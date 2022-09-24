8 dấu hiệu cảnh báo tiền mãn kinh mà bạn có thể không biết

Đây sẽ là một số dấu hiệu quan trọng của thời kỳ mãn kinh mà chưa ai nói cho bạn biết.

Trớ trêu thay, trong khi tóc trên đầu bạn có thể mỏng đi, những sợi râu mới không mong muốn có thể mọc lên trên cằm, môi trên hoặc má của bạn. Điều này xảy ra do sự thay đổi tỷ lệ androgen và estrogen trong cơ thể. Trong khi cả nồng độ androgen và estrogen đều giảm trong thời kỳ mãn kinh, chúng lại giảm ở các tỷ lệ khác nhau. Trong khi mức độ estrogen giảm mạnh, nồng độ androgen giảm chậm hơn theo thời gian.

Mùi cơ thể

Sự sụt giảm nồng độ estrogen trong cơ thể khiến tuyến mồ hôi nghĩ rằng bạn đang bị quá nóng, từ đó báo hiệu cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn để hạ nhiệt độ cơ thể.

Mất xương

Mất mật độ xương xảy ra do sự sụt giảm nồng độ estrogen trong cơ thể. Bạn có thể mất tới 20% xương trong năm năm đầu tiên của thời kỳ mãn kinh. Điều này có thể làm tăng nguy cơ loãng xương.

Tiểu gấp

Các cơ sàn chậu bị suy yếu, thường là do sinh con qua đường âm đạo, cùng với lớp niêm mạc niệu đạo mỏng do lượng estrogen thấp hơn gây ra tình trạng căng thẳng tiểu không kiểm soát (SUI) hoặc tiểu gấp, khiến việc nhịn tiểu khó khăn.

Hay quên

Sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ tiền mãn kinh có thể khiến bạn căng thẳng và gây ra các vấn đề về giấc ngủ. Điều này có thể khiến bạn trở nên kém tập trung và hay quên hơn.

Mất ngủ

Progesterone là một loại hormone làm dịu, vì vậy khi mức độ của nó trong cơ thể giảm xuống sẽ khiến bạn cảm thấy lo lắng hơn. Lo lắng có thể gây ra các vấn đề về giấc ngủ .

Các trường hợp dị ứng mới

Các hormone và hệ thống miễn dịch của chúng ta hoạt động song song với nhau. Phụ nữ chuyển qua thời kỳ mãn kinh dễ bị các phản ứng nghiêm trọng hơn đối với chứng dị ứng hiện tại của họ hoặc họ có thể phát triển các chứng dị ứng hoàn toàn mới. Điều này là do hệ thống miễn dịch suy yếu gây ra bởi sự biến động tự nhiên của các hormone trong thời kỳ này.

Thay đổi đột ngột về thị lực

Hormone điều chỉnh các chức năng cơ thể khác nhau có thể ảnh hưởng đến mắt của bạn, vì vậy khi chúng thay đổi, thị lực của bạn cũng vậy. Nồng độ hormone giảm ở phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh có thể gây ra những thay đổi về thị lực và trong một số trường hợp, chẳng hạn như khiến người ta chuyển từ cận thị sang viễn thị.

Theo Brightside