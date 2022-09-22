Làm sao để ăn xoài ngon ngọt, bổ dưỡng mà vẫn giảm cân? Đừng lo nếu bạn biết được bí quyết này!

Sức khỏe 22/09/2022 16:35

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, bao gồm nhiều trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn luôn là một lựa chọn sáng suốt. Vậy bạn có thể ăn tất cả các loại trái cây mà vẫn giảm cân được không?

Tất cả các loại trái cây đều chứa chất xơ và chế độ ăn giàu chất xơ có xu hướng thúc đẩy giảm cân. Tuy nhiên, mọi người thường mâu thuẫn nếu họ có thể ăn xoài ngon, ngọt thì liệu  có ảnh hưởng khi cố gắng giảm cân không.

Xoài chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật bao gồm folate, Vitamin A, C, E, B5, K và B6, kali, magiê và mangan.

Làm sao để ăn xoài ngon ngọt, bổ dưỡng mà vẫn giảm cân? Đừng lo nếu bạn biết được bí quyết này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng là xoài có nhiều calo hơn nhiều loại trái cây khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là xoài có thể giúp bạn vỗ béo. Nếu bạn ăn xoài một cách khôn ngoan, bạn vẫn có thể thưởng thức trái cây yêu thích và giảm cân. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các hợp chất hoạt tính sinh học và chất phytochemical trong xoài có thể ngăn chặn các tế bào mỡ và các gen liên quan đến chất béo, do đó, trái cây có thể giúp kiểm soát cân nặng của bạn.

Để có kết quả tốt nhất, điều quan trọng nhất là tập thể dục thường xuyên cùng với một chế độ ăn uống lành mạnh, tự nhiên và cân bằng để giảm cân. Với điều này, đây là một số mẹo về cách và thời điểm ăn xoài để giữ dáng.

Kiểm soát các phần của bạn

Làm sao để ăn xoài ngon ngọt, bổ dưỡng mà vẫn giảm cân? Đừng lo nếu bạn biết được bí quyết này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ bạn đã biết mình có thể ăn xoài khi cố gắng giảm cân, một trong những yếu tố quan trọng nhất cần lưu ý là khẩu phần ăn của bạn.

Ăn xoài điều độ được biết là làm giảm lượng mỡ trong cơ thể và lượng đường trong máu. Đừng để bị cuốn đi và say sưa với chúng. Ăn quá nhiều xoài cũng có thể thúc đẩy tăng cân. Hãy thử ăn một quả xoài mỗi ngày thôi nhé.

Nên ăn khi nào?

Nhiều người ăn xoài với bữa trưa hoặc bữa tối. Điều này có thể dẫn đến việc cung cấp quá nhiều glucose cho cơ thể một cách không cần thiết. Đúng hơn, xoài có tác dụng tốt nhất như một món ăn nhẹ. Chúng đang làm đầy và cung cấp năng lượng tức thì.

Bạn có thể ăn xoài như một món ăn nhẹ trước khi tập luyện trước khi đi bộ, bơi lội hoặc tập luyện tim mạch. Nó cũng là một nguồn cung cấp sucrose, một loại đường giải phóng nhanh và có thể được ăn sau khi tập luyện.

Ăn như thế nào?

Làm sao để ăn xoài ngon ngọt, bổ dưỡng mà vẫn giảm cân? Đừng lo nếu bạn biết được bí quyết này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ép trái cây sẽ loại bỏ chất xơ, khiến chúng trở nên kém dinh dưỡng và no lâu hơn. Ăn xoài cả quả để tận dụng nó như một món ăn nhẹ. 

Nên tránh nước ép xoài mua ở cửa hàng vì nó hầu như luôn chứa đường bổ sung. Những sản phẩm này có thể dẫn đến tăng cân vì chúng chứa ít chất dinh dưỡng hơn và nhiều carbohydrate đơn giản hơn.

Theo Times of India

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