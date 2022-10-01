Đau chân, mỏi gối, ê lưng tránh xa khi bạn chăm sóc xương theo đúng cách này, đặc biệt là với nam giới

Sức khỏe 01/10/2022 23:15

Xương chắc khỏe cũng quan trọng đối với cả nam và nữ giới. Cơ thể bạn cần canxi, vitamin D, các chất dinh dưỡng quan trọng khác và hoạt động thể chất thường xuyên có trọng lượng để tạo và giữ cho xương chắc khỏe, cứng cáp. Không nhận đủ canxi trong thời thơ ấu có thể dẫn đến loãng xương sau này trong cuộc sống, một căn bệnh mà xương trở nên yếu và dễ gãy hơn.

Người trưởng thành thường đạt đến khối lượng xương cao nhất ở tuổi 30. Việc lựa chọn thực phẩm trước tiên để đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng luôn được khuyến khích, nhưng trong một số trường hợp có thể cần bổ sung khoáng chất. Hãy cùng tìm hiểu thêm về những cách cần thiết để đảm bảo xương khỏe mạnh suốt đời.

Xương và Canxi khỏe mạnh

Nam giới từ 19 đến 70 tuổi nên nhận được 1.000 miligam canxi mỗi ngày. Sau 70 tuổi, nhu cầu canxi tăng vọt lên 1.200 miligam mỗi ngày.

Đau chân, mỏi gối, ê lưng tránh xa khi bạn chăm sóc xương theo đúng cách này, đặc biệt là với nam giới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nguồn cung cấp canxi tốt bao gồm các sản phẩm từ sữa ít béo và không có chất béo như sữa, sữa chua và pho mát. Cá mòi, đậu phụ làm từ canxi sulfat và đồ uống tăng cường canxi như sữa đậu nành và nước ép trái cây 100% cũng là những nguồn tốt. Các loại rau xanh như cải thìa, cải xoăn và ngũ cốc ăn liền được bổ sung dinh dưỡng cũng có thể cung cấp một lượng canxi khác nhau. Để có được lượng khuyến nghị, nam giới cần ít nhất ba phần thức ăn hoặc đồ uống giàu canxi mỗi ngày. Một khẩu phần giàu canxi tương đương với:

  • 1 cốc sữa ít béo hoặc không béo
  • 1 cốc sữa chua ít béo hoặc không béo
  • 1/2 gam pho mát ít béo hoặc không béo
  • 1 cốc sữa đậu nành bổ sung canxi
  • 1 cốc nước trái cây 100% tăng cường canxi
  • 85 gam cá mòi đóng hộp, có xương

Có bao nhiêu canxi trong thức ăn của bạn?

Đau chân, mỏi gối, ê lưng tránh xa khi bạn chăm sóc xương theo đúng cách này, đặc biệt là với nam giới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên đọc nhãn thông tin dinh dưỡng để biết lượng canxi bạn nhận được trong mỗi khẩu phần. Canxi có giá trị hàng ngày (DV) là 1.300 miligam mỗi ngày. Nếu nhãn ghi:

  • 30% DV canxi = 390 miligam
  • 20% DV canxi = 260 miligam
  • 10% DV canxi = 130 miligam

Vai trò của Vitamin D

Vitamin D là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp xương hấp thụ canxi, vì vậy điều quan trọng là phải đáp ứng nhu cầu vitamin D hàng ngày dựa trên độ tuổi. Mỗi ngày, trẻ sơ sinh cần khoảng 400 IU vitamin D, trẻ từ 1 đến 18 tuổi cần 600 IU vitamin D, nam giới dưới 70 tuổi cần 600 IU vitamin D và nam giới trên 70 tuổi cần 800 IU vitamin D.

Đau chân, mỏi gối, ê lưng tránh xa khi bạn chăm sóc xương theo đúng cách này, đặc biệt là với nam giới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có ba cách để có được vitamin D: ánh sáng mặt trời, thực phẩm và chất bổ sung. 

Vitamin D được tìm thấy tự nhiên chỉ trong một số loại thực phẩm như cá béo bao gồm cá thu, cá hồi và cá ngừ; lòng đỏ trứng; và nấm trồng dưới tia UV. Sữa thường được tăng cường vitamin D và đồ uống không sữa được tăng cường và một số nhãn hiệu nước cam và ngũ cốc cũng là nguồn cung cấp vitamin D. Nam giới không nhận đủ vitamin D từ thực phẩm nên nói chuyện với bác sĩ về nhu cầu bổ sung vitamin D.

4 cách để giữ cho xương chắc khỏe

Sức khỏe của xương phụ thuộc vào sự lựa chọn lối sống. Dưới đây là một số điều quan trọng mà nam giới có thể làm để giữ cho xương chắc khỏe suốt đời:

Đau chân, mỏi gối, ê lưng tránh xa khi bạn chăm sóc xương theo đúng cách này, đặc biệt là với nam giới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  1. Nhận đủ canxi và vitamin D mỗi ngày từ thực phẩm hoặc chất bổ sung.
  2. Tham gia hoạt động thể chất có trọng lượng thường xuyên, bao gồm các hoạt động tăng cường cơ bắp ít nhất hai ngày một tuần.
  3. Tránh hút thuốc và nếu trong trường hợp cần thiết, hãy hạn chế uống rượu ở mức hai hoặc ít hơn một ly mỗi ngày.
  4. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về sức khỏe của xương.

Theo Eatright

Người khỏe mạnh cũng có nguy cơ đột tử: Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân và triệu chứng cần chú ý

Người khỏe mạnh cũng có nguy cơ đột tử: Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân và triệu chứng cần chú ý

Theo chuyên gia, người đang khỏe mạnh đột ngột tử vong đa phần có nguyên nhân xuất phát từ bệnh lý tim mạch.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo vệ xương khớp các loại thực phẩm giàu canxi cách giúp xương chắc khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm