Hơn cả một mỹ phẩm, loại "tiên dược" từ tự nhiên này giúp bạn làm đẹp tuyệt vời từ trong ra ngoài

Hãy cùng xem xét những lợi ích của than hoạt tính và đây là lý do tại sao bạn nên luôn có một ít trong phòng đựng thức ăn của mình.

Chỉ cần tưởng tượng: than hoạt tính có thể hấp thụ hàng nghìn lần khối lượng của chính nó, giúp nó hút vô số các hạt độc hại. Nhờ các đặc tính hấp thụ mạnh này, than hoạt tính có thể giúp bạn đối phó với nhiều vấn đề sức khỏe từ mảng bám răng, mụn đầu đen đến phát ban trên da và côn trùng cắn.

Than hoạt tính có điện tích âm, giúp hút chất độc và các gốc tự do mang điện tích dương. Nó cũng thu hút và kết dính các hạt mảng bám nhỏ làm ố răng của chúng ta và đây là lý do giải thích tác dụng làm trắng răng của nó. Than hoạt tính hiện được thêm vào nhiều loại bột nhão và bột đánh răng, nhưng bạn có thể tự làm một sản phẩm làm sạch răng tiết kiệm chi phí.

Tất cả những gì bạn cần là một ít bột than hoạt tính mà bạn có thể chiết xuất từ ​​viên nang, hoặc chỉ cần đập một vài viên thuốc. Lấy một ít bột và bàn chải đánh răng ướt, đánh răng như bạn thường làm và để yên trong vài phút. Súc miệng bằng một lượng lớn nước.

Hãy cẩn thận : nếu bạn dùng trám răng hay răng sứ, than hoạt tính có thể làm ố chúng. Các nha sĩ cũng cảnh báo chúng có tính mài mòn, vì vậy tốt hơn là bạn không nên sử dụng nó thường xuyên.

2. Nó có thể giúp bạn thoát khỏi mụn trứng cá và mụn đầu đen

Than hoạt tính có thể tiêu diệt vi khuẩn, bụi bẩn và độc tố mà chúng ta mang trên da và gây ra mụn đầu đen và mụn trứng cá. Có một số sản phẩm chăm sóc da có chứa than hoạt tính mà bạn có thể sử dụng hoặc bạn cũng có thể thử làm mặt nạ tự nhiên.

Trộn 1/2 thìa than hoạt tính với 2 thìa nước. Dùng cọ trang điểm thoa dung dịch lên mặt. Để khô cho đến khi mờ hẳn rồi rửa sạch bằng nước. Một công thức mặt nạ khác gợi ý trộn bột từ một viên than hoạt tính với 2 thìa cà phê gel lô hội.

3. Nó có thể làm giảm ngứa và phát ban do côn trùng cắn

Nếu bạn bị ong đốt hoặc muỗi đốt, nhưng không có bất kỳ loại thuốc mỡ giảm ngứa nào, đừng hoảng sợ. Vì than hoạt tính có thể thải với chất độc và chất gây dị ứng, nó có thể phục vụ bạn như một phương thuốc tự làm tốt trong những trường hợp này.

Lấy bột từ một viên than hoạt tính và trộn với 1/2 muỗng canh dầu dừa. Chấm dung dịch lên vùng bị ảnh hưởng 30 phút một lần cho đến khi hết ngứa. Các chuyên gia cho biết than hoạt tính cũng có thể có hiệu quả để điều trị phát ban do cây độc, như cây thường xuân độc.

4. Nó có thể chống lại nấm mốc thành công và ngăn ngừa các bệnh do nó gây ra

Nhiều người trong chúng ta tiếp xúc với nấm mốc tại nhà hoặc tại nơi làm việc mà không hề hay biết, nấm mốc có thể gây ra các bệnh về thận, gan và não, các bệnh tim mạch, đau đầu, nôn mửa và thậm chí trầm cảm. Có một loạt các sản phẩm hóa học có thể giúp bạn loại bỏ nấm mốc, nhưng nếu bạn không muốn sử dụng hóa chất, cũng có những biện pháp tự nhiên.

Cùng với tinh dầu trà, muối nở và giấm táo, than hoạt tính có đặc tính chống nấm mạnh. Trộn 1/2 cốc bột than hoạt tính với một cốc nước và bôi hỗn hợp này lên khu vực bị mốc. Để yên trong 10 - 20 phút và sau đó rửa sạch với nước.

5. Nó có thể bảo vệ gan và thận của bạn khỏi các chất độc

Hầu như hàng ngày chúng ta đều tiếp xúc với chất độc qua thực phẩm, nhà cửa, môi trường và nơi làm việc. Độc tố có ảnh hưởng xấu đến các cơ quan và hệ thống của chúng ta và khiến chúng ta già đi nhanh hơn. Nếu bạn biết mình đã ăn một số thực phẩm nguy hiểm được xử lý bằng hóa chất, hoặc nếu bạn đã ở một thời gian ở nơi có kim loại nặng và chất độc, thì việc uống một ít than hoạt tính có thể là một trợ giúp khẩn cấp cho gan và thận của bạn. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống 2 viên thuốc có tinh chất than hoạt tính sau khi tiếp xúc với chất độc.

Theo Brightside