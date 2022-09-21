Những dấu hiệu thầm lặng nhưng chính là 'hồi chuông cảnh tỉnh' cho chứng ung thư miệng mà bạn chớ dại bỏ qua

Sức khỏe 21/09/2022 19:41

Cũng giống như mọi dạng ung thư khác, các dấu hiệu ban đầu của ung thư miệng thường không được chú ý khi nó tồn tại và phát triển trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ai đó tinh ý về các dấu hiệu và triệu chứng khác nhau của bệnh, thì sự phát triển của ung thư có thể được kiểm tra ở giai đoạn đầu và có thể thêm nhiều năm quý giá cho cuộc đời của một cá nhân.

Dưới đây là những dấu hiệu thầm lặng của ung thư miệng có thể là biểu hiệu tiềm ẩn của sự phát triển ung thư trong cơ thể:

Đau mãi không lành

Những dấu hiệu thầm lặng nhưng chính là 'hồi chuông cảnh tỉnh' cho chứng ung thư miệng mà bạn chớ dại bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bệnh lở miệng hoặc vết loét trên môi gặp ở nhiều người và chủ yếu xảy ra do thiếu vitamin C, cần lưu ý rằng vết loét không lành về bản chất có thể là ung thư.Nếu bạn bị lở miệng và thấy nó vẫn còn trong một thời gian dài, hãy liên hệ với bác sĩ.

Mảng trắng trong miệng

Những dấu hiệu thầm lặng nhưng chính là 'hồi chuông cảnh tỉnh' cho chứng ung thư miệng mà bạn chớ dại bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một mảng màu trắng hoặc đôi khi hơi đỏ ở bên trong miệng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Mặc dù có một số lý do đằng sau nó như các vấn đề về dạ dày hoặc nhiễm trùng miệng, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến vị giác hoặc thậm chí là lời nói, bạn nên đi khám sớm.

Răng lung lay

Nếu răng lung lay và tụt xuống mà không có bất kỳ nguyên do nào, bạn nên lường trước một điều gì đó nghiêm trọng và không được trì hoãn cuộc hẹn với bác sĩ.

Cục bên trong miệng

Dấu hiệu đầu tiên và quan trọng nhất của khối u ung thư là khối u phát triển. Khi bề mặt miệng bình thường nổi cục u thì chắc chắn bạn sẽ nhận thấy. Trong những trường hợp như vậy, đừng đợi khối u tự biến mất. Thay vào đó, hãy đi khám bác sĩ.

Đau trong miệng

Những dấu hiệu thầm lặng nhưng chính là 'hồi chuông cảnh tỉnh' cho chứng ung thư miệng mà bạn chớ dại bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đau không giải thích được trong miệng và kéo dài hơn nên được xử lý y tế. Mặc dù có thể có một số cách giải thích cho việc đau miệng, nhưng không nên loại trừ những lý do tồi tệ nhất.

Đau tai

Nếu tai bạn đau mà không bị nhiễm trùng, bạn hãy đi khám tổng quát tai mũi họng từ bác sĩ chuyên khoa.Đừng trì hoãn các cuộc hẹn với bác sĩ bằng cách sử dụng thuốc nhỏ tai không kê đơn hoặc bằng cách thử các biện pháp điều trị tại nhà.

Đau khi nuốt

Khối ung thư trong miệng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách bạn ăn uống. Từ nhai đến nuốt, sự phát triển của các tế bào ung thư trong miệng sẽ ảnh hưởng đến mọi hoạt động bình thường của miệng. Nếu bạn cảm thấy khó nuốt thức ăn, đừng chờ đợi và ngay lập tức đến gặp bác sĩ.

Các bệnh răng miệng ảnh hưởng đến gần 3,5 tỷ người

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh răng miệng bao gồm các dạng ung thư miệng khác nhau, ảnh hưởng đến 3,5 tỷ người trên toàn thế giới.

Các loại bệnh răng miệng khác nhau là: sâu răng hay đau răng, bệnh nha chu hoặc bệnh nướu răng, chấn thương răng miệng, bệnh hoại tử miệng, sưng môi và vòm miệng.

Những dấu hiệu thầm lặng nhưng chính là 'hồi chuông cảnh tỉnh' cho chứng ung thư miệng mà bạn chớ dại bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Gánh nặng toàn cầu về ung thư miệng

"Tỷ lệ mắc bệnh ung thư môi và khoang miệng trên toàn cầu được ước tính là 4 trường hợp trên 100.000 người", WHO cho biết và cho biết thêm rằng dạng ung thư này phổ biến hơn ở nam giới và ở những người lớn tuổi, và nó thay đổi mạnh mẽ theo từng xã hội, điều kiện kinh tế. Các yếu tố nguy cơ của ung thư miệng cũng có thể là thuốc lá và uống rượu.

Theo Times of India

Gia tăng trẻ mắc ung thư máu: Bất ngờ "thủ phạm" nằm ngay trong nhà

Gia tăng trẻ mắc ung thư máu: Bất ngờ "thủ phạm" nằm ngay trong nhà

Nguy cơ mắc ung thư máu ở trẻ ngày càng tăng cao khiến không ít bậc phụ huynh lo lắng, bất an. Bất ngờ thủ phạm gây ra căn bệnh quái ác này lại nằm ngay trong nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư miệng dấu hiệu ung thư miệng phòng ngừa ung thư miệng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 31 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm