5 tip lên đồ giúp nàng trẻ ra đến tận 10 tuổi, sang trọng hút ánh nhìn, cứ ra phố là vạn người mê

Thời trang 26/11/2022 07:58

Một nghiên cứu cho thấy những người có trái tim trẻ trung thực sự có bộ não lão hóa chậm hơn. Và rõ ràng là chúng ta cũng muốn trông giống như cách chúng ta cảm nhận về tuổi tác của mình, vì vậy quần áo đóng một vai trò khá quan trọng. Tuy nhiên, có thể không dễ dàng để chọn đúng phong cách lý tưởng chỉ bằng cách kiểm tra các bộ sưu tập mới mà các cửa hàng cung cấp.

Đây là một số lời khuyên thiết thực về chính xác những gì bạn cần chú ý khi mua sắm để có vẻ ngoài hoàn hảo.

1. Đừng chọn những bản in đậm

 

5 tip lên đồ giúp nàng trẻ ra đến tận 10 tuổi, sang trọng hút ánh nhìn, cứ ra phố là vạn người mê - Ảnh 1

Tìm được những bản in đẹp trông vừa trẻ trung vừa tinh tế là vô cùng khó. Hơn nữa, nếu hình in quá khổ, nó sẽ khiến bạn trông to hơn về tổng thể và điều này sẽ cộng thêm tuổi cho vẻ ngoài của bạn. Ngược lại, những họa tiết in nhỏ hơn hoặc họa tiết trơn sẽ khiến bạn trông thon gọn và trẻ trung hơn.

2. Mặc quần jean bó

5 tip lên đồ giúp nàng trẻ ra đến tận 10 tuổi, sang trọng hút ánh nhìn, cứ ra phố là vạn người mê - Ảnh 2

 

Loại bỏ tất cả những chiếc quần jean trông xệ và kỳ lạ. Thay vào đó, hãy lấy một chiếc quần jean skinny. Chúng luôn trông sành điệu và dễ dàng kết hợp với các kiểu áo khác nhau. Hơn nữa, chúng làm nổi bật dáng người của bạn và bạn sẽ trông mảnh mai và trẻ trung hơn khi diện chúng.

3. Hãy để ý đến những bộ quần áo không tôn dáng

5 tip lên đồ giúp nàng trẻ ra đến tận 10 tuổi, sang trọng hút ánh nhìn, cứ ra phố là vạn người mê - Ảnh 3

 

Quần áo quá khổ có vẻ là một giải pháp tốt, đặc biệt nếu bạn muốn che đi vùng bụng của mình. Tuy nhiên, chúng có thể chống lại bạn và khiến bạn trông to lớn hơn. Một chiếc áo khoác ngắn hơn đến giữa hông và xác định vòng eo của bạn sẽ tôn dáng hơn và trông bạn sẽ trẻ hơn.

4. Làm nổi bật phần eo

5 tip lên đồ giúp nàng trẻ ra đến tận 10 tuổi, sang trọng hút ánh nhìn, cứ ra phố là vạn người mê - Ảnh 4

 

Khi chúng ta già đi, vòng một và bụng của chúng ta dường như hợp nhất thành một. Vì vậy, làm nổi bật vòng eo của chúng ta bất cứ khi nào có thể là chìa khóa để trông trẻ trung và cân đối hơn. Chọn một chiếc thắt lưng bản rộng, một chiếc áo cộc tay hoặc một chiếc áo đan len buộc ở eo để có được hiệu ứng này.

5. Chọn kính râm cẩn thận

5 tip lên đồ giúp nàng trẻ ra đến tận 10 tuổi, sang trọng hút ánh nhìn, cứ ra phố là vạn người mê - Ảnh 5

 

Kính râm được chọn đúng cách có thể hiện đại hóa diện mạo của bạn rất nhiều. Ví dụ, kính mắt mèo có thể khắc phục vấn đề khóe mắt bên ngoài bị hạ xuống và khiến bạn trông trẻ hơn.

Theo Brightside

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