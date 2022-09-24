Mẹo ăn uống lý tưởng để giảm nhanh hội chứng ruột kích thích khó chịu, đặc biệt là với phụ nữ

Sức khỏe 24/09/2022 15:59

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một vấn đề sức khỏe rất phổ biến ở. Người ta nhận thấy rằng phụ nữ bị tình trạng này nhiều hơn nam giới.

Mẹo ăn uống lý tưởng để giảm nhanh hội chứng ruột kích thích khó chịu, đặc biệt là với phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi một số người chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ, đối với những người khác, tình trạng sức khỏe này có thể làm gián đoạn thói quen hàng ngày. IBS là một tập hợp các triệu chứng bao gồm khó chịu ở bụng và thay đổi chuyển động ruột, có thể là tiêu chảy hoặc táo bón hoặc cả hai. Nó không giống như bệnh viêm ruột (IBD), và nó không liên quan gì đến các vấn đề về ruột khác. Tần suất và cường độ của các triệu chứng khác nhau giữa các cá nhân. Với IBS, bạn có thể gặp các triệu chứng khác như chuột rút, đau bụng và chướng bụng thường xuyên.

Chế độ ăn uống, giống như bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác, là chìa khóa để quản lý IBS. Trong khi một số loại thực phẩm có thể giúp bạn kiểm soát các triệu chứng, những loại khác có thể làm cơn đau thêm trầm trọng. 

Thực phẩm cần tránh

Loại bỏ một số thực phẩm khỏi chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp bạn tránh được các triệu chứng IBS khó chịu.

• Tránh các loại carbohydrate tinh chế, đóng gói và đã qua chế biến.

• Thực phẩm chứa sữa và gluten có thể gây tiêu chảy ở một số bệnh nhân IBS.

• Tốt hơn nên tránh các bữa ăn chiên rán và chất ngọt nhân tạo vì chúng chứa hàm lượng chất béo chuyển hóa và bão hòa đáng kể, và có thể gây kích ứng tiêu hóa thêm ở những người bị IBS.

Mẹo ăn uống lý tưởng để giảm nhanh hội chứng ruột kích thích khó chịu, đặc biệt là với phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

• Chất xơ không hòa tan, chẳng hạn như trong ngũ cốc nguyên hạt và rau như đậu, cà rốt, bông cải xanh, mơ, rau mầm và trái cây như táo, ổi, và lê, không được khuyến nghị. Táo gọt vỏ có thể ăn được.

 

Thực phẩm nên ăn

Các khuyến nghị về thực phẩm cho bệnh nhân IBS cần được cá nhân hóa cao, vì một số mặt hàng nhất định có thể giúp một số người kiểm soát các triệu chứng trong khi kích hoạt IBS ở những người khác. Do đó, bạn cần phải rất thận trọng về những gì mình ăn và khi ăn cần chú ý nhận ra những thực phẩm nào kích hoạt IBS trong cơ thể bạn.

Sau khi xác định được các yếu tố kích hoạt, các chuyên gia dinh dưỡng sẽ dễ dàng tạo ra một kế hoạch ăn kiêng cá nhân để làm dịu cơn đau của IBS. Một số thực phẩm phổ biến có thể giúp ích cho bệnh nhân IBS là bắp cải, rau diếp, thực phẩm lên men, một số loại hạt, các loại protein tiêu hóa như trứng (trong một số trường hợp nhất định) và cuối cùng là trái cây như đu đủ, dâu tây và cam.

Mẹo ăn uống lý tưởng để giảm nhanh hội chứng ruột kích thích khó chịu, đặc biệt là với phụ nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hãy nhớ rằng, việc thay đổi chế độ ăn uống chỉ khởi động quá trình quản lý IBS. Cần phải thường xuyên can thiệp và thay đổi chế độ ăn uống để xác định chắc chắn cái gì hiệu quả và cái gì không, vì mỗi cơ thể phản ứng với các nhóm thực phẩm khác nhau theo những cách khác nhau.

Theo Femina

8 dấu hiệu cảnh báo tiền mãn kinh mà bạn có thể không biết

8 dấu hiệu cảnh báo tiền mãn kinh mà bạn có thể không biết

Không chỉ có những cơn bốc hỏa và mất kinh mới báo hiệu bạn đang lặng lẽ chuyển sang giai đoạn mãn kinh mà còn có những dấu hiệu âm thầm khác mà bạn có thể không nhận ra nhưng cần chú ý sớm.

Xem thêm
Từ khóa:   hội chứng ruột kích thích mẹo chữa hội chứng ruột kích thích thực phẩm tốt cho ruột

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 30 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm