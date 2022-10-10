Tăng nhanh tốc độ giảm cân cho dáng đẹp, người thon bằng những bí kíp siêu dễ này

Làm đẹp 10/10/2022 10:00

Hầu hết chúng ta đều phải vật lộn để giảm cân vì chế độ ăn kiêng nhàm chán và các bài tập thể dục quá thường xuyên. Khoa học thậm chí đã được chứng minh rằng nếu một người tin rằng tất cả các vấn đề về cân nặng của họ đến từ việc không tập thể dục, họ có thể sẽ gặp vấn đề với việc ăn kiêng.

Nhưng không nhất thiết phải như vậy, bạn có thể thực sự thích giảm cân bằng cách tranh thủ sự giúp đỡ của một số thói quen độc đáo, chẳng hạn như đưa ra thử thách cho bản thân hoặc thậm chí ngửi táo trước khi ăn.

Những thói quen thú vị này có thể giúp bạn giảm cân nhanh hơn và thậm chí khiến nó trở nên thú vị hơn.

1. Tạo một chế độ uống nước lành mạnh

Tăng nhanh tốc độ giảm cân cho dáng đẹp, người thon bằng những bí kíp siêu dễ này - Ảnh 1

Điều cực kỳ quan trọng là thiết lập một chế độ uống nước để cơ thể phát triển. Uống 2 cốc nước với chanh vào buổi sáng để đánh thức cơ thể, cung cấp nước cho dạ dày trống rỗng và tăng cường trao đổi chất. Sau đó, uống trước bữa trưa để bạn không ăn quá nhiều và trong khi ăn trưa, điều này sẽ giúp ích cho quá trình tiêu hóa của bạn. Đến 4 giờ chiều lại uống vì khoảng thời gian giữa bữa trưa và bữa tối quá dài. Bạn nhất thiết phải uống vào bữa tối hoặc sau đó để giúp thức ăn di chuyển dễ dàng và giúp bụng nhẹ nhàng hơn.

2. Ngửi táo xanh hoặc chuối trước bữa ăn của bạn

Tăng nhanh tốc độ giảm cân cho dáng đẹp, người thon bằng những bí kíp siêu dễ này - Ảnh 2

Dù bạn có thấy điều này thật nực cười hay không thì việc ngửi thực phẩm như chuối hoặc táo trước bữa ăn sẽ làm dịu cơn đói của bạn, giúp bạn ăn ít hơn so với ban đầu. Vì vậy, hãy đi mua một ít táo chuẩn bị nhé.

3. Thắp một ngọn nến hương vani sau bữa tối

Tăng nhanh tốc độ giảm cân cho dáng đẹp, người thon bằng những bí kíp siêu dễ này - Ảnh 3

Điều này nghe có vẻ vô lý khi xem xét lượng vani hấp dẫn của các loại bánh ngọt, bánh kếp và bánh pudding khác nhau, nhưng một nghiên cứu cho thấy rằng mùi hương vani có tác dụng tuyệt vời khi bạn đang cố gắng giảm cân. Nó kích hoạt các phản ứng hóa học khác nhau trong não, giúp bạn ít cảm thấy đói hơn.

4. Chụp ảnh bữa ăn của bạn

Tăng nhanh tốc độ giảm cân cho dáng đẹp, người thon bằng những bí kíp siêu dễ này - Ảnh 4

Khi nhìn vào bữa ăn của bạn từ trên cao, cố gắng có được bức ảnh đẹp nhất, bạn không thể không chú ý đến các chi tiết của món ăn, điều này rất hoàn hảo vì nó có thể khiến bạn dừng lại một giây và suy nghĩ lại về những gì bạn sẽ ăn. Có thể, bạn sẽ nhận thấy quá nhiều carbs trên đĩa hoặc có thứ gì đó khác ở trên và bạn sẽ có thể thay đổi món mình ăn.

5. Mua một số đĩa màu xanh lam

Tăng nhanh tốc độ giảm cân cho dáng đẹp, người thon bằng những bí kíp siêu dễ này - Ảnh 5

 

Nếu bạn bao quanh mình bằng màu xanh lam, chẳng hạn như dán giấy dán tường màu xanh lam hoặc ăn trên đĩa màu xanh lam, bạn sẽ giảm cân nhanh hơn nhiều. Một nghiên cứu cho thấy rằng màu xanh lam là chất ức chế sự thèm ăn, giúp bạn ít cảm thấy đói hơn.

6. Ăn trứng vào bữa sáng và ăn thức ăn cay cho bữa trưa

Tăng nhanh tốc độ giảm cân cho dáng đẹp, người thon bằng những bí kíp siêu dễ này - Ảnh 6

Tiêu thụ trứng vào bữa sáng giúp giảm cân nhanh hơn. Và nếu bạn kết hợp mẹo nhỏ đó với việc ăn một thứ gì đó với ớt hoặc đồ cay vào bữa trưa (tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nên như vậy), điều này sẽ giúp quá trình trao đổi chất của bạn tăng tốc, do đó giúp bạn đạt được thân hình mơ ước nhanh hơn.

Theo Brightside

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