Duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại này chẳng khác nào "bào mòn" sức khỏe "tụt dốc không phanh"

Sức khỏe 05/10/2022 10:29

Khi nghĩ về những thói quen xấu, chúng ta thường có ý nghĩ gì đó như ăn đồ ăn vặt, nhưng có một số thói quen mà nhiều người trong chúng ta mắc phải và thậm chí chúng ta không nhận ra rằng chúng đang làm điều gì đó xấu với chúng ta hoặc làm phiền những người xung quanh.

Hóa ra một số thói quen hàng ngày của bạn có thể gây hại cho bạn nhiều hơn lợi.

1. Mặc quần áo chật khi ngủ

Duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại này chẳng khác nào 'bào mòn' sức khỏe 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 1

Ngủ mà mặc quần áo quá chật thực sự không phải là một ý kiến ​​hay. Áo phông chật có thể ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu và cuối cùng bạn sẽ quá nóng và khó chịu. Ngay cả khi bạn không thức dậy, nó sẽ làm xáo trộn chất lượng giấc ngủ của bạn.

2. Đánh răng quá mạnh

Duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại này chẳng khác nào 'bào mòn' sức khỏe 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 2

Có vẻ như nếu bạn đánh răng mạnh hơn, chúng sẽ sạch hơn, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Dùng áp lực vừa đủ để cảm thấy lông bàn chải chạm vào nướu. Nếu bạn đang vò đầu bàn chải, đó là áp lực quá lớn và nó có thể làm hỏng nướu và men răng của bạn.

3. Đa nhiệm nhiều thứ một lúc

Duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại này chẳng khác nào 'bào mòn' sức khỏe 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 3

Định kiến ​​cho rằng tất cả phụ nữ đều có thể đa nhiệm là không hoàn toàn đúng. Theo nghiên cứu, chỉ có khoảng 2% dân số thực sự có thể làm điều này một cách hiệu quả. Vì vậy, đừng thử nó trừ khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng bạn nằm trong 2% đó. Hãy tập trung vào một việc tại một thời điểm và bạn sẽ sớm nhận ra rằng hiệu quả của bạn đã được cải thiện.

4. Ám ảnh về những điều ngoài tầm kiểm soát của bạn

Duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại này chẳng khác nào 'bào mòn' sức khỏe 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 4

Bạn không thể thay đổi những gì người khác làm. Nếu bạn tiếp tục căng thẳng về nó, nó vẫn sẽ không thay đổi nhưng sức khỏe của bạn sẽ ảnh hưởng. Sử dụng thời gian và năng lượng của bạn để cải thiện bản thân và trở thành một phiên bản tốt hơn của bạn.

Chúng ta không nói rằng bạn nên thờ ơ, chỉ là đừng bị ám ảnh về điều gì đó mà bạn không thể kiểm soát. Gia đình và bạn bè của bạn cần bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

5. Căng thẳng

Duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại này chẳng khác nào 'bào mòn' sức khỏe 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 5

Căng thẳng là cấp độ tiếp theo của việc hủy hoại sức khỏe. Căng thẳng liên tục giải phóng một núi hormone căng thẳng gây ra tất cả các loại vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, lo lắng, trầm cảm, các vấn đề về dạ dày và thậm chí cả bệnh tim.

Theo Brightside

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