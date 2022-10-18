Mẹo diện đồ như các "nàng thơ" nước Pháp: Đẹp tinh tế lại sang trọng, quý phái hút hồn

Thời trang 18/10/2022 17:31

Cả thế giới đều bị mê hoặc bởi phụ nữ Pháp và phong cách của họ thường được mô tả bằng “je ne sais quoi”. Nó được dịch theo nghĩa đen là "Tôi không biết nói điều gì về vẻ đẹp tuyệt vời ấy." Đó là về sự quyến rũ khó nhận thấy khiến phụ nữ Pháp trở nên đặc biệt. Nhưng ngoài ra, phụ nữ Pháp cho rằng việc dành nhiều thời gian trước gương là cách không hay, họ coi trọng vẻ ngoài hơi phá cách và có những thủ thuật làm đẹp khác xa xu hướng thời đại.

Những nét chính về phong cách của những quý cô nước Pháp mà bạn có thể áp dụng cho phong cách thời trang của mình.

1. Ví nhỏ

Thông thường, bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ hữu ích cho bất kỳ tình huống nào trong ví của một quý cô. Nhưng điều này không đúng với phụ nữ Pháp. Họ thích những chiếc túi nhỏ.

Mẹo diện đồ như các 'nàng thơ' nước Pháp: Đẹp tinh tế lại sang trọng, quý phái hút hồn - Ảnh 1

Chỉ lấy những gì bạn cần vào một ngày nhất định là dấu hiệu của một thái độ đơn giản đối với cuộc sống. Nếu bạn nhìn thấy một phụ nữ Pháp với một chiếc túi lớn, rất có thể cô ấy đang đi đến bãi biển hoặc chợ để mua một số thực phẩm tươi sống

2. Không bao giờ chọn đồ quá bó cơ thể

Mẹo diện đồ như các 'nàng thơ' nước Pháp: Đẹp tinh tế lại sang trọng, quý phái hút hồn - Ảnh 2

Trong tủ quần áo của phụ nữ Pháp, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ chiếc quần hay áo bó sát khoe toàn bộ cơ thể. Thay vào đó, họ mặc những chiếc áo khoác lớn, những chiếc áo len cổ lọ và những chiếc váy. Chúng tạo ra một cái nhìn đắt tiền hơn và cũng thoải mái hơn khi mặc.

Người mẫu, nhà văn và blogger Rouje Jeanne Damas yêu thích đồ ngoại cỡ, “Tôi hoàn toàn luôn mua đồ có kích thước lớn hơn. Điều này đúng với áo khoác và áo len, tôi luôn chọn size lớn hơn vì tôi nghĩ nó sẽ sang trọng hơn nhiều nếu nó rộng rãi thay vì bó sát”.

3. Họ mặc quần áo đa phong cách

Phụ nữ Pháp thường kết hợp những bộ quần áo dường như đến từ những thế giới hoàn toàn khác nhau. 

Mẹo diện đồ như các 'nàng thơ' nước Pháp: Đẹp tinh tế lại sang trọng, quý phái hút hồn - Ảnh 3

Người có ảnh hưởng đến từ Paris, Aïda Sané đã cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, “Một chiếc áo lót có thể có một chút rung cảm đối với bà, vì vậy việc bạn mặc quần jean, quần đùi hoặc váy là một cập nhật tuyệt vời khi kết hợp cùng áo trong và là một cách để không mắc phải chán quần áo của bạn quá dễ dàng.”

4. Họ sơ vin áo len

Mẹo diện đồ như các 'nàng thơ' nước Pháp: Đẹp tinh tế lại sang trọng, quý phái hút hồn - Ảnh 4

Để tạo ra một cái nhìn thú vị, đôi khi bạn cần phải mặc những bộ quần áo bình thường theo một cách mới. Các cô gái Pháp biết cách tạo ra vẻ ngoài tuyệt vời chỉ bằng một chiếc áo len và quần jean. Họ nhét áo len vào để tạo nếp gấp.

“Áo len chui đầu vào quần jean lưng cao là trang phục của tôi kể từ khi tôi còn đi học, đặc biệt là khi nó hơi dài đối với tôi. Nó hoàn hảo vào một ngày bình thường, kết hợp với giày thể thao hoặc với giày cao gót để có vẻ ngoài sang trọng giản dị ngay lập tức”, Aïda Sané nói.

5. Họ ưu ái thời trang dành cho nam giới

Mẹo diện đồ như các 'nàng thơ' nước Pháp: Đẹp tinh tế lại sang trọng, quý phái hút hồn - Ảnh 5

Các cô gái Pháp không chỉ mặc áo sơ mi cổ điển của nam giới và áo khoác bản to mà còn cả quần dài. Hãy thử mặc quần jean thiết kế rộng kiểu nam thay vì quần jean bó thông thường. Chúng khá thẳng chứ không rộng thùng thình như quần jeans nam.

Theo Brightside

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