Những thói quen ăn uống lành mạnh mà ai cũng cần áp dụng sau tuổi 40

Một số lời khuyên về chế độ ăn uống sau đây có thể giúp bạn giảm bớt và thậm chí ngăn ngừa một số thay đổi sức khỏe có thể đến khi bạn bước vào tuổi 40.

Trao đổi chất là một quá trình của mọi phản ứng hóa học trong cơ thể. Có một số lý do tại sao một số người có sự trao đổi chất chậm hơn và thật không may, tuổi tác là một trong những thủ phạm chính. Nhưng đừng lo lắng, có một số cách bạn có thể tăng cường trao đổi chất và ăn uống là chìa khóa dinh dưỡng lành mạnh.

Đảm bảo ăn thường xuyên và không bao giờ bỏ bữa bạn nhé. Để có được kết quả tốt hơn, hãy bổ sung nhiều protein hơn vào chế độ ăn uống của bạn. Nó sẽ giúp bạn duy trì khối lượng cơ bắp và không ăn quá nhiều.

2. Chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế

Có 2 loại ngũ cốc chính: nguyên hạt và tinh chế. Đoán xem, cái nào là tốt nhất cho bạn? Tất nhiên là toàn bộ. “Toàn bộ” có nghĩa là hạt ở dạng ban đầu hoặc được xay mà không cần loại bỏ bất kỳ phần nào của hạt. Ngũ cốc nguyên hạt là một nguồn tuyệt vời của vitamin B, kali, magiê và chất xơ giúp tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim, béo phì và tiểu đường.

3. Bổ sung các loại hạt

Thực tế thú vị: các loại hạt thực sự được coi là một loại trái cây. Một loại trái cây có nhiều chất béo, ít carbs và có một số chất dinh dưỡng tuyệt vời. Các loại hạt chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, chúng có thể làm giảm mức cholesterol xấu và có thể giúp điều trị bệnh tiểu đường loại II. Chúng cũng được coi là rất tốt cho tim của bạn. Nhưng hãy cẩn thận khi ăn chúng, bạn chỉ cần một chút là có thể có được tất cả những thứ ngon lành và dinh dưỡng chứ không cần quá nhiều.

4. Đậu lăng rất tốt cho bạn

Đậu lăng là một nguồn tuyệt vời của chất xơ và vitamin B9 còn được gọi là folate. Ăn đậu lăng có thể giúp bạn giảm mức cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim, tiểu đường và béo phì.

Một khoáng chất gọi là selen, không có trong hầu hết các loại thực phẩm lại được tìm thấy trong đậu lăng. Nó giúp chống lại bệnh ung thư, suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi và thậm chí có thể cải thiện bệnh hen suyễn mãn tính.

5. Tăng cường một số vi khuẩn tốt

Bây giờ chúng ta đã biết đến tầm quan trọng của việc có hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh trong một xã hội hiện đại hóa. Các sản phẩm như kefir, sữa chua và kombucha chứa probiotics giúp giữ cho đường ruột của chúng ta khỏe mạnh. Dùng một số sản phẩm đó hàng ngày hoặc bổ sung đặc biệt có lợi cho phụ nữ trên 40 tuổi, những người đang trải qua các triệu chứng tiền mãn kinh sẽ rất có lợi.

Theo Brightside