công sở yêu thích của bạn, nó đủ dễ dàng và chuyên nghiệp để được coi là đồng phục mặc định của bạn (và đủ chuyên nghiệp cho những ngày bạn có các cuộc họp quan trọng). Bạn có thể lựa chọn đôi giày lười cổ điển yêu thích của mình để hoàn thiện nó, hoặc để làm cho nó ngầu hơn một chút, thay vào đó là một đôi dày dặn hơn.

4 outfit chuẩn quý cô công sở, diện đi làm đi chơi đều đẹp nức lòng - Ảnh 3

Quần dài + cài khuy

4 outfit chuẩn quý cô công sở, diện đi làm đi chơi đều đẹp nức lòng - Ảnh 4

Chúng ta đã xác định rằng quần tây sẽ thay thế quần jean của trong năm nay, điều đó có nghĩa là khi bạn chọn những kiểu quần âu hay quần dài màu sắc đều rất phù hợp với outfit công sở. Với một chiếc cúc trắng và phụ kiện vàng, đây là kiểu trang phục không theo mùa có thể được tận dụng quanh năm.

4 outfit chuẩn quý cô công sở, diện đi làm đi chơi đều đẹp nức lòng - Ảnh 5

Bộ vest + giày cao gót

4 outfit chuẩn quý cô công sở, diện đi làm đi chơi đều đẹp nức lòng - Ảnh 6

Trang phục công sở hoàn hảo nhất là đây, một bộ âu phục cổ điển có thể giúp bạn cảm thấy mình bất khả chiến bại vào những ngày bạn cần thêm chút động lực để giúp bạn vượt qua một cuộc họp hoặc buổi thuyết trình quan trọng. Kết hợp outfit này với một đôi giày cao gót sang trọng se càng làm tăng hình ảnh thu hút của bạn. 

Theo Theeverygirl

Vì sao tín đồ thời trang vẫn luôn e dè cho sức khỏe khi mặc quần jeans bó sát?

Vì sao tín đồ thời trang vẫn luôn e dè cho sức khỏe khi mặc quần jeans bó sát?

Quần jean bó sát đã trở thành mốt trong nhiều năm và vẫn đang là xu hướng vào năm 2022. Và mặc dù bạn có thể cảm thấy quá mệt mỏi vào cuối ngày để thay quần áo, nhưng tốt hơn hết bạn nên cởi chúng ra và chọn thứ gì đó rộng rãi hơn khi bạn về nhà. Trên thực tế, mặc quần jean bó quá thường xuyên và trong một thời gian dài có thể gây ra nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ.

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