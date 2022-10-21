Lên đồ đẹp tựa "nữ hoàng thời trang" nếu bạn biết đến 5 thủ thuật lạ mà quen này

Thời trang 21/10/2022 07:19

Có một số bí kíp rất đơn giản trong thời trang có thể biến bạn từ một cô gái bình thường trở thành "nữ hoàng" trong nháy mắt. Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ sau đây sẽ làm mới ngay diện mạo của bạn.

1. Áo len đen oversized

Lên đồ đẹp tựa 'nữ hoàng thời trang' nếu bạn biết đến 5 thủ thuật lạ mà quen này - Ảnh 1

Khi chọn một chiếc áo len oversized nhưng đừng lạm dụng nó. Màu đen rất đẹp và cổ điển. Sự kết hợp giữa áo len rộng thùng thình và chân váy bó sẽ tạo nên hình ảnh thời thượng cho dịp đặc biệt.

2. Chất lượng quần jean

Quần jean là một thứ rất phổ biến trong tủ đồ của mọi cô gái hiện đại và chúng không còn là thứ chỉ dành cho giới trẻ. Khi chọn quần jean, điều quan trọng là phải căn cứ vào cơ thể của bạn thay vì cố gắng bắt kịp các xu hướng mới nhất.

Quần jean cạp cao sẽ làm nổi bật dáng người của bạn. Đó là một sự lựa chọn phổ biến giúp tôn lên vẻ nữ tính của bạn và thu hút sự chú ý vào những đường cong của bạn.

Lên đồ đẹp tựa 'nữ hoàng thời trang' nếu bạn biết đến 5 thủ thuật lạ mà quen này - Ảnh 2

Đối với những cô nàng có đôi chân không đẹp thì quần jean co giãn là sự lựa chọn tuyệt vời. Các loại vải cổ điển rất phù hợp cho những người có nhiều đường cong hơn.

3. Chọn giày bốt

Lên đồ đẹp tựa 'nữ hoàng thời trang' nếu bạn biết đến 5 thủ thuật lạ mà quen này - Ảnh 3

Thế giới rất thích đôi chân của phụ nữ. Đặc biệt là những bạn đi giày đẹp. Giày bốt qua mắt cá chân đã trở nên phổ biến rộng rãi cách đây vài năm và nó thực sự là một xu hướng tốt. Một sự lựa chọn khôn ngoan sẽ là những chiếc quần làm nổi bật đường cong mắt cá chân tự nhiên nhưng không che đi phần bắp chân. Một số yếu tố trang trí thêm trên giày sẽ làm cho mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn: ren, dây kéo, một số khóa hoặc thứ gì đó khác.

4. Giày cao gót

Mọi phụ nữ đều xứng đáng được mang những đôi giày đẹp và đôi giày cao gót là một ứng viên sáng giá. Không có kiểu giày nào có thể khiến đôi chân của phái đẹp trở nên thanh thoát và quyến rũ hơn những đôi giày có phần mũi nhọn và phần gót mảnh.

Lên đồ đẹp tựa 'nữ hoàng thời trang' nếu bạn biết đến 5 thủ thuật lạ mà quen này - Ảnh 4

Bạn nên chọn chất liệu mờ cao cấp có màu tối. Những đôi giày như vậy sẽ trông tuyệt vời với một chiếc váy dạ hội, chúng làm cho quần jean trông thanh lịch hơn và bạn có thể chắc chắn rằng chúng sẽ khiến một số người phải quay đầu lại nhìn ngắm bạn.

5. Đồ lót liền mảnh

Lên đồ đẹp tựa 'nữ hoàng thời trang' nếu bạn biết đến 5 thủ thuật lạ mà quen này - Ảnh 5

Nếu bạn có một dáng người thật chuẩn nhưng lại không mặc những chiếc quần jean bó sát vì lộ nội y hoặc vì nó khiến chiếc quần jean của bạn trông nhàu nhĩ thì giải pháp cho bạn là quần lót liền thân. Không ai có thể nhìn thấy nó qua quần hoặc váy của bạn nếu bạn chọn đúng màu. Đây là một cách tốt để làm nổi bật một số bộ phận trên cơ thể bạn và trông không thô tục hoặc lố bịch.

Theo Brightside

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