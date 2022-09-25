Đừng dại dột ăn những thực phẩm này nếu bạn thường xuyên bị đầy hơi

Bạn có biết không? Khí tích tụ trong đường tiêu hóa khi thức ăn không tiêu hóa được bị phân hủy hoặc khi bạn nuốt không khí. Mọi người nuốt không khí khi họ ăn hoặc uống. Nhưng một số người có thể nuốt nó nhiều hơn những người khác, nếu họ ăn hoặc uống quá nhanh, nhai kẹo cao su, và thậm chí hút thuốc.

Đầy bụng diễn ra khi đường tiêu hóa (GI) chứa đầy không khí hoặc khí. Nó có thể được mô tả là cảm giác đầy, căng tức hoặc sưng lên ở bụng. Kèm theo đó là tình trạng đau bụng, đầy hơi, ợ hơi thường xuyên. Khí có thể được coi là nguyên nhân phổ biến nhất của đầy hơi, đặc biệt là sau khi ăn.

Các nguyên nhân khác gây đầy bụng có thể là do chứng ợ chua, một số loại thuốc như một số loại thuốc kháng sinh chống tiểu đường có thể gây đầy hơi, rối loạn ăn uống và thậm chí là một số loại thức ăn. Có một số loại thực phẩm có thể gây đầy hơi mà bạn phải tránh ăn.

Đây là những gì không nên ăn để tránh đầy hơi:

Nước giải khát có ga

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Chúng chứa một lượng carbon dioxide cao, dẫn đến việc bạn nuốt phải một lượng lớn khí nếu uống những loại đồ uống này. Hơn nữa, khí cũng có thể bị mắc kẹt trong hệ thống tiêu hóa của bạn, dẫn đến chuột rút.

Đậu lăng

Chúng chứa nhiều protein, chất xơ, carbs và khoáng chất lành mạnh như sắt, đồng và mangan. Một người có thể bị đầy hơi do chứa nhiều chất xơ.

Rau cải

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Súp lơ xanh, bắp cải, cải thìa, súp lơ trắng là một số loại rau thuộc họ cải có chứa chất xơ và vitamin C và K, có thể có lợi cho sức khỏe của bạn. Nhưng chúng cũng chứa FODMAPs (hợp chất góp phần gây rối loạn tiêu hóa) có thể gây ra khí.

Hành tây và tỏi

Mặc dù hành tây có xu hướng làm tăng hương vị của hầu hết các món ăn, nhưng nó chứa nhiều fructan có thể dẫn đến đầy hơi. Tỏi có thể giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại nhiễm trùng, v.v. Nhưng bạn có biết rằng nó thậm chí có thể gây đầy hơi? Vâng, bạn đã nghe đúng! Tỏi chứa nhiều fructan và có thể gây đầy hơi.

Mẹo để tránh đầy hơi

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Tránh ngủ ngay sau khi ăn thức ăn. Đi dạo sau bữa ăn và bạn sẽ có đủ thời gian để tiêu hóa thức ăn nạp vào cơ thể.

Nhai thức ăn từ từ và đúng cách. Điều này sẽ giúp bạn tiêu hóa thức ăn cùng với nước bọt hình thành trong miệng và kiểm soát sự hình thành khí sau khi ăn thức ăn.

Không nên ăn quá nhiều muối vì ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Ăn nhạt hơn và lượng thức ăn ít hơn có thể có lợi hơn vì ruột dễ tiêu hóa hơn.

Để tăng số lượng vi khuẩn tốt trong hệ thống, hãy dùng các chế phẩm sinh học như sữa chua. Chúng sẽ giúp giảm bớt các vấn đề liên quan đến tiêu hóa.

Một lời cảnh báo: Nếu bạn bị đau quặn bụng kèm theo chướng bụng, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ ngay lập tức.

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Theo Femina