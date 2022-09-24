Những sai lầm phổ biến đang 'phá hủy' hành trình giảm cân nhiệt huyết của bạn

Bạn có thể muốn giảm cân vì nhiều lý do, bao gồm cả để đảm bảo sức khỏe tốt hơn. Mục tiêu giảm cân liên tục thường là cách tốt nhất để đốt cháy calo và để làm được như vậy, người ta phải phát triển một lối sống lành mạnh bao gồm một chế độ ăn uống cân bằng, một chế độ tập thể dục, một giấc ngủ ngon và giảm mức độ căng thẳng.

Với các kỳ nghỉ lễ đang đến gần, các chuyên gia tin rằng ngày càng có nhiều người đang ăn kiêng và đặt ra cho mình những mục tiêu giảm cân không thực tế.

Cô ấy chỉ ra 5 sai lầm phổ biến có thể cản trở hành trình giảm cân của bạn:

Avantii Deshpande, chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe PCOS và GUT chia sẻ: "Là một chuyên gia dinh dưỡng, tôi muốn tập trung vào việc thay đổi thành phần cơ thể hơn là giảm cân. Một sự thay đổi lý tưởng trong thành phần cơ thể sẽ là giảm lượng mỡ trong cơ thể đồng thời tăng khối lượng cơ và nước, chứ không phải là một biện pháp khắc phục nhanh chóng vì vậy đòi hỏi sự kiên trì và tuân thủ theo thời gian."

Ăn quá ít Calo

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Theo tiền đề cơ bản của calo so với lượng calo tiêu thụ trong quá trình giảm cân không phải lúc nào cũng hiệu quả. Theo một chế độ ăn rất ít calo (VLCD) có thể gây ra suy dinh dưỡng và có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng, đôi khi có thể gây ra hậu quả là tử vong.

VLCD có thể dẫn đến mệt mỏi, kích thích, hôn mê và giảm khả năng miễn dịch. Cũng có khả năng cơ thể rơi vào trạng thái sốc, dẫn đến sự trao đổi chất bị chậm lại và thích tích trữ chất béo hơn đốt cháy chất béo. Do đó, quá trình giảm cân bị chậm lại.

Luôn luôn tốt hơn là tiêu thụ lượng calo quy định và tập trung vào các nhóm chế độ ăn uống thích hợp, thay vì áp đặt các hạn chế. Duy trì một chế độ ăn giàu protein và chất béo lành mạnh, vừa phải có chút carbs phức hợp và ít carbs tinh chế.

Không để ý đến lượng calo ẩn

Bạn có thể đang sử dụng sự kết hợp chính xác của các loại thực phẩm để đạt được sự phân phối tối ưu, nhưng bạn có thể không biết rằng các thành phần bạn chọn có chứa calo ẩn.

Ví dụ, sữa chua làm từ sữa có hàm lượng chất béo cao thường chứa nhiều calo. Trong trường hợp này, bạn nên chọn sữa có một lượng chất béo vừa phải hoặc chuyển sang đồ uống có nguồn gốc thực vật như đậu nành và đồ uống hạnh nhân.

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Ứng dụng trên mạng hoặc chuyên gia có thể được sử dụng để theo dõi lượng calo nạp vào. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra các phán đoán với kiến ​​thức sâu rộng hơn.

Kết hợp sai thực phẩm

50% bữa ăn nên bao gồm rau, 25% nên bao gồm protein, 25% nên bao gồm carbohydrate và 5% còn lại bao gồm probiotic ở dạng bơ sữa hoặc sữa chua. Bất kỳ nhóm thực phẩm nào bị bỏ qua sẽ làm tăng lượng carbs trong chế độ ăn uống, điều này sẽ tăng mức insulin và khuyến khích tích trữ chất béo. Để tránh ăn kiêng, bạn nên kết hợp các loại thực phẩm theo tỷ lệ chính xác được quy định.

Không đốt đủ calo

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Tập thể dục sẽ đẩy nhanh quá trình giảm cân. Khi cố gắng giảm cân, các cá nhân không thể đốt cháy đủ calo hoặc cải thiện quá trình tập luyện của họ dần dần là điều bình thường. Mục tiêu đốt cháy 150 đến 250 calo khi tập luyện ở mức độ vừa phải và 300 đến 700 calo khi tập luyện cường độ cao. Kết hợp rèn luyện sức bền và rèn luyện sức bền là tối ưu.

Đặt mục tiêu phi thực tế

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Hãy nhắm đến những mục tiêu lớn hơn, nhưng hãy nhớ vẫn thực tế. Chia nhỏ các mục tiêu lớn hơn thành các mục tiêu nhỏ hơn và các mục tiêu nhỏ hơn thành các mục tiêu vi mô. Hãy tận dụng mỗi ngày khi nó đến và tiếp tục thăng tiến. Nhiều người có một khởi đầu tốt nhưng lại bỏ cuộc sau một tháng vì không đạt được tiến bộ nào. Tháng tiếp theo có thể thấy sự phát triển mạnh mẽ hơn và được cải thiện. Sự thay đổi thành phần cơ thể, mức năng lượng lớn hơn và sự thay đổi về chỉ số cơ thể là những dấu hiệu tiến triển tốt hơn đáng kể so với chỉ giảm cân.

Dinh dưỡng là một sự thay đổi lối sống trái ngược với một chế độ ăn kiêng nhất thời, vì vậy hãy nhất quán và có trách nhiệm với những nỗ lực của bạn. Kỷ niệm những thành tựu nhỏ và phấn đấu hướng tới những thành tựu lớn hơn nhé.

Theo Femina