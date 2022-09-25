Từ giảm đường huyết đến hỗ trợ giảm cân, loại trà thảo mộc này xứng đáng là "vàng mười" cho sức khỏe

Trà hoa cúc là một loại thảo mộc chiết xuất từ ​​những bông hoa nhỏ. Những lợi ích của trà hoa cúc từ lâu đã được biết đến: Đây là một phương thuốc cổ xưa được biết đến với rất nhiều lợi ích sức khỏe từ giúp chữa chứng mất ngủ đến giảm đau bụng kinh, nó chắc chắn là một "cường quốc" dinh dưỡng .

Nếu bạn không kết hợp siêu thức uống này vào chế độ ăn uống của mình, bạn đang bỏ lỡ những lợi ích của trà hoa cúc!

Làm thế nào bạn có thể khai thác những lợi ích của trà hoa cúc? Bạn có thể thay thế trà thông thường bằng trà hoa cúc hoặc chỉ một tách mỗi ngày để tận dụng những lợi ích của trà hoa cúc. Trên thực tế, một cốc vào cuối một ngày bận rộn được đảm bảo sẽ làm dịu các dây thần kinh và giúp bạn thư giãn, bạn sẽ gặt hái được những lợi ích đầy đủ của trà hoa cúc và cũng có một giấc ngủ ngon!

Trà hoa cúc giúp bạn ngủ ngon hơn

Một tách trà hoa cúc ấm giống như một cái ôm ấm áp, nó không đánh gục bạn mà thay vào đó nhẹ nhàng ru bạn vào giấc ngủ. Theo truyền thống, trà được sử dụng với đặc tính gây ngủ và là một loại thuốc an thần nổi tiếng. Trà hoa cúc làm dịu và thaoir mái tinh thần. Nó cũng được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ.

Nó có thể giúp chúng ta ngủ ngon hơn do sự hiện diện của một flavonoid gọi là apigenin liên kết với các thụ thể trong não của chúng ta và có tác dụng thư giãn trên cơ thể, đưa chúng ta vào giấc ngủ ngon. Vì nó cũng không chứa caffein, chất nổi tiếng là mang lại năng lượng cho chúng ta, nên trà hoa cúc là tiền chất lý tưởng để đi ngủ.

Uống trà hoa cúc khoảng 45 phút trước khi ngủ để cơ thể tiêu hóa trà để các hóa chất cần thiết trong trà có thể hoạt động, gây ngủ.

Trà hoa cúc chứa nhiều chất chống oxy hóa

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Các flavonoid trong trà hoa cúc cũng rất giàu chất chống oxy hóa và các đặc tính chống vi khuẩn có lợi cho sức khỏe của chúng ta bên cạnh khả năng đưa chúng ta vào giấc ngủ. Trà hoa cúc cũng có một lượng đáng kể magiê, folate, canxi, vitamin A và kali. Tất cả những chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất khác nhau này làm cho thức uống thảo mộc trở nên vô cùng bổ dưỡng. Chúng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và thậm chí cả ung thư, mặc dù các nghiên cứu cuối cùng về khía cạnh này vẫn chưa được thực hiện.

Một tách trà hoa cúc pha sẵn mà không có thêm chất tạo ngọt và hương liệu chứa khoảng hai calo và 0,5 gam carbohydrate.

Trà hoa cúc làm giảm đau dạ dày và chuột rút

Nói một cách cụ thể, trà hoa cúc có thể được sử dụng như một phương thuốc hiệu quả cho các vấn đề tiêu hóa và đau bụng khó chịu. Nó chứa các hợp chất kích hoạt các enzym trong tuyến tụy chịu trách nhiệm tiêu hóa thức ăn của chúng ta tốt hơn. Nó chống co thắt và giúp giảm co thắt trong cơ thể, bao gồm cả vùng dạ dày.

Điều này có nghĩa là trà hoa cúc cũng rất tốt để đối phó với chứng chuột rút mà không cần phải dùng đến thuốc giảm đau. Nó cũng được biết là làm giảm sản xuất các chất giống như hormone có thể gây tăng viêm và đau.

