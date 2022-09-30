Muốn giảm cân mà làm theo những sai lầm phổ biến này chẳng khác nào đang "tự hủy" cơ thể

Sức khỏe 30/09/2022 07:42

Buổi sáng thiết lập tâm trạng cho phần còn lại của ngày bao gồm cả lịch trình ăn kiêng. Các nghi thức buổi sáng của chúng ta quyết định xem chúng ta sẽ ăn một bữa trưa lớn hay nhỏ, liệu cơ thể sẽ sử dụng tất cả lượng calo hay tích trữ chúng “đề phòng”.

Muốn giảm cân mà làm theo những sai lầm phổ biến này chẳng khác nào đang 'tự hủy' cơ thể - Ảnh 1

Mối liên hệ giữa thói quen của chúng ta với nguy cơ gây mất cân bằng trong cơ thể và gây tăng cân thêm có tồn tại. Vì vậy nếu muốn giảm cân, bạn chớ nên bị lừa bởi những lầm tưởng này.

1. Từ chối ăn một bữa sáng thịnh soạn

 

Thời điểm chúng ta ăn quan trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta ăn. Các nhà khoa học từ Đại học Tel Aviv đã chứng minh rằng một chế độ ăn uống với bữa sáng thịnh soạn và bữa tối nhẹ sẽ hiệu quả hơn nhiều khi duy trì cân nặng so với chế độ ăn uống thường xuyên và ăn nhẹ.

Muốn giảm cân mà làm theo những sai lầm phổ biến này chẳng khác nào đang 'tự hủy' cơ thể - Ảnh 2

Điều này là do tốc độ trao đổi chất là khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Kết luận chính mà các nhà khoa học đưa ra là bạn đừng bao giờ từ chối ăn một bữa sáng giàu calo. Bữa trưa của bạn nên vừa miệng và bữa tối của bạn nên nhẹ nhàng.

2. Không đi dưới ánh nắng mặt trời

Muốn giảm cân mà làm theo những sai lầm phổ biến này chẳng khác nào đang 'tự hủy' cơ thể - Ảnh 3

 

Ánh nắng mặt trời đốt cháy chất béo theo đúng nghĩa đen. Ít nhất là với các mô mỡ trắng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Alberta ở Edmonton, Canada đã tiến hành một thí nghiệm và chứng minh rằng lipid giảm kích thước khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Khám phá này giải thích một phần lý do tại sao mọi người tăng cân trong mùa đông khi thiếu ánh sáng mặt trời. Chỉ cần nhớ rằng dành quá nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời không phải là một ý kiến ​​hay và luôn nhớ thoa kem chống nắng nhé.

3. Chúng ta quên mất việc uống một cốc nước sau khi thức dậy

Muốn giảm cân mà làm theo những sai lầm phổ biến này chẳng khác nào đang 'tự hủy' cơ thể - Ảnh 4

 

Theo các nhà khoa học , cơ thể của một người trưởng thành được tạo thành từ 55% đến 60% là nước, vì vậy, uống một cốc nước sau khi thức dậy là một ý tưởng thực sự tốt. Nước đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, làm giảm nguy cơ béo lên. Nó cũng giúp cơ thể loại bỏ độc tố.

Tác giả của các bài báo về năng suất, Chris Bailey chia sẻ rằng như một thử nghiệm và anh ấy bắt đầu buổi sáng của mình với một cốc nước, bất ngờ là anh ấy đã giảm được lượng mỡ trong cơ thể từ 17% xuống còn 10%.

 

4. Không tập thể dục

 

Ngoại trừ lợi thế rõ ràng là đốt cháy calo và tăng tốc độ trao đổi chất, các bài tập thể dục buổi sáng có thể giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn! Trong một cuộc thử nghiệm, các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Emma Stevenson và Ph.D. sinh viên Javier Gonzalez phát hiện ra rằng những người quen tập thể dục trước bữa sáng ăn ít thức ăn hơn trong ngày.

Muốn giảm cân mà làm theo những sai lầm phổ biến này chẳng khác nào đang 'tự hủy' cơ thể - Ảnh 5

Lời giải thích có lẽ là ở hiệu ứng "đánh thức" của các bài tập. Bằng cách ăn uống, những người không tập thể dục vào buổi sáng sẽ cố gắng giảm bớt căng thẳng khi thức dậy. Ngoài ra, họ phát hiện ra rằng tập thể dục khi còn đói sẽ giảm cân hiệu quả hơn 20% so với tập thể dục vào ban ngày.

5. Đọc tin tức vào buổi sáng

 

Sự sợ hãi và khó chịu khi đọc tin tức buổi sáng thực sự có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Nó đặc biệt đúng nếu bạn bị thiếu ngủ kinh niên. Điều này là do căng thẳng trong thời gian dài khiến các tế bào gốc biến thành tế bào mỡ.

Muốn giảm cân mà làm theo những sai lầm phổ biến này chẳng khác nào đang 'tự hủy' cơ thể - Ảnh 6

Các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Mary Teruel, trợ lý giáo sư sinh học hóa học và hệ thống tại Trường Y Đại học Stanford ở California, đã giải thích cách thức hoạt động của điều này. Căng thẳng khiến cơ thể sản sinh ra các hormone giúp cơ thể thích nghi với môi trường mới. Nếu căng thẳng trong thời gian ngắn, các tế bào mỡ mới không được hình thành. Nếu căng thẳng kéo dài, cơ chế “tiết kiệm calo” được bắt đầu trong cơ thể. Và ngay cả khi chúng ta bắt đầu ăn ít hơn, chúng ta sẽ không thể giảm cân cho đến khi tình trạng căng thẳng kết thúc.

Bạn đã bao giờ phải thay đổi thói quen buổi sáng của mình chưa? Nó có giúp bạn cải thiện sức khỏe, mối quan hệ của bạn với những người thân thiết và mức độ chung của cuộc sống của bạn không? Hãy chăm sóc sưc khỏe thật tốt trước khi có ý định giảm cân không khoa học nhé.

Theo Brightside

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