5 tip lên đồ giúp nàng trẻ ra đến tận 10 tuổi, sang trọng hút ánh nhìn, cứ ra phố là vạn người mê

Tìm được những bản in đẹp trông vừa trẻ trung vừa tinh tế là vô cùng khó. Hơn nữa, nếu hình in quá khổ, nó sẽ khiến bạn trông to hơn về tổng thể và điều này sẽ cộng thêm tuổi cho vẻ ngoài của bạn. Ngược lại, những họa tiết in nhỏ hơn hoặc họa tiết trơn sẽ khiến bạn trông thon gọn và trẻ trung hơn.