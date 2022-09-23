Đừng ăn những thực phẩm này trước khi đi ngủ nếu bạn không muốn một đêm thức trắng mệt mỏi

Huấn luyện viên dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe Avni Kaul, cũng là một nhà giáo dục về bệnh tiểu đường đã liệt kê một số thực phẩm bạn không nên ăn trước khi đi ngủ, đặc biệt nếu bạn khó ngủ vào ban đêm.

Ngoài việc tránh nhìn chằm chằm vào điện thoại, tắm và đọc sách, có những quy định mới về những gì bạn không được ăn trước khi đi ngủ. Mặc dù tất cả các bạn đều biết rằng đi ngủ khi đói sẽ không giúp bạn có một giấc ngủ ngon, nhưng có những lúc bạn để ý một số đồ ăn, thức uống sẽ khiến bạn mất ngủ.

Bạn có thể nhớ khi còn nhỏ đã được dạy rằng ăn carbohydrate (trong các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng) trước khi ngủ để đảm bảo một giấc ngủ ngon. Lời khuyên này không còn hữu ích nữa.

Bạn có thể nhận thấy rằng những đêm bạn thưởng thức những món mì ống phô mai đó là những đêm bạn trằn trọc trên giường. Thay vào đó, hãy tiêu thụ các loại carbohydrate phức hợp và giữ các bữa ăn giàu chất béo vào bữa trưa thay vì bữa tối.

Tỏi

Thành phần thơm ngon này có thể làm cho bất kỳ món ăn nào hấp dẫn hơn. Hầu hết mọi người yêu thích bất cứ thứ gì có chứa tỏi và sử dụng nó khá rộng rãi trong bữa ăn của mình, nhưng đây không phải là tin tuyệt vời cho những người khó ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi được biết đến như một loại thảo mộc có tính “nóng”. Các chất hóa học trong tỏi có thể khiến bạn bị ợ chua nếu ăn quá gần giờ đi ngủ. Nếu bạn đang chuẩn bị một bữa ăn, hãy giữ số lượng tỏi ít hoặc bỏ đi.

Sô cô la

Không có gì tuyệt vời hơn một miếng sô cô la đen giúp bạn thư giãn vào ban đêm, phải không? Sai mất rồi!

Ảnh minh họa: Internet

Caffeine và đường ẩn không có lợi cho bạn trong lĩnh vực giấc ngủ. Sô cô la có thể mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái, nhưng nó cũng làm cho hormone của bạn tăng vọt, có thể khiến bạn thức cả đêm. Bạn nên tránh xa sô cô la trước khi ngủ.

Ngũ cốc

Ảnh minh họa: Internet

Thứ dễ dàng tiếp cận nhất khi bạn không còn thời gian để quây quần bên nhau và ăn một bữa hoàn hảo cho bữa tối là một hộp ngũ cốc bổ sung sữa tốt cho sức khỏe. Đây có vẻ là lựa chọn lành mạnh nhất. Chà, thật đáng buồn, hầu hết các loại ngũ cốc chế biến sẵn trong hộp đều có lượng đường khá cao, và ăn chúng sẽ khiến lượng đường trong máu của bạn tăng vọt ngay lập tức.

Hãy ăn những món ăn nhẹ có đường đã qua chế biến đó vào bữa sáng, nếu bạn thực sự cảm thấy muốn thưởng thức chúng.

Theo Femina