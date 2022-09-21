Dưới đây là những dấu hiệu thầm lặng của ung thư miệng có thể là biểu hiệu tiềm ẩn của sự phát triển ung thư trong cơ thể:

Mặc dù bệnh lở miệng hoặc vết loét trên môi gặp ở nhiều người và chủ yếu xảy ra do thiếu vitamin C, cần lưu ý rằng vết loét không lành về bản chất có thể là ung thư.Nếu bạn bị lở miệng và thấy nó vẫn còn trong một thời gian dài, hãy liên hệ với bác sĩ.

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Một mảng màu trắng hoặc đôi khi hơi đỏ ở bên trong miệng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Mặc dù có một số lý do đằng sau nó như các vấn đề về dạ dày hoặc nhiễm trùng miệng, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến vị giác hoặc thậm chí là lời nói, bạn nên đi khám sớm.

Răng lung lay

Nếu răng lung lay và tụt xuống mà không có bất kỳ nguyên do nào, bạn nên lường trước một điều gì đó nghiêm trọng và không được trì hoãn cuộc hẹn với bác sĩ.

Cục bên trong miệng

Dấu hiệu đầu tiên và quan trọng nhất của khối u ung thư là khối u phát triển. Khi bề mặt miệng bình thường nổi cục u thì chắc chắn bạn sẽ nhận thấy. Trong những trường hợp như vậy, đừng đợi khối u tự biến mất. Thay vào đó, hãy đi khám bác sĩ.

Đau trong miệng

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Đau không giải thích được trong miệng và kéo dài hơn nên được xử lý y tế. Mặc dù có thể có một số cách giải thích cho việc đau miệng, nhưng không nên loại trừ những lý do tồi tệ nhất.

Đau tai

Nếu tai bạn đau mà không bị nhiễm trùng, bạn hãy đi khám tổng quát tai mũi họng từ bác sĩ chuyên khoa.Đừng trì hoãn các cuộc hẹn với bác sĩ bằng cách sử dụng thuốc nhỏ tai không kê đơn hoặc bằng cách thử các biện pháp điều trị tại nhà.

Đau khi nuốt

Khối ung thư trong miệng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách bạn ăn uống. Từ nhai đến nuốt, sự phát triển của các tế bào ung thư trong miệng sẽ ảnh hưởng đến mọi hoạt động bình thường của miệng. Nếu bạn cảm thấy khó nuốt thức ăn, đừng chờ đợi và ngay lập tức đến gặp bác sĩ.

Các bệnh răng miệng ảnh hưởng đến gần 3,5 tỷ người

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh răng miệng bao gồm các dạng ung thư miệng khác nhau, ảnh hưởng đến 3,5 tỷ người trên toàn thế giới.

Các loại bệnh răng miệng khác nhau là: sâu răng hay đau răng, bệnh nha chu hoặc bệnh nướu răng, chấn thương răng miệng, bệnh hoại tử miệng, sưng môi và vòm miệng.

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Gánh nặng toàn cầu về ung thư miệng

"Tỷ lệ mắc bệnh ung thư môi và khoang miệng trên toàn cầu được ước tính là 4 trường hợp trên 100.000 người", WHO cho biết và cho biết thêm rằng dạng ung thư này phổ biến hơn ở nam giới và ở những người lớn tuổi, và nó thay đổi mạnh mẽ theo từng xã hội, điều kiện kinh tế. Các yếu tố nguy cơ của ung thư miệng cũng có thể là thuốc lá và uống rượu.

Theo Times of India