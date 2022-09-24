Giảm ngứa ngáy, nổi mụn ở đùi trong cho chị em thỏa sức diện đồ tự tin cùng những bí kíp hữu hiệu này

Sức khỏe 24/09/2022 08:29

Phát ban hay nổi mụn được đặc trưng bởi da đau rát khó chịu ở đùi trong và đôi khi thậm chí phồng rộp do sự kết hợp của ma sát liên tục và đổ mồ hôi quá nhiều. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng phát ban hay bị mụn là một vấn đề chỉ những người thừa cân mới có thể liên quan đến, bạn không thể sai hơn.

Ngay cả khi bạn khỏe mạnh và có đôi chân thon thả, hoạt động thể chất như chạy bộ và đạp xe hoặc tập luyện lâu trong phòng tập thể dục mà không mặc quần áo phù hợp chắc chắn có thể khiến bạn bị rạn nứt da đùi, ngứa ngáy.

Giảm ngứa ngáy, nổi mụn ở đùi trong cho chị em thỏa sức diện đồ tự tin cùng những bí kíp hữu hiệu này - Ảnh 1

Phòng bệnh sẽ luôn tốt hơn là chữa bệnh. Ghi nhớ rằng hàng triệu người phải đối mặt với vấn đề này mỗi ngày,vì vậy, bạn nên tham khảo danh sách những điều đơn giản mà bạn có thể thử để ngăn ngừa tình trạng nứt nẻ.

1. Vaseline

 

Giảm ngứa ngáy, nổi mụn ở đùi trong cho chị em thỏa sức diện đồ tự tin cùng những bí kíp hữu hiệu này - Ảnh 2

Phát ban, nổi mụn không chỉ gây khó chịu trên da của bạn mà còn có thể rất đau đớn. Đặc biệt nếu da đã bị tổn thương và bạn vẫn tiếp tục đi lại, tạo ra ma sát giữa hai đùi. Một trong những cách dễ nhất để ngăn chặn ma sát này là bôi trơn bề mặt da của bạn. Đây là nơi mà các biện pháp khắc phục, như dầu khoáng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề.

2. Mặc quần sooc

Giảm ngứa ngáy, nổi mụn ở đùi trong cho chị em thỏa sức diện đồ tự tin cùng những bí kíp hữu hiệu này - Ảnh 3

 

Một cách đơn giản nhưng rất hiệu quả khác để giải quyết vấn đề da nứt nẻ là giảm ma sát bằng cách thử một chiếc quần đùi sooc. Loại đồ lót này là một món đồ thoải mái cho đùi thực sự. Chất liệu vải mềm mịn giúp bảo vệ làn da nhạy cảm của bạn khỏi bị cọ xát. Chúng hầu như không thể nhìn thấy dưới lớp quần áo của bạn và ngay cả khi trời siêu gió, bạn đang mặc váy hay đầm, bạn vẫn có thể tránh được tình huống lộ quần trong.

3. Khử mùi

Những người phụ nữ đã từng trải qua bệnh nứt nẻ ít nhất một lần biết rằng điều duy nhất bạn muốn làm đối với tình trạng ngứa ngáy và nổi mẩn đỏ là bằng cách nào đó làm cho hai chân của bạn không chạm vào nhau hoặc tốt hơn là lướt qua nhau. Một số phụ nữ sáng tạo đã nghĩ ra một mẹo thay đổi trò chơi thực sự, họ chỉ cần chuyển sang loại chất khử mùi ưa thích của họ để da hai đùi không chạm trực tiếp vào nhau.

4. Bột phấn rôm trẻ em

Giảm ngứa ngáy, nổi mụn ở đùi trong cho chị em thỏa sức diện đồ tự tin cùng những bí kíp hữu hiệu này - Ảnh 4

 

Đây có lẽ là thủ thuật lâu đời nhất mà bà của bạn có thể đã nói với bạn. Nếu phấn rôm trẻ em có tác dụng trị hăm tã, thì nó cũng có thể có tác dụng trên đùi của bạn.

May mắn thay, bột phấn rôm trẻ em có thể giúp giảm tiết mồ hôi và kích ứng hoạt động như một chất bảo vệ da tuyệt vời. Điều quan trọng ở đây là giữ cho làn da của bạn mát và khô, vì vậy để có được hiệu quả như mong muốn, lần sau khi bạn ra ngoài chỉ cần rắc một ít phấn rôm trẻ em lên đùi / vùng bikini bên trong của bạn.

5. Bơ hạt mỡ

Giảm ngứa ngáy, nổi mụn ở đùi trong cho chị em thỏa sức diện đồ tự tin cùng những bí kíp hữu hiệu này - Ảnh 5

 

Bơ hạt mỡ là một loại kem dưỡng ẩm và chất bôi trơn tự nhiên tuyệt vời khác. Nó chứa nhiều vitamin và chứa một số axit béo bảo vệ da. Bôi một lớp mỏng bơ hạt mỡ lên đùi trong sẽ giúp ích cho bạn. Nó sẽ cung cấp một tác dụng chống viêm đáng chú ý và cải thiện hàng rào bảo vệ da.

6. Nha đam

Giảm ngứa ngáy, nổi mụn ở đùi trong cho chị em thỏa sức diện đồ tự tin cùng những bí kíp hữu hiệu này - Ảnh 6

 

Nha đam thực sự là một loại cây kỳ diệu có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó đã được sử dụng trong nhiều năm để làm dịu và dưỡng ẩm cho da. Gel lô hội nguyên chất và các sản phẩm không kê đơn có chứa lô hội có thể được sử dụng để ngăn ngừa, hoạt động như chất bôi trơn và được sử dụng để điều trị da nứt nẻ, nó cũng hoạt động như một chất làm dịu đồng thời cung cấp tác dụng chống viêm.

Theo Brightside

Đừng ăn những thực phẩm này trước khi đi ngủ nếu bạn không muốn một đêm thức trắng mệt mỏi

Đừng ăn những thực phẩm này trước khi đi ngủ nếu bạn không muốn một đêm thức trắng mệt mỏi

Không gì khó chịu hơn việc nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà, không thể ngủ được, đặc biệt là sau tất cả các công việc khó khăn cả ngày của bạn. Có những ngày bạn phải vật lộn để có được một giấc ngủ ngon và thật khó để nhắm mắt ngủ lâu hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   nổi mụn ở đùi cách giảm ngứa đùi cách trị mụn ở đùi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 29 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm