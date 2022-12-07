5 xu hướng phụ kiện dành cho những người không ngại phá cách

Hãy để mắt đến một số xu hướng phụ kiện gây tranh cãi mà được thấy trên khắp Instagram, TikTok và trên những người mẫu thời trang, có 5 xu hướng nổi bật mà bạn cũng nên thử sức để thay đổi diện mạo.

Là một người không ngại thử những điều mới mẻ, bạn sẽ rất hào hứng với tất cả những điều này, nhưng như đã nói, chúng là những phụ kiện gây tranh cãi. Một số người trong chúng ta yêu thích chúng, và một số người trong chúng ta thì không. Cho dù bạn yêu hay ghét chúng, 5 xu hướng này cũng rất được lòng giới thời trang điệu nghệ.