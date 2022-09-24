Progesterone là hormone chịu trách nhiệm điều chỉnh lớp lót bên trong của thai nhi. Điều cần thiết là duy trì mức progesterone ở mức cân bằng, đặc biệt là đối với những phụ nữ đang cố gắng thụ thai, vì hormone này chuẩn bị cho tử cung để mang thai. Sự mất cân bằng của lượng hormone progesterone dẫn đến đau đầu, lo lắng, trầm cảm hoặc chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Các nội tiết tố nữ chính bao gồm estrogen và progesterone. Estrogen được tiết ra trong buồng trứng, tuyến thượng thận và các tế bào mỡ. Sự mất cân bằng của nó có thể dẫn đến đầy hơi, mệt mỏi, rụng tóc, tăng đột biến lượng đường trong máu và các vấn đề về khả năng sinh sản.

Từ thời cổ đại, các loại thảo mộc đã được sử dụng để điều trị sự mất cân bằng nội tiết tố . Đặc tính chữa bệnh của chúng có thể tạm dừng các vấn đề về hormone của bạn. Một lối sống bận rộn, thói quen ăn uống kém và căng thẳng có thể tạo ra sự tàn phá chức năng nội tiết tố của phụ nữ. Ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh với chế độ ăn kiêng tốt cũng có thể gặp phải các vấn đề về mất cân bằng hormone. U xơ tử cung, loãng xương, giảm ham muốn tình dục, tăng cân không rõ nguyên nhân, thay đổi da, mệt mỏi, giữ nước, rụng tóc, mọc lông mặt và thay đổi tâm trạng là những triệu chứng liên quan đến sự mất cân bằng nội tiết tố.

Hoạt động không đều của hormone có thể được điều trị tốt với sự trợ giúp của các loại thảo mộc. Thảo mộc là một nhóm thực vật có lá, hoa, rễ và hạt được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Sau một số loại thảo mộc được chuyên gia đánh giá kiểm định có một số đặc tính cân bằng hormone hiệu quả.

Ashwagandha (Nhân sâm Ấn Độ)

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Ashwagandha, là một loại cây bụi thường xanh thuộc họ cây cảnh đêm. Nó được đánh giá cao trong y học thảo dược, với nhiều chất bổ sung ashwagandha, trà và bột rễ được bán rộng rãi.

Loại thảo mộc này có thể làm giảm căng thẳng, điều hòa lượng adrenaline của não, giúp duy trì hormone cortisol và thay đổi mức insulin.

Trà xanh

Một cách khác để điều trị sự mất cân bằng nội tiết tố là nhờ sự trợ giúp của trà xanh. Theo các nghiên cứu, trà xanh cho thấy tác dụng của nó đối với sức khỏe bởi các hóa chất được gọi là polyphenol có đặc tính chống oxy hóa. Các polyphenol có hoạt tính sinh học là catechin, gallocatechin, epicatechin, epigallocatechin, epicatechin gallate và epigallocatechin gallate (EGCG). Ngoài ra, nó cũng chứa caffeine, theobromine và theophylline.

Ảnh minh họa: Internet

Là một loại thảo mộc tiềm năng tích cực, trà xanh cũng bao gồm prolactin có tác dụng rất tốt cho phụ nữ đang trong thời kỳ mãn kinh.

Nigella Sweets (Hoa thì là)

Nigella sativa còn được gọi hoa thì là. Hoa của nó tạo ra những hạt nhỏ màu đen giàu chất chống oxy hóa. Những hạt này có đặc tính y học, vì chúng chứa thymoquinone - một loại dinh dưỡng thực vật, hoặc hợp chất thực vật. Một chứng rối loạn nội tiết tố phổ biến được gọi là buồng trứng đa nang PCOS được cho là có thể điều trị được bằng loại thảo dược này.

Black cohosh (Mao lương)

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Black cohosh là một loại thảo mộc được sử dụng để điều trị các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh, bao gồm bốc hỏa, ủ rũ, khô âm đạo và đổ mồ hôi nhiều.

Phụ nữ đang đối mặt với thời kỳ mãn kinh nên cân nhắc sử dụng loại thảo mộc này vì nó có khả năng làm giảm các triệu chứng liên quan đến giảm hoặc mất cân bằng hormone estrogen .

Mặc dù những loại thảo mộc này vô hại và rất được khuyến khích. Nhưng nếu vấn đề sức khỏe nội tiết không thuyên giảm, bạn hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ phụ khoa nhé.

Theo Femina