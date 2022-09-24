Đánh bại sự mất cân bằng nội tiết tố nữ một cách tự nhiên thông qua những loại thảo mộc "ưu việt" nhất mọi thời đại

Sức khỏe 24/09/2022 17:15

Một sự cân bằng hoàn hảo của các hormone trong cuộc sống của chúng ta có nghĩa là cơ thể của chúng ta hoạt động kém trơn tru hơn.

Các nội tiết tố nữ chính bao gồm estrogen và progesterone. Estrogen được tiết ra trong buồng trứng, tuyến thượng thận và các tế bào mỡ. Sự mất cân bằng của nó có thể dẫn đến đầy hơi, mệt mỏi, rụng tóc, tăng đột biến lượng đường trong máu và các vấn đề về khả năng sinh sản.

Progesterone là hormone chịu trách nhiệm điều chỉnh lớp lót bên trong của thai nhi. Điều cần thiết là duy trì mức progesterone ở mức cân bằng, đặc biệt là đối với những phụ nữ đang cố gắng thụ thai, vì hormone này chuẩn bị cho tử cung để mang thai. Sự mất cân bằng của lượng hormone progesterone dẫn đến đau đầu, lo lắng, trầm cảm hoặc chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Đánh bại sự mất cân bằng nội tiết tố nữ một cách tự nhiên thông qua những loại thảo mộc 'ưu việt' nhất mọi thời đại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoạt động không đều của hormone có thể được điều trị tốt với sự trợ giúp của các loại thảo mộc. Thảo mộc là một nhóm thực vật có lá, hoa, rễ và hạt được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Từ thời cổ đại, các loại thảo mộc đã được sử dụng để điều trị sự mất cân bằng nội tiết tố. Đặc tính chữa bệnh của chúng có thể tạm dừng các vấn đề về hormone của bạn. Một lối sống bận rộn, thói quen ăn uống kém và căng thẳng có thể tạo ra sự tàn phá chức năng nội tiết tố của phụ nữ. Ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh với chế độ ăn kiêng tốt cũng có thể gặp phải các vấn đề về mất cân bằng hormone. U xơ tử cung, loãng xương, giảm ham muốn tình dục, tăng cân không rõ nguyên nhân, thay đổi da, mệt mỏi, giữ nước, rụng tóc, mọc lông mặt và thay đổi tâm trạng là những triệu chứng liên quan đến sự mất cân bằng nội tiết tố.

Sau một số loại thảo mộc được chuyên gia đánh giá kiểm định có một số đặc tính cân bằng hormone hiệu quả. 

Ashwagandha (Nhân sâm Ấn Độ)

Đánh bại sự mất cân bằng nội tiết tố nữ một cách tự nhiên thông qua những loại thảo mộc 'ưu việt' nhất mọi thời đại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ashwagandha, là một loại cây bụi thường xanh thuộc họ cây cảnh đêm. Nó được đánh giá cao trong y học thảo dược, với nhiều chất bổ sung ashwagandha, trà và bột rễ được bán rộng rãi.

Loại thảo mộc này có thể làm giảm căng thẳng, điều hòa lượng adrenaline của não, giúp duy trì hormone cortisol và thay đổi mức insulin.

Trà xanh

 

Một cách khác để điều trị sự mất cân bằng nội tiết tố là nhờ sự trợ giúp của trà xanh. Theo các nghiên cứu, trà xanh cho thấy tác dụng của nó đối với sức khỏe bởi các hóa chất được gọi là polyphenol có đặc tính chống oxy hóa. Các polyphenol có hoạt tính sinh học là catechin, gallocatechin, epicatechin, epigallocatechin, epicatechin gallate và epigallocatechin gallate (EGCG). Ngoài ra, nó cũng chứa caffeine, theobromine và theophylline.

Đánh bại sự mất cân bằng nội tiết tố nữ một cách tự nhiên thông qua những loại thảo mộc 'ưu việt' nhất mọi thời đại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Là một loại thảo mộc tiềm năng tích cực, trà xanh cũng bao gồm prolactin có tác dụng rất tốt cho phụ nữ đang trong thời kỳ mãn kinh.

Nigella Sweets (Hoa thì là)

 

Nigella sativa còn được gọi hoa thì là. Hoa của nó tạo ra những hạt nhỏ màu đen giàu chất chống oxy hóa. Những hạt này có đặc tính y học, vì chúng chứa thymoquinone - một loại dinh dưỡng thực vật, hoặc hợp chất thực vật. Một chứng rối loạn nội tiết tố phổ biến được gọi là buồng trứng đa nang PCOS được cho là có thể điều trị được bằng loại thảo dược này.

Black cohosh (Mao lương)

Đánh bại sự mất cân bằng nội tiết tố nữ một cách tự nhiên thông qua những loại thảo mộc 'ưu việt' nhất mọi thời đại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Black cohosh là một loại thảo mộc được sử dụng để điều trị các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh, bao gồm bốc hỏa, ủ rũ, khô âm đạo và đổ mồ hôi nhiều.

Phụ nữ đang đối mặt với thời kỳ mãn kinh nên cân nhắc sử dụng loại thảo mộc này vì nó có khả năng làm giảm các triệu chứng liên quan đến giảm hoặc mất cân bằng hormone estrogen .

Mặc dù những loại thảo mộc này vô hại và rất được khuyến khích. Nhưng nếu vấn đề sức khỏe nội tiết không thuyên giảm, bạn hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ phụ khoa nhé.

Theo Femina

8 dấu hiệu cảnh báo tiền mãn kinh mà bạn có thể không biết

8 dấu hiệu cảnh báo tiền mãn kinh mà bạn có thể không biết

Không chỉ có những cơn bốc hỏa và mất kinh mới báo hiệu bạn đang lặng lẽ chuyển sang giai đoạn mãn kinh mà còn có những dấu hiệu âm thầm khác mà bạn có thể không nhận ra nhưng cần chú ý sớm.

Xem thêm
Từ khóa:   mất cân bằng nội tiết tố nguyên nhân gây rối loạn nội tiết điều trị rối loạn nội tiết

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 29 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm