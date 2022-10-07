Qủa na giúp tăng tốc độ trao đổi chất và đảm bảo chuyển hóa thức ăn thành năng lượng tốt nhất có thể. Ngoài ra, các chất xơ dinh dưỡng dồi dào trong loại trái cây này làm thỏa mãn cơn đói, ngăn chặn cảm giác thèm ăn sớm và có hại, cho phép các chất dinh dưỡng đi qua không bị kiểm soát và tăng tốc quá trình tiêu hóa.

Quả na ban đầu có màu xanh lục hoặc màu nâu, nhưng khi chín cùi của chúng có mùi thơm. Đặc biệt, quả na là món tráng miệng được nhiều người ưa thích nhờ hương vị đặc biệt và kết cấu lạ miệng.

Lợi ích của quả na mà bạn nên biết

Ảnh minh họa: Internet

2. Quả na có các vi chất dinh dưỡng cung cấp cho bạn một làn da mịn màng, tốt hơn bất kỳ loại kem nền dạng lỏng nào, nó được biết đến để cải thiện sức khỏe của mắt và não

3. Quả na giúp cải thiện mức Hb (Hemoglobin). Huyết sắc tố, còn gọi là Hemoglobin là một chất nằm trong tế bào hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến khắp cơ thể. Khi mức huyết sắc tố trong máu tăng cao, nó có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của bạn.

4. Quả na có các phân tử hoạt tính sinh học hiển thị các đặc tính chống obesogenic, chống tiểu đường và chống ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

5. Nếu bạn không dung nạp lactose hay ăn chay trường, quả na là một chất thay thế thực vật tuyệt vời cho các loại kem làm từ sữa, sữa đặc, sốt caramel và pho mát kem.

Theo Inida