4 outfit chuẩn quý cô công sở, diện đi làm đi chơi đều đẹp nức lòng

Nếu chốn công sở của bạn thiên về phong cách giản dị hơn, thì combo váy midi, áo phông và giày thể thao là một sự kết hợp thoải mái vừa vặn mà vẫn phù hợp với công sở (đặc biệt là khi thời tiết ấm lên và bạn cần giữ mát mẻ khi đi làm). Hoàn thiện nó với các phụ kiện bóng bẩy, chẳng hạn như những chiếc vòng vàng yêu thích của bạn sẽ giúp vẻ ngoài thăng hạng nhanh chóng.

Kết hợp với quần đen và áo sơ mi công sở yêu thích của bạn, nó đủ dễ dàng và chuyên nghiệp để được coi là đồng phục mặc định của bạn (và đủ chuyên nghiệp cho những ngày bạn có các cuộc họp quan trọng). Bạn có thể lựa chọn đôi giày lười cổ điển yêu thích của mình để hoàn thiện nó, hoặc để làm cho nó ngầu hơn một chút, thay vào đó là một đôi dày dặn hơn.

Quần dài + cài khuy

Chúng ta đã xác định rằng quần tây sẽ thay thế quần jean của trong năm nay, điều đó có nghĩa là khi bạn chọn những kiểu quần âu hay quần dài màu sắc đều rất phù hợp với outfit công sở. Với một chiếc cúc trắng và phụ kiện vàng, đây là kiểu trang phục không theo mùa có thể được tận dụng quanh năm.

Bộ vest + giày cao gót

Trang phục công sở hoàn hảo nhất là đây, một bộ âu phục cổ điển có thể giúp bạn cảm thấy mình bất khả chiến bại vào những ngày bạn cần thêm chút động lực để giúp bạn vượt qua một cuộc họp hoặc buổi thuyết trình quan trọng. Kết hợp outfit này với một đôi giày cao gót sang trọng se càng làm tăng hình ảnh thu hút của bạn.

Theo Theeverygirl