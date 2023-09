Nghiến răng khi ngủ có thể khiến bạn suy kiệt sức khỏe, ngừng ngay bằng những thủ thuật đơn giản này

Có 2 loại chứng nghiến răng: về đêm, xảy ra vào ban đêm và thức, xảy ra vào ban ngày. Những lý do khiến một người mắc chứng nghiến răng có thể khác nhau. Yếu tố tâm lý và di truyền, vị trí hơi lệch của răng trên so với răng dưới, hoặc một số chất đều có thể là nguyên nhân của tình trạng này. Nói về tác động tiêu cực, có rất nhiều trong số chúng. Răng của bạn có thể trở nên nhạy cảm hơn và bắt đầu mòn, cơ hàm có thể bị đau và bạn cũng có thể bị đau đầu. Đây là lý do tại sao điều trị tình trạng này rất được khuyến khích.

1. Tránh caffeine

Biện pháp rất đơn giản đầu tiên bạn có thể áp dụng là sửa chế độ ăn uống của mình. Những gì chúng ta ăn ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả các khía cạnh của hạnh phúc của chúng ta và răng không phải là một ngoại lệ.

Caffeine là một chất kích thích nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều sử dụng khi cần thiết. Nhưng bạn nên thử cắt giảm cà phê, cola và nước tăng lực vì chúng chứa một lượng caffeine cao. Nếu bạn uống chúng thường xuyên, bạn sẽ trở nên quá kích động và năng động trong ngày, và bạn cũng khó thư giãn và thoải mái hơn khi đến giờ đi ngủ.

2. Giảm mức độ căng thẳng trong cuộc sống

Căng thẳng là nguyên nhân phổ biến của chứng nghiến răng, nó khiến bạn lo lắng vào ban ngày và bồn chồn vào ban đêm. Trước tiên, bạn nên nghĩ về những gì mang lại căng thẳng cho cuộc sống của bạn (con người, sự vật và sự kiện) và sau đó đưa ra một kế hoạch hiệu quả về cách loại bỏ những điều đó. Tất cả chúng ta đều thích các hoạt động giảm căng thẳng khác nhau, nhưng đây là điều chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi : tư vấn, tập thể dục và thiền.

Đừng quên chế độ ăn uống lành mạnh, thức ăn nhanh, đồ uống có ga và nhiều đồ ngọt gây sâu răng nên bị bài trừ. Trái cây sống, rau, quả hạch và quả mọng đều tốt cho cả bạn và răng.

3. Ngừng nhai những thứ không phải là thức ăn

Đây là thói quen mà nhiều người trong chúng ta mắc phải trong thời thơ ấu, nhưng một số người lớn vẫn làm điều đó trong cuộc sống khi trưởng thành. Nhai bút chì, bút viết hoặc bất kỳ loại vật dụng không phải là thực phẩm nào sẽ đưa nhiều vi khuẩn vào miệng hơn và gây rối loạn hoạt động miệng bình thường của bạn. Thói quen này có liên quan trực tiếp đến việc nghiến răng và việc nhai không kiểm soát là kết quả của căng thẳng.

Nếu bạn không thể ngừng nhai những thứ khác nhau hoàn toàn trong khi không ăn, hãy thử đánh lừa bộ não của bạn bằng cách thay đổi. Đổi dụng cụ viết để lấy kẹo cao su, bạc hà hoặc một món ăn nhẹ lành mạnh để nhai.

4. Bổ sung canxi và magiê trong chế độ ăn uống

Nghiến răng cũng có thể có nghĩa là bạn đang thiếu một số chất bổ sung. Chắc chắn, trước tiên bạn nên chạy một số thử nghiệm và xem điều đó có đúng không. Đừng tự kê đơn các loại vitamin và chất bổ sung.

Nếu đúng như vậy và mức canxi và magiê của bạn quá thấp, hãy bắt đầu dùng chúng. Những yếu tố này rất quan trọng đối với chức năng cơ và sức khỏe hệ thần kinh. Nếu bạn cũng bị chuột rút ống chân vào ban đêm, những chất bổ sung này có thể hữu ích.

5. Thư giãn đúng cách trước khi ngủ

Nếu bạn bị chứng nghiến răng vào ban đêm, thì nhiệm vụ đầu tiên của bạn là thư giãn trước khi ngủ. Bạn càng bình tĩnh và thư thái, bạn càng có cơ hội có một giấc ngủ ngon mà không bị nghiến răng.

Cũng giống như giảm căng thẳng, những thứ khác nhau có hiệu quả với những người khác nhau. Hãy thử uống trà thảo mộc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ (chẳng hạn như hoa cúc). Ngoài ra, hãy thử xoa bóp cổ, vai và mặt. Điều đó chắc chắn sẽ giúp tâm trí và cơ thể bạn thư giãn.

Theo Brightside