Muốn dáng đẹp nhưng lại không để ý những thói quen này có thể khiến bạn tăng cân "chóng mặt"

Sức khỏe 28/09/2022 13:35

Sự kết hợp giữa các bữa ăn bổ dưỡng, tập thể dục thường xuyên và một kế hoạch giảm cân chu đáo có thể không đủ để giúp bạn giảm thêm cân. Trong trường hợp này, có thể có những thói quen nhỏ hàng ngày ít được chú ý nhưng sẽ rất hiệu quả khi được bạn quan tâm.

Những thứ như bạn lựa chọn thay thế có nguồn gốc từ thực vật, nỗi ám ảnh về thể thao hoặc phòng tập thể dục, hoặc thậm chí là lựa chọn quần áo bình thường của bạn có thể làm chậm lại đáng kể hành trình giảm cân của bạn. 

1. Cách "cư xử" của bạn với phần ăn của mình "quá tốt"

 

Muốn dáng đẹp nhưng lại không để ý những thói quen này có thể khiến bạn tăng cân 'chóng mặt' - Ảnh 1

Ăn cùng với bạn bè và gia đình có thể khiến chúng ta tiêu thụ nhiều thức ăn hơn dự định. Ngoài ra, chúng ta có thể cảm thấy tội lỗi khi không ăn hết đĩa của mình, đặc biệt là khi ai đó chuẩn bị một bữa ăn ngon cho chúng ta. Tuy nhiên, cảm giác này gây hại nhiều hơn lợi, khiến chúng ta ăn quá nhiều, và kết quả là tăng thêm cân.

2. Bạn thích cà phê sữa hơn

 

Bản thân cà phê sẽ không làm hỏng việc giảm cân của bạn, nhưng những gì bạn quyết định thêm vào nó chắc chắn có thể. Thay vì một tách cà phê đen đơn giản vào buổi sáng, nhiều người chọn đồ uống có đường với sữa hoặc kem.

Muốn dáng đẹp nhưng lại không để ý những thói quen này có thể khiến bạn tăng cân 'chóng mặt' - Ảnh 2

Đường và chất béo trong thức uống này có thể làm tăng lượng calo, và uống nó thường xuyên sẽ nhanh chóng khiến bạn tăng thêm cân. Để so sánh, một tách cà phê rang đậm chỉ chứa 4 calo, trong khi một tách cappuccino sữa là 110 calo.

3. Bạn không có đủ magie

Muốn dáng đẹp nhưng lại không để ý những thói quen này có thể khiến bạn tăng cân 'chóng mặt' - Ảnh 3

 

Khoáng chất này không chỉ quan trọng đối với các xung thần kinh, cơ bắp và sức khỏe tim mạch của chúng ta, mà sự thiếu hụt của nó có thể phá hoại quá trình giảm cân của bạn. Magie giúp cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết. Tăng cường nó có tác dụng tích cực trong việc cải thiện và duy trì cân nặng hợp lý. Sô cô la đen, các loại hạt, các loại đậu và cá béo có thể giúp bạn nâng cao lượng magie cho cơ thể.

4. Bạn lạm dụng quá nhiều chất làm ngọt tự nhiên

Muốn dáng đẹp nhưng lại không để ý những thói quen này có thể khiến bạn tăng cân 'chóng mặt' - Ảnh 4

 

Các chất thay thế đường tự nhiên, như xi-rô cây phong hoặc mật ong là những lựa chọn thay thế tuyệt vời, nhưng đừng quên rằng chúng cũng chứa đường.

Ví dụ, một thìa xi-rô chứa 12 gam đường, trong khi một thìa mật ong có 17 gam. Không có nghĩa là bạn nên loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm này khỏi chế độ ăn uống của mình, nhưng bạn nên lưu ý đến lượng bạn thêm vào bữa ăn của mình.

5. Bạn uống vitamin có lợi không đúng cách

Muốn dáng đẹp nhưng lại không để ý những thói quen này có thể khiến bạn tăng cân 'chóng mặt' - Ảnh 5

 

Nếu bạn cố gắng duy trì một lối sống lành mạnh nhưng tình trạng giảm cân vẫn không xảy ra, thì bạn có thể cần phải kiểm tra thực phẩm chức năng của mình. Nếu bạn tiêu thụ các loại xi rô dinh dưỡng thay vì những viên thuốc thông thường, bạn nên biết rằng chúng thường chứa thêm đường. Chắc chắn, nó sẽ không làm bạn béo ngay lập tức nhưng nó có thể làm chậm quá trình giảm cân một cách đáng kể.

Theo Brightside

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