Bắt đầu uống một tách trà hoa cúc vài tuần trước khi có kinh và trong thời gian đó, để tận dụng tối đa đặc tính giảm đau của trà hoa cúc.

Trà hoa cúc có lợi cho bệnh nhân tiểu đường

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Mặc dù tốt nhất là bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi thêm bất cứ thứ gì mới vào chế độ ăn uống của bạn, nhưng trà hoa cúc được cho là có lợi trong việc giảm lượng đường và cholesterol. Trong khi các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để hiểu được tác dụng lâu dài đầy đủ của trà hoa cúc trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2, trà hoa cúc có các đặc tính cho phép nó ngăn chặn lượng đường trong máu và tăng lưu trữ glycogen ở gan.

Trà hoa cúc có hương vị tinh tế và ngọt ngào tự nhiên. Nếu bạn muốn tăng thêm hương vị cho tách trà hoa cúc của mình mà không cần thêm mật ong, hãy thử dùng sả hoặc vắt nước cốt chanh.

Trà hoa cúc giúp giảm căng thẳng

Trong thời kỳ mà sự lo lắng và các rối loạn liên quan đến căng thẳng khác đang gia tăng với nhịp sống nhanh, mọi người không ngừng tìm kiếm các biện pháp tự nhiên giúp họ thư giãn và xả hơi. Trà hoa cúc đã được sử dụng trong y học cổ truyền từ thời cổ đại như một loại thuốc giảm căng thẳng và làm dịu những người đang vật lộn với lo lắng.

Cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu tác dụng của trà hoa cúc trong việc giảm căng thẳng, nhưng các báo cáo cho thấy nó rất hữu ích đối với những người mắc các trường hợp rối loạn lo âu tổng quát từ nhẹ đến trung bình. Các chất an thần tự nhiên trong trà có thể làm dịu thần kinh.

Hơn nữa, tình trạng rối loạn dạ dày có thể được khắc phục bằng một tách trà hoa cúc ấm, đặc biệt là những rối loạn do căng thẳng hoặc lo lắng.

Trà hoa cúc được kết nối với làn da đẹp hơn

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Khả năng giúp chúng ta ngủ ngon hơn và giảm căng thẳng tác động tích cực đến làn da của chúng ta. Nhưng trà có tác dụng mạnh hơn khi thoa tại chỗ, dẫn đến làn da sáng. Vì trà hoa cúc có chứa nhiều chất dinh dưỡng và có đặc tính kháng khuẩn giúp ức chế tình trạng viêm và làm dịu da, nên nó cực kỳ hiệu quả trong việc chữa lành vết thương và vết sẹo.

Chiết xuất hoa cúc từ xa xưa đã được sử dụng để điều trị cháy nắng, kích ứng da, mụn trứng cá và thậm chí cả các tình trạng da như bệnh chàm. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa và flavonoid có thể bảo vệ da khỏi bị hư hại và đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào và mô.

Các cách để kết hợp lợi ích của trà hoa cúc vào chế độ ăn uống của bạn

Cách phổ biến nhất để thưởng thức trà hoa cúc trên khắp thế giới là pha trà với nước ấm và pha với mật ong hoặc chanh. Tuy nhiên, người ta không cần chỉ có duy nhất công thức này, có một số ý tưởng sáng tạo và ngon miệng để kết hợp thức uống thảo mộc vào chế độ ăn uống của bạn. Nếu latte và cappuccino là món yêu thích của bạn, hãy thưởng thức trà hoa cúc một cách thú vị bằng cách pha một ly latte quế hoa cúc.

Quế ấm áp bổ sung hương của hoa cúc và tạo ra một thức uống thơm ngon, thậm chí có thể thay thế cà phê hàng ngày của bạn! Nếu bạn đang tìm kiếm một thứ gì thanh khiêt, hãy tận hưởng cảm giác lạnh với một ly trà đá gừng hoa cúc sảng khoái, đây là thức uống lý tưởng cho một ngày nóng bức. Cả hoa cúc và gừng đều được biết đến với công dụng chữa đau dạ dày và các vấn đề về tiêu hóa.

Theo Femina