Những kiểu thời trang đã quá lỗi thời mà các nàng nên tránh diện để tránh mất điểm hình ảnh

Thời trang 02/11/2022 12:36

Bạn có thể thêm điều gì đó thú vị vào vẻ ngoài của mình hoặc làm nổi bật sự độc đáo của mình bằng cách sử dụng đồ trang sức, nhưng bạn phải đảm bảo rằng nó vẫn hợp thời trang. Làm thế nào bạn có thể xác định đồ trang sức là lỗi thời? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy danh sách đầy đủ các xu hướng đã không còn thịnh hành và tìm cách thay thế chúng.

Hãy theo dõi các xu hướng mới và liên tục kiểm tra các bộ sưu tập đã được trình diễn bởi tất cả các nhà mốt.

1. Choker

Những kiểu thời trang đã quá lỗi thời mà các nàng nên tránh diện để tránh mất điểm hình ảnh - Ảnh 1

Vài năm trước, choker là một phụ kiện phổ biến từ những năm 90 đã quay trở lại làng xu hướng. Phụ nữ thời thượng đeo những chiếc vòng bằng da, nhung và nhựa trên cổ. Nhưng xu hướng này đã biến mất nhanh chóng khi nó xuất hiện. Vào năm 2020, choker đã trở lại, nhưng theo một cách khác: GUCCI, Chloe, Sacai, Alexander McQueen và Versace đã thêm đá quý, kim loại đắt tiền và tạo ra các biến thể nhiều lớp.

2. Hoa tai tròn cơ bản

Những kiểu thời trang đã quá lỗi thời mà các nàng nên tránh diện để tránh mất điểm hình ảnh - Ảnh 2

Vào năm 2020, các nhà thiết kế như Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Missoni và Brandon Maxwell khuyên bạn nên loại bỏ sự nhút nhát và trở nên tươi sáng hơn, bằng cách thay thế những đôi bông tai thanh lịch nhỏ hơn bằng những mẫu lớn bao gồm nhiều vòng.

3. Lông vũ

Những kiểu thời trang đã quá lỗi thời mà các nàng nên tránh diện để tránh mất điểm hình ảnh - Ảnh 3

Năm này qua năm khác, phụ kiện bằng lông vũ đã gây được tiếng vang lớn nên các nhà thiết kế khá mê mệt chúng. Giờ đây, các nhà mốt như Vivienne Westwood, Christian Dior, Jacquemus , Oscar de la Renta và Prada khuyên chúng ta nên quên chúng hoàn toàn trong mùa mới và thay thế chúng bằng thứ gì đó nhiệt đới hơn, chẳng hạn như vỏ sò lớn.

4. Một bộ hoa tai

Những kiểu thời trang đã quá lỗi thời mà các nàng nên tránh diện để tránh mất điểm hình ảnh - Ảnh 4

Các người mẫu từ Oscar de la Renta, Valentino, Tibi, Pyer Moss và Marc Jacobs đã chỉ đeo một chiếc bông tai trong vài năm nay. Nhưng chỉ có một số cô gái thực sự thực hiện những thí nghiệm này trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng năm 2022 có vẻ là một năm tốt để thêm một chút lộn xộn phá cách cho vẻ ngoài của bạn.

5. Họa tiết kim cương

Những kiểu thời trang đã quá lỗi thời mà các nàng nên tránh diện để tránh mất điểm hình ảnh - Ảnh 5

Miu Miu, Khaite, Tory Burch, Tommy Hilfiger, Prabal Gurung, Burberry, Christian Dior và tất nhiên, Chanel nhất trí rằng vào năm 2022 trở đi, bạn có thể đeo hoa tai đơn giản và vòng cổ nhiều lớp mà không cần nổi bật ánh kim cương.

Theo Brightside

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