Ung thư di căn là khi các tế bào có nguồn gốc từ một bộ phận của cơ thể lây lan vào một bộ phận khác qua đường máu. Còn được gọi là ung thư giai đoạn IV, theo Viện Ung thư Quốc gia những tế bào này có các đặc điểm giống như của ung thư nguyên phát và không giống như các tế bào ở nơi ung thư di căn được tìm thấy. Đây là cách các bác sĩ có thể nói rằng đó là ung thư đã di căn từ một bộ phận khác của cơ thể.

Mặc dù bản thân bệnh ung thư có thể chữa khỏi ở một mức độ nào đó với sự tiến bộ của khoa học y tế, nhưng nó vẫn là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất, đặc biệt là khi các tế bào khối u này lây nhiễm vào máu và lây nhiễm sang các cơ quan khác. Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng các tế bào khối u ở những người bị ung thư vú sẽ lây lan vào máu khi người ta đang ngủ.

Các phát hiện làm sáng tỏ sinh lý học của con người vẫn còn khó nắm bắt và có thể cần nâng cao các chiến lược điều trị và theo dõi sự tiến triển của những căn bệnh này.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature nói rằng các động lực quyết định sự hình thành và phát tán của các tế bào khối u đang lưu hành phần lớn là không có gì đặc biệt, và người ta thường cho rằng chúng liên tục phát tán do các khối u đang phát triển hoặc do hệ quả của sự tác động cơ học.

Được dẫn dắt bởi các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ và Đại học Basel, nhóm nghiên cứu đã tiết lộ rằng các tế bào này "thức dậy" khi bệnh nhân đang ngủ.

Nghiên cứu mới đã cho thấy sự trái ngược với niềm tin lâu nay rằng các tế bào ung thư không tuân theo đồng hồ sinh học.

Họ phát hiện ra rằng các hormone nhịp sinh học như melatonin, testosterone và glucocorticoids quyết định các động lực của tế bào khối u tuần hoàn. Nhịp điệu tuần hoàn là những thay đổi về thể chất, tinh thần và hành vi theo chu kỳ 24 giờ. Các quá trình tự nhiên này phản ứng chủ yếu với ánh sáng và bóng tối và ảnh hưởng đến hầu hết các sinh vật sống.

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng các tế bào ung thư tuần hoàn (CTC) ở bệnh nhân ung thư vú ở giai đoạn nghỉ rất dễ bị di căn, trong khi các CTC được tạo ra trong giai đoạn hoạt động thì không có khả năng di căn. Họ nhận thấy rằng mức độ CTC ở những con chuột có khối u thay đổi tùy thuộc vào thời gian trong ngày mà máu của chúng được lấy ra.

Điều này khiến họ phải thu thập mẫu máu của 30 phụ nữ nhập viện vì ung thư vú một lần vào ban ngày và một lần vào ban đêm. Họ phát hiện ra rằng hầu hết các tế bào này xuất hiện trong phần được thu thập vào buổi sáng khi bệnh nhân vẫn đang nghỉ ngơi.

“Tôi rất ngạc nhiên vì trước đây nguyên lý luôn cho rằng các khối u luôn gửi đi các tế bào tuần hoàn chứ không chú ý đến việc phát tán mạnh vào thời điểm nào. Nhưng dữ liệu đã rất rõ ràng. Vì vậy, ngay sau khi ngạc nhiên này chúng tôi đang có rất nhiều phân tích ”, Nicola Aceto, đồng tác giả của bài báo nói với Nature.

Ung thư di căn là khi các tế bào có nguồn gốc từ một bộ phận của cơ thể lây lan vào một bộ phận khác qua đường máu.

Để xác nhận lý thuyết, các nhà nghiên cứu đã ghép các khối u ung thư vú vào chuột và kiểm tra mức độ CTC của động vật trong suốt cả ngày. Vì chuột có nhịp sinh học ngược với con người, nó hoạt động vào ban đêm và ngủ vào ban ngày, mức độ khối u đạt đỉnh điểm vào ban ngày khi con vật nghỉ ngơi.

Nghiên cứu mới trái ngược với niềm tin lâu nay rằng các tế bào ung thư không tuân theo đồng hồ sinh học và nhịp sinh học.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu làm rõ rằng giấc ngủ không phải là "kẻ thù" và nghiên cứu này không có nghĩa là mọi người nên tránh ngủ. Tác giả nghiên cứu Aceto nói với tờ Nature rằng các tế bào ung thư vú ở người hoạt động mạnh hơn vào ban đêm và cần được nghiên cứu sâu hơn. Tuy nhiên, nó cũng có thể là các hormone được sử dụng để báo hiệu rằng đã đến lúc thức dậy hoặc đi ngủ sao cho hợp lý.

Nhóm nghiên cứu hiện đang tìm cách nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ hơn về mô hình chuyển động độc đáo của các tế bào ung thư này nhằm thiết kế các chiến lược điều trị tốt hơn.

Theo Indiatoday