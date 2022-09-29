Đau chân, mỏi gối, ê hông giảm nhanh "trong tích tắc" với 6 bài tập siêu đơn giản này

Sáu bài tập đơn giản này sẽ giúp bạn giảm đau đầu gối, bàn chân và hông.

Để bắt đầu, hãy lấy một chiếc ghế và đứng đằng sau nó.

Nâng một chân của bạn lên.

Từ từ nâng gót chân còn lại của bạn lên cho đến khi bạn đang kiễng chân lên.

Từ từ đặt gót chân trở lại sàn.

Lặp lại bài tập này 10-15 lần cho mỗi bên chân.

Điều này sẽ tăng cường sức mạnh cho mắt cá chân của bạn và hoạt động trên các cơ xung quanh đầu gối.

Đi bộ bằng ngón chân

Đây là một bài tập đơn giản mà bạn có thể thực hiện trong khi dọn dẹp nhà cửa hoặc làm các công việc nhà khác của mình. Đơn giản chỉ cần đi bộ xung quanh bằng các ngón chân với tốc độ nhanh, động tác này sẽ tăng cường sức mạnh cho bắp chân và giúp bạn rèn luyện sức khỏe cho các ngón chân cũng như các quả bóng ở bàn chân.

Tiếp tục đi bộ trong 5 đến 15 phút hoặc cho đến khi mệt.

Xoay vòng tròn mắt cá chân

Để tập cho mắt cá chân, bạn nên làm như sau:

Ngồi xuống hoặc đứng lên, nâng một chân lên.

Từ từ xoay bàn chân của chân đó theo chuyển động tròn.

Lặp lại động tác này 10 lần theo vòng tròn hướng vào trong và 10 lần theo vòng tròn hướng ra ngoài cho mỗi chân.

Tập luyện sức đề kháng

Đối với bài tập tiếp theo này, bạn sẽ cần một dải kháng lực.

Cố định dải xung quanh chân ghế dài hoặc bất kỳ đồ nội thất đứng nào khác.

Đặt một chân của bạn dưới chân kia, hơi cong ở đầu gối.

Nắm lấy một dải kháng lực với phần trên của chân ở.

Từ từ kéo dây, uốn cong bàn chân về phía đầu.

Lặp lại động tác này 10-15 lần cho mỗi bên chân.

Điều này kết hợp hoạt động của cơ bắp chân và cơ đùi trong và ngoài của bạn.

Gập ngón chân

Để tập luyện các ngón chân hàng ngày, bạn có thể chơi một trò chơi có tên là "gấp các ngón chân".

Tự cuộn các ngón chân lại.

Đặt một chiếc khăn tắm trên sàn và dùng ngón chân nắm lấy nó.

Đặt những viên sỏi nhỏ trên mặt đất và cố gắng bỏ chúng vào giỏ chỉ bằng đôi chân của bạn.

Đi bộ trên quả bóng

Để thư giãn và rèn luyện các quả bóng của đôi chân của bạn:

Tìm một quả bóng tennis hoặc một quả bóng có đường kính tương tự.

Ngồi trên ghế.

Đặt chân của bạn lên quả bóng và giẫm lên nó.

Từ từ dùng chân đẩy bóng về phía các ngón chân rồi lùi về phía sau.

Thưởng thức các tác động của mát-xa này lên bàn chân của bạn nhé!

Theo Brightside