Không cần tập luyện khắt khe vẫn giảm cân hiệu quả nếu bạn biết đến những bí kíp "có một không hai" này

Sức khỏe 25/09/2022 08:31

Bạn có biết rằng bạn cần 1 giờ 40 phút đi bộ nhanh để đốt cháy lượng calo có trong một thanh sô cô la không? Tất nhiên, không dễ dàng gì để kiểm soát mọi thứ và bắt đầu giảm cân, đặc biệt nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu.

Một số mẹo đơn giản sau đây có thể giúp bạn có được thân hình mảnh mai mà không cần tốn quá nhiều sức.

1. Ăn các loại nước sốt cay

 

Không cần tập luyện khắt khe vẫn giảm cân hiệu quả nếu bạn biết đến những bí kíp 'có một không hai' này - Ảnh 1

Các nhà khoa học Canada đã chứng minh rằng nước sốt cay làm tăng quá trình trao đổi chất và ngăn chúng ta ăn mặn hoặc ngọt.

Nên ăn các món ăn với nước sốt hoặc gia vị nóng. Capsaicin, hợp chất tạo ra cú hích mạnh mẽ cho ớt đỏ, đánh thức hệ thống miễn dịch của chúng ta và làm giảm sự thèm ăn của chúng ta. Bạn có thể thêm một ít hạt tiêu vào trứng bác, mì ống, risotto hoặc phục vụ thịt với nước sốt cay.

2. Sử dụng máy sấy tóc

Không cần tập luyện khắt khe vẫn giảm cân hiệu quả nếu bạn biết đến những bí kíp 'có một không hai' này - Ảnh 2

Rất ít người biết rằng máy sấy tóc có thể giúp chúng ta giảm cân. Vấn đề là, nhiệt làm cho bạn đổ mồ hôi và giúp bạn loại bỏ chất lỏng không cần thiết trong cơ thể. Bạn có thể sử dụng một miếng gạc và làm nóng để tác động đến kích thước của một bộ phận cụ thể trên cơ thể. Nhưng hãy nhớ rằng điều này chỉ là tạm thời, nếu muốn hiệu quả cần sự kiên trì và kết hợp chăm sóc luyện tập điều độ.

3. Chọn phần ăn cẩn thận

Không cần tập luyện khắt khe vẫn giảm cân hiệu quả nếu bạn biết đến những bí kíp 'có một không hai' này - Ảnh 3

 

Các nhà khoa học từ Đại học Cornell đã chứng minh rằng nếu màu sắc của đĩa và món ăn của bạn giống nhau, bạn có nhiều khả năng ăn nhiều hơn nếu màu sắc tương phản.

Nếu bạn có sự lựa chọn về màu sắc, hãy chọn các món ăn màu xanh lam: màu này được coi là phù hợp nhất vì các sản phẩm như cá, thịt và rau có màu khác. Bí quyết đơn giản này có thể làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn.

4. Ăn quế một cách thường xuyên

Không cần tập luyện khắt khe vẫn giảm cân hiệu quả nếu bạn biết đến những bí kíp 'có một không hai' này - Ảnh 4

 

Người ta phát hiện ra rằng quế có thể làm giảm cảm giác đói và giảm cảm giác thèm ăn nếu bạn ăn nó hàng ngày. Nghiên cứu cho thấy nó kiểm soát quá trình chuyển hóa carbohydrate. Những người ăn bánh pudding có thêm quế sẽ no trong thời gian dài hơn những người ăn bánh pudding mà không có gia vị.

5. Làm cho đèn sáng hơn và tắt nhạc

Không cần tập luyện khắt khe vẫn giảm cân hiệu quả nếu bạn biết đến những bí kíp 'có một không hai' này - Ảnh 5

 

Nếu bạn thích đi ăn bên ngoài, bạn phải lưu ý rằng các nhà hàng tạo ra một bầu không khí để ảnh hưởng đến sự ngon miệng: nhân viên bật nhạc và làm cho nhà hàng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ánh sáng dịu nhẹ tạo cảm giác thư thái và khiến người ăn muốn ăn nhiều hơn. Đối với âm nhạc, nó khiến chúng ta ăn nhanh hơn.

Cố gắng tổ chức môi trường ăn uống của bạn theo một cách khác: làm cho đèn sáng hơn và tắt nhạc. Bạn sẽ thực sự ngạc nhiên về kết quả.

Theo Brightside

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