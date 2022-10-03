Những thói quen vệ sinh phổ biến của người Việt tưởng chừng vô hại nhưng lại đang lặng lẽ tàn phá sức khỏe hàng ngày

Sức khỏe 03/10/2022 05:00

Hầu hết chúng ta thường chắc chắn rằng chúng ta làm đúng mọi thứ. Chúng ta sử dụng máy sấy không khí để làm khô tay, chúng ta ngâm bát đĩa trong bồn rửa và chúng ta không thể vượt qua một ngày làm việc mà không có ít nhất một tách cà phê. Nhưng sự thật là máy sấy làm lây lan bệnh nhiễm trùng, bồn rửa bát ướt còn nguy hiểm hơn bệ ngồi toilet và một chiếc cốc sạch sẽ không giúp bạn tránh khỏi vi trùng trong máy pha cà phê.

Dưới đây là những sự thật đã được khoa học chứng minh về việc một số thói quen hàng ngày có thể thực sự gây hại cho chúng ta như thế nào: thông tin này sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn.

Một vài thói quen có vẻ hoàn toàn vô tội nhưng chúng thực sự vô cùng mất vệ sinh theo quan điểm khoa học và điều này đã được nghiên cứu chứng minh.

1. Ngâm bát đĩa trong bồn rửa

Những thói quen vệ sinh phổ biến của người Việt tưởng chừng vô hại nhưng lại đang lặng lẽ tàn phá sức khỏe hàng ngày - Ảnh 1

Bồn rửa là một môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn: ở đó bạn có thể tìm thấy vi khuẩn salmonella, trực khuẩn ruột kết hoặc tụ cầu. Để tránh rối loạn dạ dày và ruột, cần phải rửa bồn rửa không chỉ sau khi rửa chén mà còn sau khi tiếp xúc với thực phẩm như cá, thịt sống, các sản phẩm sữa và rau quả. Một đống bát đĩa ngâm là một giải pháp dễ dàng để rửa trong một lần nhưng không an toàn.

2. Rửa tay bằng nước nóng

Những thói quen vệ sinh phổ biến của người Việt tưởng chừng vô hại nhưng lại đang lặng lẽ tàn phá sức khỏe hàng ngày - Ảnh 2

 

Một số nhà nghiên cứu nói rằng nhiệt độ nước không ảnh hưởng đến việc tiêu diệt vi trùng. Thời gian rửa tay quan trọng hơn trong trường hợp này: trong 5 giây, bạn sẽ không làm sạch bất cứ thứ gì nhưng trong 30 giây, bạn có thể tiêu diệt rất nhiều vi khuẩn trên tay. Khi rửa tay bằng nước nóng thường xuyên, bạn làm giảm các chức năng bảo vệ của da và có thể xảy ra kích ứng hoặc viêm da.

3. Tập luyện mà chưa tẩy lớp trang điểm 

Những thói quen vệ sinh phổ biến của người Việt tưởng chừng vô hại nhưng lại đang lặng lẽ tàn phá sức khỏe hàng ngày - Ảnh 3

Đôi khi chúng ta vội vã từ văn phòng đến phòng tập thể dục và chúng ta nghĩ rằng việc dành thời gian tẩy trang là vô ích vì dù sao thì chúng ta cũng sẽ đi tắm sau khi tập luyện. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, làn da của chúng ta cần thở và tự làm sạch. Nếu bạn trang điểm, nó có thể làm tắc nghẽn các lỗ chân lông. Do đó, bạn có thể dễ gặp các vấn đề về da. Tẩy trang trước khi tập luyện là điều cần thiết.

4. Sử dụng máy sấy tay

Những thói quen vệ sinh phổ biến của người Việt tưởng chừng vô hại nhưng lại đang lặng lẽ tàn phá sức khỏe hàng ngày - Ảnh 4

Việc chúng ta không chạm tay vào máy sấy chỉ là ảo tưởng về sự sạch sẽ. Trên thực tế, máy sấy điện khá mất vệ sinh: chúng hút rất nhiều vi khuẩn và lây lan chúng theo luồng không khí và chúng có thể xâm nhập vào phổi, da hoặc cơ thể của một người. Khăn giấy hiệu quả hơn và sạch hơn so với máy sấy tay điện.

5. Sử dụng túi đựng thực phẩm nhiều hơn một lần

Những thói quen vệ sinh phổ biến của người Việt tưởng chừng vô hại nhưng lại đang lặng lẽ tàn phá sức khỏe hàng ngày - Ảnh 5

Nếu bạn mua thịt sống trong một túi (ngay cả khi nó đã được bọc lại), rất có thể vi khuẩn sẽ lây lan sang các sản phẩm khác, đặc biệt là trái cây và rau quả. Giải pháp ở đây là sử dụng túi dùng một lần hoặc túi tote mà bạn sẽ phải giặt mỗi lần.

6. Cắt thịt và rau trên cùng một thớt

Những thói quen vệ sinh phổ biến của người Việt tưởng chừng vô hại nhưng lại đang lặng lẽ tàn phá sức khỏe hàng ngày - Ảnh 6

Tiến sĩ Charles Gerba, một nhà vi sinh học, tuyên bố rằng một chiếc thớt chứa vi khuẩn nhiều hơn 200 lần so với bệ ngồi trong nhà vệ sinh, đó là lý do tại sao việc cắt salad trên đó là không an toàn. Sau khi cắt thịt sống, tấm thớt sẽ bị nhiễm khuẩn salmonella và campylobacter, hai nguyên nhân lây lan nhiều nhất của ngộ độc thực phẩm. Giải pháp là sử dụng 2 thớt khác nhau cho thịt và rau và chọn thớt thủy tinh hơn thớt gỗ.

Theo Brightside

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