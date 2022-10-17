Càng ưu ái những thực phẩm này, cơ bụng càng săn chắc, eo thêm thon, dáng thêm chuẩn

Những combo bữa ăn và các món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe sau đây sẽ rất thích hợp với mục tiêu của bạn. Cùng với việc điều độ và tập thể dục thường xuyên, ăn những thứ này có thể giúp con đường đến với cơ bụng hấp dẫn trong mơ của bạn dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Ăn sáng lành mạnh là chìa khóa để giảm cân, vì vậy ăn bánh mì tròn hoặc bơ thực vật với bánh mì nướng chắc chắn không phải là cách tốt nhất. Để bắt đầu một ngày mới của bạn khỏe mạnh, hãy ăn trứng kết hợp với đậu và hạt tiêu.

Trứng bổ sung protein vào chế độ ăn uống và giúp bạn không cảm thấy đói trong ngày, trong khi đậu và hạt tiêu bổ sung chất xơ cần thiết. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng ăn ít hơn trong suốt thời gian còn lại trong ngày.

Salad rau xanh với bơ cho một bữa ăn giàu canxi đầy đủ

Các loại rau xanh có lá, như cải xoăn, rau bina , xà lách, cải bẹ và rau cải thìa có hàm lượng calo thấp và nhiều chất dinh dưỡng. Đặc biệt, rau bina được trao ngôi vị chiến thắng vì khả năng đốt cháy chất béo của nó. Nhưng chỉ ăn rau xanh có thể khiến bạn muốn nhiều hơn. Để bù đắp cho mong muốn này, hãy thêm bơ vào món salad xanh của bạn. Chúng không chỉ có hương vị tuyệt vời khi kết hợp với nhau mà chất béo tốt có trong quả bơ cũng ngăn chặn cơn đói.

Súp rau đậu gà cho bữa trưa hoặc bữa tối

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thêm một món súp ít calo trước bữa ăn sẽ làm giảm tổng lượng calo nạp vào cơ thể khoảng 20%. Điều này là do thực tế là chất lỏng trong súp sẽ lấp đầy dạ dày và ngăn chặn việc tiêu thụ thêm thức ăn có hàm lượng calo cao. Thêm đậu gà cùng với nó cung cấp lượng protein và chất xơ cần thiết.

Súp lơ rang trong dầu ô liu cho một bữa ăn ngon ít calo

Súp lơ trắng là thần dược giảm cân. Chỉ chứa 25 calo trong 100 gam và có chỉ số đường huyết (GI) thấp - thước đo mức độ một loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu của bạn, loại rau này nên có trong bữa ăn của mọi người. Dùng một ít dầu ô liu để rang lên và thưởng thức món ngon này mà không lo bị béo.

Táo và hạt dẻ cười cho bữa ăn nhẹ giữa ngày giàu chất xơ

Chúng ta thường tích trữ khoai tây chiên không tốt cho sức khỏe trong ngăn kéo của mình để ăn khi cảm thấy đói vào giữa ngày. Những món khoai tây chiên này là thứ tồi tệ nhất bạn có thể ăn nếu bạn định giảm cân.

Thay vào đó, để tránh cơn đói giữa ngày, hãy thử nhai hạt dẻ cười và táo. Trong khi táo cung cấp chất xơ cần thiết, hạt dẻ cười là một trong những loại hạt có hàm lượng calo thấp nhất, và lớp vỏ cứng của nó sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ không ăn quá nhiều.

Khoai lang nướng và cá hồi để cung cấp lượng omega-3 cho bạn

Cá hồi có sự kết hợp hoàn hảo giữa chất béo omega -3 và protein lành mạnh. Trong khi chất béo omega-3 giúp bạn giảm mỡ trong cơ thể, thì protein giúp bạn không cảm thấy đói. Tuy nhiên, nếu một khẩu phần cá hồi là không đủ đối với bạn, hãy thử kết hợp nó với khoai lang nướng. Chúng không chỉ giúp bữa ăn no mà còn cung cấp cho bạn một số hàm lượng chất xơ.

Theo Bightside