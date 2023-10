Hơn cả một mỹ phẩm, loại "tiên dược" từ tự nhiên này giúp bạn làm đẹp tuyệt vời từ trong ra ngoài

Hãy cùng xem xét những lợi ích của than hoạt tính và đây là lý do tại sao bạn nên luôn có một ít trong phòng đựng thức ăn của mình.

Chỉ cần tưởng tượng: than hoạt tính có thể hấp thụ hàng nghìn lần khối lượng của chính nó, giúp nó hút vô số các hạt độc hại. Nhờ các đặc tính hấp thụ mạnh này, than hoạt tính có thể giúp bạn đối phó với nhiều vấn đề sức khỏe từ mảng bám răng, mụn đầu đen đến phát ban trên da và côn trùng cắn.

1. Nó có thể làm trắng răng của bạn

Than hoạt tính có điện tích âm, giúp hút chất độc và các gốc tự do mang điện tích dương. Nó cũng thu hút và kết dính các hạt mảng bám nhỏ làm ố răng của chúng ta và đây là lý do giải thích tác dụng làm trắng răng của nó. Than hoạt tính hiện được thêm vào nhiều loại bột nhão và bột đánh răng, nhưng bạn có thể tự làm một sản phẩm làm sạch răng tiết kiệm chi phí.