Không cần ăn kiêng khắc nghiệt, chuyên gia chỉ dẫn những cách giảm cân "dễ chịu" nhất chắc hẳn bạn sẽ cần

Những điều đã được khoa học chứng minh sau đây có thể có tác động tích cực đến quá trình giảm cân của bạn.

Khi cố gắng giảm lượng calo tiêu thụ, bạn nên ngừng ăn các loại thực phẩm như quả hạch, hạt, phô mai và bơ. Tuy nhiên, chất béo cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa so với protein và carbs, vì vậy cảm giác đói sẽ không làm phiền bạn trong thời gian dài hơn.

Ngoài ra, chất béo không bão hòa đơn giúp cơ thể tiêu hóa lycopene, lutein và beta-carotene.

2. Đừng đánh giá quá cao sự mất calo trong quá trình hoạt động thể chất

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng mọi người thường đánh giá quá cao số lượng calo bị đốt cháy trong khi tập thể dục. Kết quả là, họ cho phép mình ăn nhiều thức ăn hơn vì nghĩ rằng họ đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Đúng là bạn nên ăn sau khi tập luyện, nhưng đừng vượt quá giới hạn lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày. Nếu không, toàn bộ công sức tập luyện sẽ bị mất.

3. Rửa trái cây và rau thật sạch

Trái cây và rau quả thực sự có thể là một lý do khiến bạn tăng cân nếu bạn không rửa sạch chúng. Điều này là do thuốc trừ sâu còn lại có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn, có thể khiến bạn tăng cân. Những hóa chất này được cho là có tác dụng bảo vệ thực phẩm khỏi ký sinh trùng, nhưng cuối cùng chúng lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người.

4. Hít mùi dầu ô liu

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng thêm dầu ô liu vào thức ăn có thể giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn. Nó cũng chỉ ra rằng ngay cả mùi dầu ô liu cũng kéo dài thời gian lượng đường ổn định, vì vậy bạn không cảm thấy đói . Dầu Ý chứa lượng hóa chất lớn nhất ngăn chặn cảm giác đói.

5. Ăn một cách thích thú nhất

Sự thèm ăn của chúng ta được điều chỉnh bởi một loại hormone gọi là ghrelin. Mức độ của nó tăng lên khi bạn căng thẳng và giảm khi bạn cảm thấy thích thú từ việc ăn uống. Nói cách khác, nếu bạn cảm thấy thích thú khi ăn một thứ gì đó, bạn sẽ không sớm cảm thấy đói. Và nếu bạn khó có thể ăn một thứ gì đó hay ăn nó một cách chán chường, bạn sẽ thấy mình đứng trước một chiếc tủ lạnh đang mở sớm hơn.

Vì vậy, nếu bạn không thích một số loại thức ăn, hãy thay thế nó bằng món bạn thích.

Theo Brightside