Mẹo ăn uống lý tưởng để giảm nhanh hội chứng ruột kích thích khó chịu, đặc biệt là với phụ nữ

Chế độ ăn uống, giống như bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác, là chìa khóa để quản lý IBS. Trong khi một số loại thực phẩm có thể giúp bạn kiểm soát các triệu chứng, những loại khác có thể làm cơn đau thêm trầm trọng.

Trong khi một số người chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ, đối với những người khác, tình trạng sức khỏe này có thể làm gián đoạn thói quen hàng ngày. IBS là một tập hợp các triệu chứng bao gồm khó chịu ở bụng và thay đổi chuyển động ruột, có thể là tiêu chảy hoặc táo bón hoặc cả hai. Nó không giống như bệnh viêm ruột (IBD), và nó không liên quan gì đến các vấn đề về ruột khác. Tần suất và cường độ của các triệu chứng khác nhau giữa các cá nhân. Với IBS, bạn có thể gặp các triệu chứng khác như chuột rút, đau bụng và chướng bụng thường xuyên.

Loại bỏ một số thực phẩm khỏi chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp bạn tránh được các triệu chứng IBS khó chịu.

• Tránh các loại carbohydrate tinh chế, đóng gói và đã qua chế biến.

• Thực phẩm chứa sữa và gluten có thể gây tiêu chảy ở một số bệnh nhân IBS.

• Tốt hơn nên tránh các bữa ăn chiên rán và chất ngọt nhân tạo vì chúng chứa hàm lượng chất béo chuyển hóa và bão hòa đáng kể, và có thể gây kích ứng tiêu hóa thêm ở những người bị IBS.

Ảnh minh họa: Internet

• Chất xơ không hòa tan, chẳng hạn như trong ngũ cốc nguyên hạt và rau như đậu, cà rốt, bông cải xanh, mơ, rau mầm và trái cây như táo, ổi, và lê, không được khuyến nghị. Táo gọt vỏ có thể ăn được.

Thực phẩm nên ăn

Các khuyến nghị về thực phẩm cho bệnh nhân IBS cần được cá nhân hóa cao, vì một số mặt hàng nhất định có thể giúp một số người kiểm soát các triệu chứng trong khi kích hoạt IBS ở những người khác. Do đó, bạn cần phải rất thận trọng về những gì mình ăn và khi ăn cần chú ý nhận ra những thực phẩm nào kích hoạt IBS trong cơ thể bạn.

Sau khi xác định được các yếu tố kích hoạt, các chuyên gia dinh dưỡng sẽ dễ dàng tạo ra một kế hoạch ăn kiêng cá nhân để làm dịu cơn đau của IBS. Một số thực phẩm phổ biến có thể giúp ích cho bệnh nhân IBS là bắp cải, rau diếp, thực phẩm lên men, một số loại hạt, các loại protein tiêu hóa như trứng (trong một số trường hợp nhất định) và cuối cùng là trái cây như đu đủ, dâu tây và cam.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng, việc thay đổi chế độ ăn uống chỉ khởi động quá trình quản lý IBS. Cần phải thường xuyên can thiệp và thay đổi chế độ ăn uống để xác định chắc chắn cái gì hiệu quả và cái gì không, vì mỗi cơ thể phản ứng với các nhóm thực phẩm khác nhau theo những cách khác nhau.

Theo Femina