Bạn có hay bị đau đầu thường xuyên? Liên tục chóng mặt có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn bạn nghĩ

Mọi người thỉnh thoảng bị chóng mặt, thường sẽ qua đi khi nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, đối với một số người, vấn đề có thể trở nên mãn tính hơn nhiều.

Vì chóng mặt làm gián đoạn cảm giác thăng bằng và định hướng không gian của cơ thể, nó có thể khiến bạn dễ bị ngã, va quệt vào đồ vật và các tai nạn khác.

Chóng mặt không phải là một tình trạng tự thân mà là một triệu chứng của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Trong hầu hết các trường hợp, chóng mặt chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và không thực sự là nguyên nhân đáng lo ngại. Chóng mặt thường là do sự hoạt động kém của cân bằng tai trong.

Các vấn đề về tai trong sau đây là một số thủ phạm phổ biến gây ra chóng mặt:

Bệnh Meniere: Bệnh này thường gặp ở những người có vấn đề về chứng đau nửa đầu từ trước và liên quan đến sự mất cân bằng chất lỏng ở tai trong.

Bệnh này thường gặp ở những người có vấn đề về chứng đau nửa đầu từ trước và liên quan đến sự mất cân bằng chất lỏng ở tai trong. Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (BPPV) : Hầu hết các trường hợp chóng mặt được cho là do tình trạng này.

: Hầu hết các trường hợp chóng mặt được cho là do tình trạng này. Viêm dây thần kinh tiền đình: Đây là biểu hiện của tình trạng viêm ở tai trong, thường là do nhiễm trùng cơ bản.

Đây là biểu hiện của tình trạng viêm ở tai trong, thường là do nhiễm trùng cơ bản. Viêm mê nhĩ : Mê nhĩ trong tai có thể bị viêm hoặc sưng lên, dẫn đến chóng mặt.

Các nguyên nhân khác của chóng mặt bao gồm:

Mất nước

Xơ vữa động mạch (xơ cứng động mạch)

Thoái hóa khớp cổ

Hạ huyết áp hoặc giảm huyết áp đột ngột

Lượng đường trong máu thấp

Đau tim cấp tính và đột quỵ

Một số loại thuốc như thuốc chủ vận dopamine, thuốc điều trị cao huyết áp, thuốc kháng sinh, thuốc chống co giật, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần, thuốc kháng histamine, thuốc giảm đau và thuốc chống viêm

Đau nửa đầu

Say tàu xe

Nhiễm trùng não hoặc tủy sống

Căng thẳng và lo lắng

Sốt

Lạm dụng rượu hoặc ma túy

Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng của chóng mặt

Chóng mặt tự nó là một triệu chứng. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu ở đầu này thường đi kèm với các triệu chứng khác, chẳng hạn như:

Nhẹ đầu hoặc cơ thể yếu ớt

Mất thăng bằng cơ thể gây ra tình trạng không ổn định chung

Cảm thấy bàng hoàng, bối rối hoặc có những suy nghĩ mông lung

Các giai đoạn mờ mắt ngắn

Buồn nôn và ói mửa

Mất ý thức tạm thời hoặc đen lại

Tim đập nhanh

Đau đầu

Khó nghe

Tiếng chuông trong tai

Chóng mặt được quản lý về mặt y tế thông qua các biện pháp sau

1. Vật lý trị liệu

Phục hồi chức năng tiền đình hoặc đào tạo thăng bằng nhằm mục đích cải thiện sự phối hợp cơ thể nói chung của bạn, giảm căng thẳng cơ cổ và vai của bạn, đồng thời rèn luyện mắt của bạn cử động mà không cần di chuyển đầu.

Các bài tập giúp bù đắp sự mất cân bằng tai trong bằng cách thực hành lặp đi lặp lại các chuyển động của đầu gây chóng mặt cho đến khi bạn xây dựng được khả năng chịu đựng. Sự can thiệp đơn giản, chi phí thấp này có thể cực kỳ có lợi cho việc kiểm soát cơn chóng mặt giai đoạn đầu.

2. Tái định vị Canalith

Kỹ thuật vận động này đặc biệt hữu ích để điều trị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (BPPV).

Tái định vị Canalith bao gồm một loạt các chuyển động của đầu để đẩy các cặn canxi gây ra BPPV ra khỏi ống tai và trở lại vị trí bình thường của chúng để khôi phục chức năng và cân bằng tiền đình thích hợp.

3. Thuốc

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ có thể kê một số loại thuốc để giúp bạn đối phó với những cơn chóng mặt và choáng váng tùy thuộc vào nguyên nhân cơ bản. Chúng bao gồm thuốc chống buồn nôn, thuốc phòng ngừa chứng đau nửa đầu, steroid hoặc thuốc kháng sinh.

Tránh dùng thuốc không kê đơn để giảm chóng mặt, chẳng hạn như meclizine (Antivert, Bonine), trừ khi bác sĩ của bạn khuyến nghị đặc biệt.

4. Tâm lý trị liệu

Các bác sĩ thường đề nghị liệu pháp tâm lý cho những bệnh nhân bị chóng mặt do rối loạn lo âu. Bác sĩ trị liệu có thể giúp bạn phát triển các cơ chế đối phó hiệu quả để kiểm soát sự lo lắng của bạn, do đó giúp ngăn ngừa các đợt hoa mắt và chóng mặt trong tương lai.

5. Phẫu thuật

Phẫu thuật trở thành biện pháp cuối cùng khi tất cả các hình thức điều trị y tế khác không thể khắc phục được các vấn đề cơ bản về cấu trúc. Điều này đặc biệt đúng đối với một số loại chóng mặt, chẳng hạn như chóng mặt liên quan đến bệnh Meniere, gây ra bởi những thay đổi dần dần trong giải phẫu tai trong.

Chóng mặt có thể xuất phát từ một loạt các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và bạn có thể phải trải qua một cuộc đánh giá y tế kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân chính xác.

Ảnh minh họa: Internet

Trừ khi bạn biết nguyên nhân gây ra chóng mặt của mình, nếu không bạn sẽ không thể điều trị nó một cách thích hợp. Vì vậy, chẩn đoán đúng là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề này. Bác sĩ sẽ xem xét tiền sử bệnh và hỏi về các triệu chứng của bạn để hiểu rõ hơn về tình trạng của bạn. Vậy nên nếu bạn liên tục bị chóng mặt dù đã được khám chữa bằng các liệu pháp y tế cơ bản, bạn nên đi khám chuyên sâu để biết có mắc hội chứng bệnh nào khác không.

Theo Emedihealth