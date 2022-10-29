Cô nàng hiện đại cần bỏ ngay 5 kiểu phối đồ "nuốt dáng" phổ biến này

1. Bốt cao đến đùi với váy dài dưới đầu gối

Bạn nên đi theo xu hướng thời trang nhưng cũng cần hiểu rằng việc phối một số món đồ sau đây sẽ không phải là ý tưởng hay nhất.

Những đôi giày bôt cao kết hợp cùng váy dài khiến chân chúng ta như ngắn lại. Nếu bạn đi thử dép xỏ nhón, trông bạn cũng sẽ càng ngắn hơn (ngay cả khi chân bạn thực sự dài).

Thay vào đó bạn nên mặc gì?

Mang bốt đến mắt cá chân hoặc giày thể thao (nếu bạn thích phong cách này).

Nếu không thể diện bốt cao đến đùi với váy dài, bạn nên chọn váy cạp cao.

2. Bốt cao đến đùi với quần áo được thiết kế dày đắc các chi tiết

Quá nhiều chi tiết và yếu tố trang trí làm cho hình ảnh của bạn trông rẻ tiền.

Thay vào đó bạn nên mặc gì?

Đôi bốt cao đến đùi là một điểm nhấn sáng giá nên không cần thêm bất kỳ chi tiết nào. Cố gắng tránh mặc quần áo có các yếu tố trang trí.

Những chiếc váy sặc sỡ trông tuyệt vời với những đôi giày đơn giản như bốt đến mắt cá chân.

3. Váy maxi với áo khoác dáng dài

Váy maxi và áo khoác dáng dài kết hợp với nhau khiến hình ảnh của chúng ta trông kém cân đối và thanh lịch.

Thay vào đó bạn nên mặc gì?

Váy dài trông rất hợp với áo khoác ngoài cắt xéo như áo khoác kiểu cách hoặc áo parka vừa vặn.

Bạn nên mặc áo khoác dài với quần jean hoặc quần dài hơn.

4. Một chiếc váy dạ tiệc với bốt (ankle boots)

Váy dạ tiệc thích hợp mặc trong các dịp lễ kỷ niệm. Những đôi bốt thông thường hoặc bốt đến mắt cá chân không thích hợp cho những sự kiện như vậy.

Thay vào đó bạn nên mặc gì?

Cao gót thanh lịch là lựa chọn tốt nhất khi nói đến các sự kiện lễ hội. Nếu bạn đi giày có gót, đừng quên rằng quần tất nên bị cấm trong trường hợp này.

5. Giày cao gót phối cùng quân phục hoặc đồ thể thao mạnh mẽ

Nếu bạn định mặc một chiếc váy ngắn kết hợp cùng đôi giày cao gót trông sẽ rất kém duyên. Nếu bạn muốn mặc quần âu phục cùng giày cao gót, bạn sẽ trông thật kém sang.

Thay vào đó bạn nên mặc gì?

Trang phục quân đội có thể dễ dàng kết hợp với giày thể thao. Bạn cũng có thể thử bốt quân đội hoặc bốt đến mắt cá chân.

Theo Brightside