Khi thức dậy mà thấy 3 dấu hiệu này chứng tỏ bệnh tim đang 'rình rập', bạn nên đi khám ngay

Sức khỏe 21/09/2022 19:46

Trong các bộ phim, những cơn đau tim luôn xảy ra theo kiểu kịch tính nhất với cảnh bệnh nhân bất chợt gặp cơn đau dữ dội ở ngực, tại vị trí tim của họ. Nhưng trên thực tế, một cơn đau tim có thể xảy ra với những dấu hiệu không rõ ràng. Điều này làm cho nó trở nên rủi ro hơn, vì mọi người có thể không xác định được tình trạng chết người và coi đó là điều gì đó ít khẩn cấp hoặc ít nghiêm trọng hơn.

Có một số dấu hiệu cho biết về cơn đau tim thầm lặng này, đặc biệt có thể xảy ra vào buổi sáng. Biết những điều này và chú ý đến chúng nếu chúng xảy ra là điều cần thiết để điều trị ngay lập tức. Dưới đây là một số dấu hiệu chi tiết:

Thức dậy toát mồ hôi lạnh

Khi thức dậy mà thấy 3 dấu hiệu này chứng tỏ bệnh tim đang 'rình rập', bạn nên đi khám ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu động mạch của bạn bị tắc, tim của bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn với nhiều áp lực hơn để đẩy máu đi khắp cơ thể. Khi gắng sức nhiều hơn như vậy, cơ thể bạn có thể đổ mồ hôi nhiều hơn để giữ nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Trong trường hợp đổ mồ hôi lạnh hoặc da nổi váng khi thức dậy vào buổi sáng hoặc nửa đêm, bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Cảm thấy buồn nôn

Bạn cũng có thể bị khó tiêu nhẹ và các vấn đề về đường tiêu hóa khác trước khi bị đau tim. Điều quan trọng là không được coi thường những điều này bằng cách sử dụng thuốc kháng axit và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Người lớn tuổi, những người thường dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa, có nhiều khả năng loại bỏ các dấu hiệu đau tim này như chứng ợ nóng hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến thực phẩm. Điều này rất nguy hiểm, vì vậy bạn nhất định nên cẩn trọng.

Nôn mửa

Khi thức dậy mà thấy 3 dấu hiệu này chứng tỏ bệnh tim đang 'rình rập', bạn nên đi khám ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn cũng có thể kèm theo đau dạ dày. Một số người thậm chí có thể bị nôn mửa. Khi bạn nôn, các chất trong dạ dày của bạn bị đẩy lên qua đường ống dẫn thức ăn và ra khỏi miệng. Nôn mửa không có lợi cho sức khỏe và bạn nên đến gặp bác sĩ.

Mọi người thường có thể coi những dấu hiệu này là triệu chứng của bệnh cúm. Tuy nhiên, ngay cả khi bị bệnh tương tự, hãy chú ý đến cơ thể của bạn và bạn có thể cảm thấy rằng điều này không giống như cảm cúm như trước.

Các dấu hiệu chung khác của cơn đau tim

Khi thức dậy mà thấy 3 dấu hiệu này chứng tỏ bệnh tim đang 'rình rập', bạn nên đi khám ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số dấu hiệu phổ biến nhất của cơn đau tim là đau ngực hoặc khó chịu xảy ra đột ngột và không biến mất. Điều này có thể cảm thấy như một áp lực hoặc tức hay thấy nặng ở ngực của bạn. Một số người cũng bị đau có thể lan sang cánh tay trái, cánh tay phải, cổ, hàm, lưng hoặc dạ dày. Cảm thấy choáng váng hoặc khó thở cũng có thể là dấu hiệu của một cơn đau tim.

Cách đối phó với cơn đau tim

Khi thức dậy mà thấy 3 dấu hiệu này chứng tỏ bệnh tim đang 'rình rập', bạn nên đi khám ngay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi bị nhồi máu cơ tim, điều đầu tiên bạn phải làm là gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Đây là một bước quan trọng và cần được tuân thủ ngay cả khi bạn không hoàn toàn chắc chắn liệu các triệu chứng của mình có ám chỉ một cơn đau tim hay không. Bất kể như thế nào, chăm sóc y tế ngay lập tức là rất quan trọng.

Điều quan trọng là bạn phải được nghỉ ngơi trong khi chờ xe cấp cứu, để tránh những căng thẳng không cần thiết cho tim của bạn.

Nếu có sẵn aspirin (và bạn không bị dị ứng với nó), hãy nhai chậm và sau đó nuốt một viên cỡ dành cho người lớn (300mg) trong khi chờ xe cấp cứu. Aspirin giúp làm loãng máu và cải thiện lưu lượng máu đến tim của bạn.

Theo Times of India

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