Đừng lên đồ theo phong cách này nữa, lỗi thời lắm rồi chị em ơi!

Kính đã có được tiềm năng thời trang mạnh mẽ từ lâu. Đó là một phụ kiện giá cả phải chăng giúp bạn tạo phong cách cho khuôn mặt của mình. Tuy nhiên, kích thước khung hoặc kiểu dáng sai hoàn toàn có thể làm hỏng vẻ ngoài của bạn. Hiện nay có rất nhiều kiểu dáng khác nhau nên không quá khó để tìm được một kiểu dáng phù hợp với mình nhất.

2. Thử kiểu tóc ngắn hơn

Mái tóc dài bóng mượt khiến những thay đổi do tuổi tác trên gương mặt bạn hiện rõ hơn. Ưu tiên cho tóc bob ngang vai hoặc layer ngắn nếu bạn không có tâm trạng thay đổi lớn. Chúng sẽ khiến bạn trông trẻ hơn và làm sáng làn da của bạn.

3. Hoàn thiện bộ móng của bạn

Bàn tay của bạn tiết lộ tuổi của bạn đầu tiên. Các màu hồng tím, hồng đào và ngọc trai khiến bàn tay của bạn trông già hơn so với thực tế, tạo ra sự tương phản không tốt với làn da của bạn. Để làm cho bàn tay của bạn trông trẻ hơn, hãy sử dụng những màu sắc giúp làm sáng làn da của bạn: màu be, màu trắng sáng bóng hoặc màu trắng kem. Hình dạng móng tay hình bầu dục là sự lựa chọn tốt nhất để làm móng tay đơn giản và cổ điển, giúp bàn tay trông thon gọn và quyến rũ hơn.

4. Đánh má hồng đúng cách

Quy tắc là má hồng nên được đánh trên gò má, nhưng điều đó chỉ đúng với các cô gái trẻ. Hình dạng khuôn mặt của bạn thay đổi theo thời gian và kiểu ứng dụng này làm nổi bật các nếp nhăn không mong muốn. Để đạt được hiệu ứng nâng cơ khi chỉ sử dụng phấn má hồng, hãy thoa theo chiều ngang từ gò má dọc theo xương gò má đến thái dương.

5. Sử dụng phấn tạo khối cẩn thận

Thoa phấn tạo khối theo chuyển động 3 chiều: từ giữa trán di chuyển sang một bên đến giữa má đến cằm và cổ của bạn. Phương pháp này sẽ giúp bạn có làn da màu rám nắng với điểm nhấn mạnh mẽ và khuôn mặt của bạn sẽ trở nên tươi sáng hơn.

Theo Brightside