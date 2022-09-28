Bị cảm cúm nên nhớ bổ sung những thực phẩm này, đẩy mạnh miễn dịch, giảm nhanh triệu chứng

Sức khỏe 28/09/2022 18:46

Khi bạn bị cúm do vi-rút cúm gây ra, ăn uống sao cho nhanh lành bệnh có thể là điều bạn cần quan tâm. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều cần thiết trong giai đoạn này. Cơ thể của bạn cần năng lượng và chất dinh dưỡng để phục hồi và duy trì một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ.

Bị cảm cúm nên nhớ bổ sung những thực phẩm này, đẩy mạnh miễn dịch, giảm nhanh triệu chứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng mất nước thường gặp trong thời kỳ cúm và có thể gây tử vong nếu không được điều trị. Uống nhiều nước có thể giúp giảm các triệu chứng nghẹt mũi bằng cách cho phép chất nhầy chảy ra từ mũi của bạn, đặc biệt nếu chất lỏng ấm sẽ càng tốt. Khi các dấu hiệu đầu tiên của bệnh xuất hiện, điều quan trọng là bắt đầu uống nhiều nước.

Bạn nên ăn những thực phẩm này

Trái cây và rau tươi

Khi bạn bị ốm, rửa và chuẩn bị trái cây, rau quả có vẻ tốn nhiều công sức, nhưng những thực phẩm tươi này chứa đầy các chất dinh dưỡng và vitamin mà cơ thể bạn cần để phục hồi. Khi bạn bị cúm, rau bina, cải xoăn và các loại rau lá xanh khác cũng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Chúng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chẳng hạn như vitamin A, C, E và K. Có thể ăn sống với một quả chanh và một giọt dầu ô liu, hoặc bạn có thể thêm chúng vào trái cây hoặc sinh tố. 

Bị cảm cúm nên nhớ bổ sung những thực phẩm này, đẩy mạnh miễn dịch, giảm nhanh triệu chứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ

Củ nghệ là một loại siêu gia vị có đặc tính chống viêm, kháng nấm và chống vi khuẩn. Nó hỗ trợ điều trị ho, cảm lạnh và tắc nghẽn ngực. Nghệ từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền. Nó chứa curcumin, một hợp chất hoạt động giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa cảm lạnh và cúm, bảo vệ chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi rút khác nhau.

Lưu ý: Nếu bạn không ăn chay, nước hầm xương cũng rất tốt cho cơ thể lúc bị cúm

Bạn nên tánh những thực phẩm này

Đồ uống có chứa caffein và rượu

Bị cảm cúm nên nhớ bổ sung những thực phẩm này, đẩy mạnh miễn dịch, giảm nhanh triệu chứng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi bị sốt, bạn nên thận trọng với tình trạng mất nước do nhiệt độ tăng cao và tăng tiết mồ hôi. Caffeine và rượu có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bạn, vì vậy hãy cung cấp đủ nước cho cơ thể bằng cách uống nhiều nước và các chất lỏng trong suốt khác trong ngày.

Thực phẩm đóng gói

Thực phẩm có chứa dầu hydro hóa một phần không tốt cho tim của bạn và gây viêm, vì vậy hãy đọc nhãn trước khi ăn thực phẩm đóng gói như bánh quy, khoai tây chiên, bánh rán và bánh nướng. Ngay cả khi nhãn ghi "Không chất béo chuyển hóa", hãy tránh ăn sản phẩm vì 0,5 gam chất béo chuyển hóa cho phép trên mỗi khẩu phần hầu như luôn có trong các loại thực phẩm chế biến sẵn như vậy.

Chất béo bão hòa

Bị cảm cúm nên nhớ bổ sung những thực phẩm này, đẩy mạnh miễn dịch, giảm nhanh triệu chứng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chất béo bão hòa, chẳng hạn như chất béo có trong bánh nướng (bánh quy, bánh ngọt, v.v.), sữa nguyên chất béo, thịt đỏ và dầu cọ có thể gây viêm và nên tránh.

Đường

Đường là một loại thực phẩm gây viêm nhiễm và tốt nhất nên tránh khi bạn bị bệnh, cố gắng giảm lượng đường tiêu thụ nói chung để có sức khỏe tốt.

Thực phẩm từ sữa

Sữa cũng có thể gây viêm và tăng sản xuất chất nhờn trong cơ thể bạn. Chất nhầy tăng lên sẽ chỉ làm cho mũi của bạn chảy nước mũi nhiều hơn.

Theo Femina

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