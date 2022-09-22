Đau ở 3 vùng này chắc hẳn là 'Báo động đỏ' về chứng Cholesterol cao mà bạn không nên xem thường

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mức cholesterol tăng cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và chiếm một phần ba các bệnh thiếu máu cơ tim, một điều cực kỳ đáng lo ngại. Các bác sĩ và chuyên gia y tế tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn uống và tập thể dục, đặc biệt khi nói đến các bệnh liên quan đến tim, bao gồm cholesterol cao và huyết áp cao.

Cholesterol "xấu" tích tụ trong động mạch của bạn có thể không biểu hiện qua các triệu chứng, cũng như không phản ánh qua ngoại hình của một người. Tuy nhiên, với lượng cholesterol cao, người ta có thể phát triển các chất béo tích tụ trong mạch máu, khiến máu khó đi qua và chảy qua động mạch. Hơn nữa, đôi khi, những chất lắng đọng này có thể bị vỡ ra và hình thành cục máu đông, sau đó có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ.

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Cholesterol cao không được điều trị có thể dẫn đến một số vấn đề. Như đã đề cập, nó có thể gây ra chất béo lắng đọng, còn được gọi là mảng bám trong và trên thành động mạch, có thể thu hẹp động mạch và chặn dòng máu đến tim và các bộ phận khác của cơ thể. Quá trình này được gọi là xơ vữa động mạch.

Việc thu hẹp các động mạch và tắc nghẽn có thể dẫn đến giảm lưu lượng máu đến phần dưới cơ thể, đặc biệt là chân, gây ra một tình trạng gọi là bệnh động mạch ngoại vi, hoặc PAD, có thể rất đau đớn.

Cảnh báo cần đề phòng

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Theo trang sức khỏe Mayo Clinic, bệnh động mạch ngoại biên (PAD) có thể gây chuột rút “đau đớn” ở hông, đùi hoặc cơ bắp chân của bạn. Trong trường hợp này, chân hoặc tay, thường là chân không nhận đủ lưu lượng máu như đối với cơ thể khỏe mạnh.

Điều đó nói lên rằng, việc theo dõi mức độ cholesterol của bạn là vô cùng cần thiết, vì nó là một trong những lý do cốt lõi của chứng xơ vữa động mạch, từ đó gây ra PAD.

Các yếu tố có thể làm cơn đau tồi tệ hơn

Cơ quan nghiên cứu về sức khỏe chia sẻ rằng loại đau này có thể trở nên tồi tệ hơn do một số hoạt động như đi bộ hoặc leo cầu thang. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn và có thể cản trở các hoạt động hàng ngày.

Những dấu hiệu khác mà bạn không được bỏ qua

Theo Mayo Clinic, ngoài chuột rút đau đớn ở hông, đùi và cơ bắp chân, còn có các triệu chứng khác có thể báo hiệu PAD liên quan đến "kẻ giết người thầm lặng". Bao gồm:

- Tê hoặc yếu chân

- Mạch yếu ở chân hoặc bàn chân

- Da chân sáng bóng

- Thay đổi màu da ở chân

- Móng chân mọc chậm hơn

- Vết loét trên ngón chân, bàn chân hoặc chân không lành

- Đau khi sử dụng cánh tay, chẳng hạn như đau và chuột rút khi đan, viết hoặc làm các công việc chân tay khác

- Rối loạn cương dương

- Rụng tóc hoặc mọc tóc chậm hơn ở chân

Làm thế nào để giảm nguy cơ bị cholesterol cao?

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Một số yếu tố có thể dẫn đến cholesterol cao. Từ lối sống không lành mạnh đến các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn, nhiều điều có thể dẫn đến sự gia tăng mức cholesterol trong cơ thể.

Có thể nói rằng, bạn cũng có thể giảm nguy cơ của mình với các lựa chọn lối sống tốt hơn.

Thay vì ăn quá nhiều chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa, hãy chuyển sang ăn rau xanh, trái cây lành mạnh và cung cấp nước, ngũ cốc giàu chất xơ, v.v.

Tập thể dục thường xuyên, ngay cả khi nó có nghĩa là đi bộ trong nửa giờ.

Bỏ thuốc lá hoặc giảm uống rượu. Hơn nữa, hãy đảm bảo bạn duy trì cân nặng hợp lý.

Theo Times of India