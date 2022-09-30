Cách tốt nhất để tận dụng các đặc tính kích thích não bộ của những hợp chất thơm này là sử dụng chúng trong liệu pháp hương thơm.

Trong khi nói đến sức khỏe trí não và tinh thần, các loại tinh dầu đã nổi lên như những "chiến binh" hiệu quả với những kết quả đầy hứa hẹn đối với vô số các vấn đề sức khỏe, bao gồm danh sách các vấn đề về nhận thức, chẳng hạn như tinh thần mệt mỏi, kém minh mẫn, hoạt động trí tuệ kém, suy giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ, kém trí nhớ.

Điều này được chứng minh trong một nghiên cứu năm 2006 được công bố trên Tạp chí Khoa học Thần kinh Quốc tế, cho thấy rằng xoa bóp bằng dầu thơm có thể làm giảm mức độ lo lắng và cải thiện lòng tự trọng.

Ý tưởng đằng sau liệu pháp hương thơm là để gặt hái những tác động tâm lý của tinh dầu bằng cách hít chúng vì khứu giác là giác quan mạnh nhất và có khả năng ảnh hưởng tốt nhất đến hoạt động của não bộ. Các dâu thần kinh khứu giác là một phần của hệ thống limbic và được kết nối trực tiếp với các vùng não xử lý cảm xúc và học tập.

Tuy nhiên, trước khi học cách sử dụng tinh dầu để tăng cường trí não, điều quan trọng là bạn phải biết loại tinh dầu nào là tốt nhất.

Dưới đây là những loại tinh dầu tốt nhất cho sức khỏe não bộ.

1. Tinh dầu oải hương

Tinh dầu hoa oải hương có đặc tính làm dịu và thư giãn giúp đưa hệ thần kinh của bạn vào trạng thái nghỉ ngơi. Tác động làm dịu thần kinh này giúp giảm căng thẳng thần kinh và giảm trầm cảm. Nó cũng giúp tăng cường khả năng nhận thức.

Một nghiên cứu năm 1998 được công bố trên Tạp chí Khoa học Thần kinh Quốc tế đã phân tích tác dụng của liệu pháp hương thơm với tinh dầu oải hương và hương thảo đối với tâm trạng, các mẫu điện não đồ (EEG) của sự tỉnh táo và khả năng tính toán rất hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhóm hoa oải hương cho thấy năng lượng beta tăng lên cho thấy sự buồn ngủ tăng lên, tâm trạng ít chán nản hơn và cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời thực hiện các phép tính toán học nhanh hơn và chính xác hơn sau khi sử dụng liệu pháp hương thơm.

2. Tinh dầu hương thảo

Tinh dầu hương thảo hoạt động như một chất kích thích nhận thức hiệu quả, giúp cải thiện trí nhớ và tập trung tinh thần. Một hợp chất hóa học hoạt động chính trong tinh dầu hương thảo là 1,8-cineole, đã được tìm thấy để hỗ trợ việc hấp thụ và lưu giữ thông tin.

Trên thực tế, tác dụng tăng cường trí nhớ của dầu hương thảo được coi là tương tự như các loại thuốc được sử dụng để điều trị chứng sa sút trí tuệ. Nó cũng rất tốt trong việc tăng các hoạt động sóng não và có thể được sử dụng như một công cụ phòng ngừa chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mùi của tinh dầu hương thảo có thể giúp tăng cường trí nhớ tương lai, về cơ bản là khả năng ghi nhớ các sự kiện sắp tới để hoàn thành các nhiệm vụ trong tương lai.

Lưu ý: Tốt nhất bạn không nên sử dụng dầu hương thảo để điều trị cho trẻ sơ sinh và trẻ em, vì nó có thể gây ra những hậu quả về đường hô hấp có hại cho trẻ của bạn. Tiếp xúc lâu dài với dầu hương thảo có thể làm chậm hoặc thậm chí ngừng thở tạm thời ở trẻ em.

3. Tinh dầu chanh

Hương thơm sảng khoái và nhẹ nhàng của tinh dầu chanh nổi tiếng với khả năng nâng cao tinh thần và tâm trạng đang suy sụp. Tuy nhiên, điều làm cho loại tinh dầu này trở nên quý giá hơn cả là khả năng thúc đẩy khả năng tập trung lâu hơn ở những người đáng đối đầu với rối loạn tăng động, giảm chú ý ở người lớn (ADHD). Bằng cách cải thiện khoảng thời gian chú ý, dầu này cũng giúp tạo điều kiện lưu giữ thông tin tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng có đặc tính làm dịu và làm sáng tỏ, giúp làm dịu tâm trí của bạn, đặc biệt là khi bạn cảm thấy tức giận, lo lắng hoặc buồn bã, và thậm chí còn giúp giảm căng thẳng. Hơn nữa, tinh dầu này ức chế các enzym quan trọng liên quan đến tình trạng thoái hóa thần kinh và quá trình peroxy hóa lipid do prooxidant gây ra.

4. Tinh dầu bạc hà

Tinh dầu bạc hà có thể kích thích tinh thần hỗ trợ trí nhớ, khả năng tập trung, tăng cường tập trung và hiệu quả hoạt động trí óc. Thêm vào đó, nó có đặc tính làm dịu cơ bắp và tác dụng thư giãn não, giúp tinh thần minh mẫn.

Hơn nữa, mùi hương của bạc hà đã chứng tỏ hiệu quả đáng kể trong việc cải thiện hiệu suất nhận thức tổng thể bằng cách kích thích các vùng não chịu trách nhiệm về sự tỉnh táo (chẳng hạn như hệ thống kích hoạt lưới của não.

5. Tinh dầu quế

Ảnh minh họa: Internet

Sức mạnh kích thích của tinh dầu quế có lợi cho sức khỏe của não bằng cách chống lại sự mệt mỏi về tinh thần và cải thiện chức năng nhận thức liên quan đến sự chú ý, trí nhớ nhận dạng ảo, trí nhớ làm việc và tốc độ vận động thị giác.

Ngoài ra, nó giúp phá vỡ mảng bám não và giảm viêm não có thể gây ra các vấn đề về trí nhớ. Nó cũng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa và trì hoãn các triệu chứng của bệnh Alzheimer.

Theo Emedihealth