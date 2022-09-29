Giảm căng thẳng, xóa tan cơn đau nhức và tăng cường tâm trí hiệu quả với những kỹ thuật cổ xưa của y học Trung Hoa

Chúng ta có lẽ không thể bỏ qua bài tập mạnh mẽ này sẽ giúp chữa lành hiệu quả những thách thức trong cuộc sống, từ đau đầu và bệnh mãn tính đến thất vọng về cảm xúc, căng thẳng tinh thần và khủng hoảng tinh thần.

Khi được dịch sang tiếng Anh, khí công trong quan niệm y học Trung Hoa là “tu luyện năng lượng sống”. Đó là một hệ thống tổng thể của tư thế cơ thể phối hợp và chuyển động, hơi thở và thiền định được sử dụng để rèn luyện sức khỏe , tâm linh và võ thuật.

Bài tập nhằm phát triển sự cân bằng và nhanh nhẹn, nhẹ nhàng kéo giãn dây chằng, cải thiện tuần hoàn và giải phóng cột sống của bạn. Lặp lại mỗi bên ít nhất 5 lần. Đừng lo lắng nếu bạn chưa giữu thăng bằng được trong lần đầu tiên thứ.

2. Đứng yên gập gối nhẹ

Bài tập thiền này cải thiện hơi thở của bạn và khuyến khích cơ thể bạn co lại và mở rộng để tạo ra sức sống. Hình dung hơi thở của bạn đang phồng lên như một quả bóng bên trong vậy đó. Trong khi đó, hãy tưởng tượng bạn đang kéo năng lượng về phía cốt lõi của cơ thể. Tiếp tục thực hiện động tác trong 2–5 phút.

Quan trọng: Cánh tay của bạn phải giữ nguyên vị trí trong suốt bài tập.

3. Trụ người, xoay cánh tay

Bài tập này hoàn hảo như một bài tập độc lập hoặc như một bài khởi động để tiếp thêm sinh lực trước khi đấu võ. Khí công liên quan đến việc sử dụng bàn tay để định hướng năng lượng, thường theo mô hình xoắn ốc. Nó giúp phát triển năng lượng, sức mạnh và hạnh phúc.

Quan trọng: Hãy chú ý đến các ngón tay của bạn, chúng phải được hướng xuống vùng bụng của bạn.

4. Squat

Bài tập này là một bài tập cơ bản để giữ cho các thần kinh trong và xung quanh vùng cột sống và thắt lưng được thông suốt. Nó rất hiệu quả trong việc giảm bớt các rối loạn tâm thần và thần kinh, đồng thời nó cũng giúp cải thiện chức năng thận.

Quan trọng: Lặp lại tư thế nhiều lần nhất có thể, nhưng đừng quên lắng nghe cơ thể của bạn. Các chuyên gia từ Viện Khí công khuyên bạn nên bắt đầu với 10 lần squat và tăng dần lên hàng ngày.

5. Động tác kích hoạt độ bền

Vào thời Trung cổ, các nhà sư mệt mỏi đã luyện tập nó để tăng cường sức chịu đựng và cải thiện sức mạnh của chân.

Quan trọng: Tránh quay lưng lại.

Theo Brightside