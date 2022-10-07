Loại quả được mệnh danh là "nữ hoàng trái cây" giúp kiểm soát đường huyết, cực tốt cho người bị tiểu đường lại là vũ khí tiêu diệt tế bào ung thư lợi hại

Sức khỏe 07/10/2022 07:20

Quả hình nón màu xanh lá cây được gọi là quả na có da mềm và thịt ngọt. Loại trái cây này rất phổ biến ở chợ Việt, chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, có thể giúp tăng cường miễn dịch, giảm viêm và cải thiện sức khỏe của mắt và tim. 

Quả na ban đầu có màu xanh lục hoặc màu nâu, nhưng khi chín cùi của chúng có mùi thơm. Đặc biệt, quả na là món tráng miệng được nhiều người ưa thích nhờ hương vị đặc biệt và kết cấu lạ miệng. 

Loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng trái cây' giúp kiểm soát đường huyết, cực tốt cho người bị tiểu đường lại là vũ khí tiêu diệt tế bào ung thư lợi hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qủa na giúp tăng tốc độ trao đổi chất và đảm bảo chuyển hóa thức ăn thành năng lượng tốt nhất có thể. Ngoài ra, các chất xơ dinh dưỡng dồi dào trong loại trái cây này làm thỏa mãn cơn đói, ngăn chặn cảm giác thèm ăn sớm và có hại, cho phép các chất dinh dưỡng đi qua không bị kiểm soát và tăng tốc quá trình tiêu hóa.

Lợi ích của quả na mà bạn nên biết

1. Quả na giúp chữa lành vết loét và ngăn ngừa axit dạ dày.

Loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng trái cây' giúp kiểm soát đường huyết, cực tốt cho người bị tiểu đường lại là vũ khí tiêu diệt tế bào ung thư lợi hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Quả na có các vi chất dinh dưỡng cung cấp cho bạn một làn da mịn màng, tốt hơn bất kỳ loại kem nền dạng lỏng nào, nó được biết đến để cải thiện sức khỏe của mắt và não

3. Quả na giúp cải thiện mức Hb (Hemoglobin). Huyết sắc tố, còn gọi là Hemoglobin là một chất nằm trong tế bào hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến khắp cơ thể. Khi mức huyết sắc tố trong máu tăng cao, nó có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của bạn.

4. Quả na  có các phân tử hoạt tính sinh học hiển thị các đặc tính chống obesogenic, chống tiểu đường và chống ung thư. 

Loại quả được mệnh danh là 'nữ hoàng trái cây' giúp kiểm soát đường huyết, cực tốt cho người bị tiểu đường lại là vũ khí tiêu diệt tế bào ung thư lợi hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

5. Nếu bạn không dung nạp lactose hay ăn chay trường, quả na là một chất thay thế thực vật tuyệt vời cho các loại kem làm từ sữa, sữa đặc, sốt caramel và pho mát kem.

Theo Inida

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