Những thực phẩm là 'thần dược' giảm nhanh các chứng đau nằm ngay trong căn bếp nhà bạn

Sữa chua nguyên chất, không tiệt trùng và không có mùi được biết là có tác dụng giảm bớt các triệu chứng đầy hơi, viêm và đau. Sản phẩm sữa này có chứa men vi sinh lành mạnh cần thiết cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Một bát sữa chua hai lần một ngày giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau bụng và đau bụng kinh.

Bạc hà giúp giảm đau cơ, đau răng, đau đầu và đau dây thần kinh. Nhai một số lá bạc hà không chỉ giúp dễ tiêu hóa mà còn có tác dụng làm dịu tâm trí của bạn. Đặc tính trị liệu của nó giúp thư giãn các cơ và dây thần kinh trong trường hợp đau nhức hoặc chuột rút. Vì vậy, trước khi ngủ, hãy ngâm mình trong bồn nước ấm có pha 10 đến 12 giọt tinh dầu bạc hà.

Gừng

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Các đặc tính chống viêm của gừng giúp giảm đau do đau cơ, viêm khớp, đau dạ dày, đau ngực và đau bụng kinh. Nhai một ít gừng để giảm đầy hơi tức thì. Các nghiên cứu cho thấy nhấm nháp chai gừng có thể giúp giảm chứng đau nửa đầu. Nó cũng là một tác nhân chiến đấu tốt trong trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp trên và được biết là có tác dụng chữa ho, viêm họng và viêm phế quản.

Muối Epsom

Muối Epsom hoạt động như một phương pháp điều trị táo bón tại nhà hiệu quả, vì nó giúp co cơ ruột và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thải chất thải qua đường tiêu hóa. Trộn hai thìa cà phê muối Epsom vào một cốc nước hoặc nước hoa quả và uống hàng ngày.

Ngoài ra, magiê trong muối thúc đẩy quá trình thư giãn và chữa lành cơ. Đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, thêm hai cốc muối, khuấy kỹ và ngâm mình trong bồn tắm này trong 20 phút. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng thường xuyên ngâm móng tay mọc ngược trong bồn nước ấm pha muối Epsom có ​​thể giảm đau. Ngâm vùng bị ảnh hưởng trong 15 đến 25 phút hai lần mỗi ngày, cho đến khi cơn đau giảm bớt.

Tỏi

Các đặc tính kháng khuẩn, kháng vi-rút và kháng nấm trong tỏi làm cho nó trở thành một chất chữa bệnh tuyệt vời. Có thể là sâu răng miệng hoặc ký sinh trùng bên trong, nhiễm trùng tai hoặc đau khớp, tỏi sẽ chống lại tất cả. Các lợi ích sức khỏe được cho là nhiều hơn khi ăn sống, vì nó có thể mất giá trị y học khi rang hoặc nấu quá chín.

Nhẹ nhàng thoa một ít dầu tỏi ấm lên các khớp hoặc cơ bị đau nhức. Hoặc, trong trường hợp bị nhiễm trùng tai, hãy nhỏ hai giọt dầu vào tai. Tự làm hỗn hợp giảm đau răng bằng cách nghiền nát một ít tỏi và thêm một chút muối. Sử dụng trên răng bị ảnh hưởng.

Nghệ

Curcumin, là thành phần hoạt chất trong nghệ, giúp giảm đau mãn tính. Nó cũng được biết là có đặc tính chống viêm giúp giảm đau khớp, cơ và giảm sưng. Đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng vi-rút và chống ung thư của nó làm cho nó trở thành một bổ sung hoàn hảo cho bữa ăn của bạn để nâng cao chỉ số sức khỏe của bạn.

Trộn hỗn hợp nghệ và gel lô hội với lượng bằng nhau và thoa trực tiếp lên các vùng da bị ngứa, vết cắn và các khu vực bị ảnh hưởng. Trong trường hợp bị loét miệng, hãy bôi hỗn hợp lên vùng bị ảnh hưởng bằng cách trộn một nhúm nghệ với một thìa nước và nửa thìa dầu dừa.

Giấm táo

Giấm táo có một số chất dinh dưỡng giúp kiểm soát cân bằng chất lỏng trong cơ thể, do đó ngăn ngừa mất nước, đau cơ và chuột rút. Pha một thìa giấm táo trong một cốc nước ấm và uống một lần mỗi ngày để ngăn ngừa chuột rút cơ.

Để ngăn ngừa chuột rút ở chân vào ban đêm, hãy trộn một thìa cà phê giấm táo và mật ong, và một thìa canxi lactate vào một cốc nước ấm và uống hàng ngày trước khi đi ngủ 30 phút. Trong trường hợp bị ợ chua, sau một bữa ăn nặng, hãy pha một thìa giấm táo vào một cốc nước và nhấm nháp từ từ để giảm ngay tức thì.

Đinh hương

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Các đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa giúp giảm đau răng và chống nhiễm trùng miệng. Trong trường hợp đau răng, bạn hãy nghiền hai nhánh đinh hương, trộn bột với một ít dầu ô liu và thoa trực tiếp lên vùng bị đau. Bạn cũng có thể nhai một miếng đinh hương để giảm đau tức thì.

Ngoài ra, loại gia vị này có thể giúp giảm đau và giảm sưng tấy. Làm ấm một chút dầu đinh hương và nhẹ nhàng xoa bóp lên vùng bị ảnh hưởng vài lần một ngày.

Theo Femina