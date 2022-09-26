7 cách tiêu diệt vi khuẩn trong miệng và ngăn chặn hơi thở có mùi đơn giản nhất

Nhưng 7 cách dễ dàng để chống lại hơi thở có mùi "như ninja" bằng những thứ mà bạn có thể đã có sẵn trong nhà sau đây sẽ rất hữu ích cho bạn.

Người Mỹ chi khoảng 10 tỷ đô la cho các sản phẩm vệ sinh răng miệng (ví dụ như bạc hà, kẹo cao su, nước súc miệng, kem đánh răng, v.v.) để chống hôi miệng mỗi năm.

Lá bạc hà giúp chống hôi miệng và làm thơm miệng.

Các loại gia vị như đinh hương, bạch đậu khấu và hạt thì là rất tốt trong việc chống lại mùi hôi miệng.

Baking soda là một loại nước súc miệng tự nhiên khác có sẵn. Chỉ cần hòa tan một thìa cà phê muối nở vào một cốc nước và dùng nó để súc miệng. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhúng bàn chải đánh răng ướt vào muối nở và dùng nó để làm sạch răng.

Trà làm từ lá cỏ cà ri là một chất làm thơm miệng kháng khuẩn tuyệt vời. Bắt đầu ngày mới của bạn bằng cách uống một tách trà.

Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày

Giữ cho mình đủ nước mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và tránh hôi miệng là một trong số đó. Nước bọt ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nước cần thiết để giữ cho các tuyến nước bọt hoạt động hiệu quả.

Uống nước là điều quan trọng nhất để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và hơi thở có mùi do không đủ độ ẩm và nước bọt trong miệng. Tránh nước trái cây có đường vào ban đêm vì chúng có thể hỗ trợ sự tích tụ vi khuẩn trong đêm.

Xem xét những gì bạn ăn!

Một số loại thực phẩm được biết là gây hôi miệng, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh chúng nếu bạn muốn miệng có mùi bạc hà tươi mát. Hành và tỏi là thủ phạm phổ biến nhất gây hôi miệng. Nhưng cũng nên nhớ chú ý đến hành tây vì nghiên cứu cho thấy rằng ăn hành điều độ đã giết chết 4 chủng vi khuẩn khác nhau có thể gây sâu răng và bệnh nướu răng. Ngoài ra, tránh thực phẩm có nhiều đường fructose hoặc axit có tính axit vì chúng khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn.

Nếu bạn đói, hãy thử ăn táo hoặc một ít sữa chua. Táo chứa pectin heteropolysaccharide được biết là có tác dụng kích thích sản xuất nước bọt, trong khi các chất nuôi cấy tích cực trong sữa chua giúp giảm vi khuẩn trong miệng.

Cạo lưỡi của bạn

Lưỡi của bạn có thể là nơi sinh sản của vi khuẩn có mùi. Sau khi đánh răng, hãy dùng bàn chải đánh răng để loại bỏ vi khuẩn, sản phẩm phụ từ vi khuẩn hoặc mảng bám trên lưỡi. Bạn cũng có thể sử dụng dụng cụ cạo lưỡi cho việc này.

Chải răng hai lần một ngày và dùng chỉ nha khoa một lần

Đánh răng trong 2 phút, hai lần một ngày và dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần. Một nghiên cứu cho thấy chỉ có hơn 55% phụ nữ chải răng hai lần một ngày và tỷ lệ nam giới làm như vậy thậm chí còn thấp hơn, chỉ 49%. Đánh răng và dùng chỉ nha khoa giúp loại bỏ thức ăn bị mắc kẹt và vi khuẩn gây mùi trong miệng.

Giữ cho nướu răng của bạn khỏe mạnh

Vi khuẩn tập trung ở chân răng, tạo ra mùi hôi. Các bệnh về nướu được biết là nguyên nhân gây hôi miệng. Để giữ cho nướu răng của bạn khỏe mạnh, hãy chọn kem đánh răng có chứa florua . Ngoài ra, hãy bỏ thuốc lá vì hút thuốc lá làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn và có liên quan chặt chẽ đến việc khởi phát các vấn đề liên quan đến nướu.

Ngoài ra, hút thuốc làm cho nướu răng của bạn khó lành hơn khi chúng đã bị tổn thương.

Nhai vỏ trái cây

Rửa sạch vỏ của trái cây họ cam quýt như chanh hoặc cam trước khi cho vào miệng nhai. Nó không chỉ mang lại cho bạn hơi thở thơm mát mà axit citric trong nó còn khuyến khích các tuyến nước bọt tiết ra nhiều nước bọt hơn, đây là biện pháp bảo vệ tự nhiên của miệng chống lại hơi thở có mùi và các axit mảng bám gây sâu răng.

Theo Brightside