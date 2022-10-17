Muốn không lão hóa sớm, chị em nhất định cần nhớ những quy tắc chăm da quan trọng này

Một số mẹo sau đây có thể trì hoãn quá trình xuất hiện nếp nhăn, sạm da, đốm và các dấu hiệu lão hóa khác.

Những thay đổi trên da, đặc biệt là trên mặt, biểu hiện là những nếp nhăn và đường nhăn nhăn.

Tia UV có thể làm hỏng collagen và elastin trong da, những sợi này giữ cho da mềm và căng. Tổn thương mô này dẫn đến chảy xệ, nhão và hình thành các nếp nhăn.

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Thường xuyên sử dụng kem chống nắng phù hợp tốt với SPF từ 20 trở lên sẽ giúp trì hoãn quá trình lão hóa này. Hãy nhớ rằng kem chống nắng phải được sử dụng ngay cả trong những ngày nhiều mây, vì tia UV cũng xuyên qua các đám mây. Cũng nên nhớ rằng bạn nên phơi nắng từ 30-40 phút trên da để không bị thiếu hụt Vitamin D.

Dưỡng ẩm cho da

Da đủ nước là một dấu hiệu của làn da khỏe mạnh. Dưỡng ẩm da từ bên trong để tốt cho cả da và cơ thểm bài trừ nếp nhăn, đặc biệt là trên mặt và tứ chi. Uống nhiều nước theo yêu cầu của cơ thể và tùy thuộc vào khí hậu và khu vực địa lý. Trung bình, khoảng hai lít mỗi ngày là một số lượng tốt. Thói quen được cung cấp đủ nước giúp cho phần còn lại của sinh lý và sự trao đổi chất ở trạng thái tốt nhất và phản ánh tốt trên da. Sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp trên da giúp duy trì lượng nước trong da.

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Ngoài ra, hãy hỏi bác sĩ da liễu của bạn để giới thiệu một loại sửa rửa mặt phù hợp. Không sử dụng các chất tẩy rửa và tẩy tế bào chết quá mạnh làm tổn thương da. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng thường xuyên các loại kem dưỡng da chứa retinol vì chúng có vai trò giữ cho các sợi collagen hoạt động tốt.

Dinh dưỡng hợp lý

"Bạn là những gì bạn ăn" là câu thần chú thường được các huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe, chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ lặp đi lặp lại. Đúng vậy, làn da của bạn tiết lộ lượng dinh dưỡng của bạn theo nhiều cách khác nhau, và các dấu hiệu lão hóa là một trong số đó.

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Hãy ăn nhiều rau, trái cây và các loại hạt trong bữa ăn hàng ngày của bạn. Bám sát vào những gì có sẵn theo mùa trong thị trường và khu vực của bạn. Rau củ cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất tươi tốt cho làn da của bạn. Rau có thể được dùng sống trong món salad vì việc nấu nướng làm mất đi sự ngon lành trong chúng, và trái cây tươi được ăn tốt hơn là ăn dưới dạng nước ép hoặc chiết xuất. Đừng ăn quá nhiều thứ gì đó do các yếu tố dinh dưỡng của riêng nó, hãy ăn điều độ, trộn và kết hợp tốt.

Thay đổi lối sống

Hãy áp dụng những khuyến nghị những sau để có làn da khỏe mạnh:

• Giảm tiêu thụ đường, bột tinh chế và các sản phẩm từ sữa.

• Tập thể dục và giữ gìn vóc dáng, một tinh thần và thể chất khỏe mạnh sẽ giữ cho làn da của bạn trẻ trung và khỏe mạnh.

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• Từ bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu, hút thuốc được biết là gây hại cho các sợi elastin và collagen trong da.

• Căng thẳng làm bạn già đi nhanh hơn, lên lịch trình để giảm bớt căng thẳng cho bản thân, và nhớ rằng cau mày, biểu lộ sự tức giận hoặc thất vọng làm trầm trọng thêm nếp nhăn và đường nhăn trên khuôn mặt của bạn.

• Cuối cùng, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu của bạn trước khi các dấu hiệu lão hóa xuất hiện, trì hoãn việc thăm khám và chăm sóc da chẳng khác nào đang đẩy thanh xuân trẻ đẹp vào hố tử thần.

Theo Femina