Vì sao tín đồ thời trang vẫn luôn e dè cho sức khỏe khi mặc quần jeans bó sát?

Chúng ta thường yêu thích chiếc quần jean siêu mỏng của mình, nhưng có lẽ chúng ta sẽ nên đổi chúng để lấy thứ gì đó thoải mái hơn vì mặc chúng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo một số cách đáng ngạc nhiên.

Dù chiếc quần jean skinny của bạn có hợp thời trang đến đâu, tốt hơn hết bạn nên phối chúng với nhau và mặc quần rộng hơn và cởi ra ngay khi về đến nhà. Dành quá nhiều thời gian để mặc quần jean bó sát, đặc biệt nếu bạn di chuyển hoặc ngồi xổm suốt cả ngày, có thể làm tổn thương các cơ và dây thần kinh ở chân.

Sự kết hợp giữa quần jean ôm và thắt lưng chật cũng có thể gây tê, đau và ngứa ran ở phía trước đùi của bạn, một tình trạng còn được gọi là Hội chứng quần bó.

2. Nó có thể làm chậm quá trình lưu thông máu của bạn

Chiếc quần jean yêu thích của bạn có thể là trang phục mặc trong bất kỳ dịp nào, nhưng nếu bạn từng cảm thấy nặng nề và mỏi chân, tốt hơn hết bạn nên chọn một chiếc quần thoải mái hơn.

Mặc quần áo quá chật và bó sát quanh eo có thể làm giảm lưu thông máu và khiến các tĩnh mạch khó bơm máu trở lại tim và các cơ quan khác.

3. Nó có thể làm cho chứng ợ nóng của bạn trở nên tồi tệ hơn

Bạn có thể nhận thấy quần jean của mình có thể để lại những nếp nhăn sâu và nhạy cảm quanh eo nếu bạn mặc chúng quá lâu. Quần áo bó sát vào bụng thực sự có thể gây trào ngược axit, một trong những vấn đề về đường ruột phổ biến nhất mà nhiều người mắc phải.

Và ngay cả khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh và không quen với chứng ợ chua đau đớn, bạn vẫn có nguy cơ bị trào ngược nếu thường xuyên mặc quần áo chật trong khoảng thời gian 2 tuần.

4. Nó có thể ảnh hưởng đến tư thế của bạn

Mặc dù mặc quần jean bó sát có thể khiến bạn cảm thấy cơ thể được ôm sát, nhưng về lâu dài, nó thực sự có thể khiến bạn trở nên xuề xòa. Quần jean bó phá vỡ sự cân bằng lành mạnh giữa lưng dưới và hông của bạn, vì chúng có thể khiến lưng dưới bị cong quá mức nên có thể làm tăng áp lực lên các đĩa đệm cột sống của bạn.

5. Không tốt cho sức khỏe sinh sản của bạn

Chắc chắn rằng quần jean bó là kiểu cổ điển, nhưng việc mặc chúng hàng ngày thực sự có thể làm tăng nguy cơ bạn bị nhiễm trùng và kích ứng nhất định. Một trong số đó là chứng đau âm hộ, một tình trạng đặc trưng bởi cơn đau mãn tính ở vùng kín của bạn.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những phụ nữ mặc quần jean bó sát 4 lần trở lên một tuần có nguy cơ mắc chứng đau âm hộ cao hơn gấp đôi so với những người không bao giờ mặc quần bó sát.

Theo Brightside