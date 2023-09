Giảm cân lý tưởng sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua 7 chất dinh dưỡng hỗ trợ "càn quét" mỡ thừa này

Nếu bạn là một người đam mê thể dục, thì bạn chắc chắn biết tầm quan trọng của protein trong một chế độ ăn uống lành mạnh. Nó là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu nhất giúp giảm cân. Protein giữ no lâu, do đó, giúp chúng ta tránh hấp thụ quá nhiều calo dưới dạng bạn bè và đồ ăn vặt.

Nguồn thực phẩm: Một số nguồn protein tốt nhất là trứng, thịt gà, ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch.

Chất xơ

Trao đổi chất tốt giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân. Đây là lý do tại sao các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung một lượng chất xơ tốt trong chế độ ăn uống giảm cân của chúng ta để thúc đẩy quá trình tiêu hóa và trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình giảm cân hơn nữa.

Nguồn thực phẩm: Một số nguồn chất xơ tốt nhất là các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh.

Axit béo omega-3

Nếu bạn nghĩ rằng chế độ ăn kiêng giảm cân không cần tiêu thụ chất béo thì bạn đã hoàn toàn nhầm. Cơ thể chúng ta cần một lượng chất béo lành mạnh thích hợp để hoạt động tốt và cũng làm giảm mỡ bụng và axit béo omega-3 là một trong những ví dụ như vậy.

Nguồn thực phẩm: Rất ít nguồn cung cấp axit béo omega-3, tốt nhất là cá, các loại hạt, rau lá và hơn thế nữa.

Vitamin C

Cơ thể của chúng ta cần giải độc để hoạt động bình thường. Do đó, chúng ta cần các chất dinh dưỡng giàu chất chống oxy hóa để thải độc tố và ngăn cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Một trong những chất dinh dưỡng giàu chất chống oxy hóa đó là vitamin C. Nó không chỉ giúp chúng ta giải độc mà còn đẩy nhanh quá trình giảm cân của chúng ta.

Nguồn thực phẩm: Nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất là quả alma, cam và các loại trái cây họ cam quýt khác.

Kali

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrient cho thấy rằng việc tăng lượng kali trong chế độ ăn uống sẽ giúp giảm chỉ số BMI, từ đó có thể hỗ trợ giảm cân hơn nữa. Đó không phải là tất cả. Kali cũng giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất, đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm những kg thừa đó.

Nguồn thực phẩm: Một số nguồn cung cấp kali trong chế độ ăn uống là các loại hạt, đậu gà, hạt lanh.

Sắt

Sắt cũng giúp bạn giảm cân phải không? Bên cạnh việc ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt, chất dinh dưỡng này còn giúp mang oxy đến các tế bào và cơ của cơ thể, từ đó giúp cơ thể đốt cháy chất béo.

Nguồn thực phẩm: Củ dền, tôm, trái cây khô, vv là một số nguồn cung cấp sắt tốt nhất.

Kẽm

Theo một nghiên cứu được công bố, việc bổ sung kẽm với chế độ ăn hạn chế calo có thể có tác động thuận lợi đến trọng lượng cơ thể và béo phì.

Nguồn thực phẩm: Hạnh nhân, hạt vừng là một số nguồn cung cấp kẽm tốt nhất.

Bên cạnh việc quản lý trọng lượng cơ thể, mỗi chất dinh dưỡng này còn có một số đặc tính khác có lợi cho sức khỏe tổng thể. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, hãy luôn tham khảo ý kiến ​​chuyên gia trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong chế độ ăn uống và lối sống của bạn vì định nghĩa về chế độ ăn uống lành mạnh khác nhau ở mỗi người.

Theo NDTV