Giảm ngứa ngáy, nổi mụn ở đùi trong cho chị em thỏa sức diện đồ tự tin cùng những bí kíp hữu hiệu này

Ngay cả khi bạn khỏe mạnh và có đôi chân thon thả, hoạt động thể chất như chạy bộ và đạp xe hoặc tập luyện lâu trong phòng tập thể dục mà không mặc quần áo phù hợp chắc chắn có thể khiến bạn bị rạn nứt da đùi, ngứa ngáy.

Phòng bệnh sẽ luôn tốt hơn là chữa bệnh. Ghi nhớ rằng hàng triệu người phải đối mặt với vấn đề này mỗi ngày,vì vậy, bạn nên tham khảo danh sách những điều đơn giản mà bạn có thể thử để ngăn ngừa tình trạng nứt nẻ.

Phát ban, nổi mụn không chỉ gây khó chịu trên da của bạn mà còn có thể rất đau đớn. Đặc biệt nếu da đã bị tổn thương và bạn vẫn tiếp tục đi lại, tạo ra ma sát giữa hai đùi. Một trong những cách dễ nhất để ngăn chặn ma sát này là bôi trơn bề mặt da của bạn. Đây là nơi mà các biện pháp khắc phục, như dầu khoáng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề.

2. Mặc quần sooc

Một cách đơn giản nhưng rất hiệu quả khác để giải quyết vấn đề da nứt nẻ là giảm ma sát bằng cách thử một chiếc quần đùi sooc. Loại đồ lót này là một món đồ thoải mái cho đùi thực sự. Chất liệu vải mềm mịn giúp bảo vệ làn da nhạy cảm của bạn khỏi bị cọ xát. Chúng hầu như không thể nhìn thấy dưới lớp quần áo của bạn và ngay cả khi trời siêu gió, bạn đang mặc váy hay đầm, bạn vẫn có thể tránh được tình huống lộ quần trong.

3. Khử mùi

Những người phụ nữ đã từng trải qua bệnh nứt nẻ ít nhất một lần biết rằng điều duy nhất bạn muốn làm đối với tình trạng ngứa ngáy và nổi mẩn đỏ là bằng cách nào đó làm cho hai chân của bạn không chạm vào nhau hoặc tốt hơn là lướt qua nhau. Một số phụ nữ sáng tạo đã nghĩ ra một mẹo thay đổi trò chơi thực sự, họ chỉ cần chuyển sang loại chất khử mùi ưa thích của họ để da hai đùi không chạm trực tiếp vào nhau.

4. Bột phấn rôm trẻ em

Đây có lẽ là thủ thuật lâu đời nhất mà bà của bạn có thể đã nói với bạn. Nếu phấn rôm trẻ em có tác dụng trị hăm tã, thì nó cũng có thể có tác dụng trên đùi của bạn.

May mắn thay, bột phấn rôm trẻ em có thể giúp giảm tiết mồ hôi và kích ứng hoạt động như một chất bảo vệ da tuyệt vời. Điều quan trọng ở đây là giữ cho làn da của bạn mát và khô, vì vậy để có được hiệu quả như mong muốn, lần sau khi bạn ra ngoài chỉ cần rắc một ít phấn rôm trẻ em lên đùi / vùng bikini bên trong của bạn.

5. Bơ hạt mỡ

Bơ hạt mỡ là một loại kem dưỡng ẩm và chất bôi trơn tự nhiên tuyệt vời khác. Nó chứa nhiều vitamin và chứa một số axit béo bảo vệ da. Bôi một lớp mỏng bơ hạt mỡ lên đùi trong sẽ giúp ích cho bạn. Nó sẽ cung cấp một tác dụng chống viêm đáng chú ý và cải thiện hàng rào bảo vệ da.

6. Nha đam

Nha đam thực sự là một loại cây kỳ diệu có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó đã được sử dụng trong nhiều năm để làm dịu và dưỡng ẩm cho da. Gel lô hội nguyên chất và các sản phẩm không kê đơn có chứa lô hội có thể được sử dụng để ngăn ngừa, hoạt động như chất bôi trơn và được sử dụng để điều trị da nứt nẻ, nó cũng hoạt động như một chất làm dịu đồng thời cung cấp tác dụng chống viêm.

Theo Brightside