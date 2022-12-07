5 xu hướng phụ kiện dành cho những người không ngại phá cách

Thời trang 07/12/2022 07:55

Khi nói đến xu hướng, chắc chắn rằng chúng ta sẽ mô tả mình là một người chấp nhận rủi ro, dám thử những điều mới lạ. Bạn không bao giờ biết những gì bạn sẽ cố gắng thử có trở thành trend hay không. Nhưng bạn cũng không bao giờ biết nó ra sao nếu bạn không thử và liệu có thể không phù hợp không. Đừng ngại thay đổi dù đó chỉ là diện thêm một chút phụ kiện mới lạ.

Hãy để mắt đến một số xu hướng phụ kiện gây tranh cãi mà được thấy trên khắp Instagram, TikTok và trên những người mẫu thời trang, có 5 xu hướng nổi bật mà bạn cũng nên thử sức để thay đổi diện mạo.

Là một người không ngại thử những điều mới mẻ, bạn sẽ rất hào hứng với tất cả những điều này, nhưng như đã nói, chúng là những phụ kiện gây tranh cãi. Một số người trong chúng ta yêu thích chúng, và một số người trong chúng ta thì không. Cho dù bạn yêu hay ghét chúng, 5 xu hướng này cũng rất được lòng giới thời trang điệu nghệ.

1. Vòng cổ hoa hồng

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Cho dù bạn đang chọn một chiếc vòng cổ hình hoa thị như Anna đã làm ở trên hay nó đang thêm một chiếc ghim vào chiếc váy hoặc áo nịt ngực yêu thích của bạn, xu hướng phụ kiện hoa này đều được yêu thích. Cảm giác phụ kiện tạo ra mang đến vẻ quyến rũ, thơ mộng và cuốn hút.

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5 xu hướng phụ kiện dành cho những người không ngại phá cách - Ảnh 3

 

2. Mũ bông

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Một chiếc mũ tốt mang đến một diện mạo mới mẻ, và một cái gì đó về một chiếc mũ lông cừu lông xù hoặc mũ xô lông xù mang lại cảm giác thật ấm cúng và hoàn hảo cho mùa đông. Bạn sẽ rất thích nó.

 

3. Leg warmers (tất ủ ấm chân)

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Đây là phong cách hoàn toàn mới lạ, bạn không chắc mình có dám thửu kết hợp chiếc tất ủ chân này với giày cao gót hay không nhưng hứa hẹn một ngoại hình cực kỳ bắt mắt khi diện chúng.

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4. Túi siêu nhỏ

5 xu hướng phụ kiện dành cho những người không ngại phá cách - Ảnh 8

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ có thể đựng vừa một thỏi son bóng trong chiếc túi nhỏ của mình? Đôi khi bạn phải làm điều đó chỉ vì cái nhìn thẩm mỹ, vẻ ngoài sang trọng.

 

 

 

 

 

5. Dây chuyền mặt trái tim 

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Xu hướng này chắc chắn là một trở ngại cho những ai sợ quá nổi bật. Nhiều người trong chúng ta thường là kiểu người thích trang sức nhiều lớp, nhưng những mặt dây chuyền này trông rất tuyệt. Đây đang là một xu hướng hết sức nổi bật trong giới trẻ, bạn có thể tìm thấy phụ kiện này một cách rất dễ dàng.

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Theo Who What Wear

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