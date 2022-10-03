Nhật Bản có tỉ lệ người sống thọ rất cao: 5 bí quyết giúp xương chắc khỏe, sống dẻo dai mà họ làm thường xuyên

Chắc chắn rằng có những điều bạn có thể thử ở độ tuổi 20 và 30 để giúp đảm bảo xương của bạn luôn khỏe mạnh và linh hoạt cho đến tuổi 60. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn biết tất cả các tình trạng và loại thuốc hiện có của mình, đồng thời hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước.

Nếu bạn hỏi một người ngẫu nhiên về cách bảo vệ xương của mình, rất có thể họ sẽ đề cập đến canxi trong câu trả lời của họ. Xương của chúng ta chứa 99% tổng lượng canxi trong cơ thể, vì vậy, để ngăn ngừa loãng xương, điều đầu tiên cần làm là đảm bảo bạn tiêu thụ đủ chất dinh dưỡng này.

Khuyến nghị: Lượng canxi bạn cần (cả từ thực phẩm và thực phẩm bổ sung) tùy thuộc vào giới tính và độ tuổi của bạn.

Phụ nữ: 50 tuổi trở xuống cần 1.000 mg mỗi ngày, 51 tuổi trở lên cần 1.200 mg mỗi ngày

Nam giới: 70 tuổi trở xuống cần 1.000 mg mỗi ngày, 71 tuổi trở lên cần 1.200 mg mỗi ngày

Nguồn cung cấp canxi : cá mòi và cá hồi đóng hộp, đậu nành và đậu phụ, hạnh nhân, pho mát, sữa, rau bina và nước cam.

2. Đừng quên bổ sung vitamin D

Vitamin D là một trong những vi chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Nó còn được gọi là vitamin ánh nắng mặt trời vì nó được tạo ra trong cơ thể bạn khi bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vitamin D tham gia vào nhiều quá trình, bao gồm cả chức năng não. Nó cũng cần thiết cho xương và răng khỏe mạnh vì nó giúp hấp thụ canxi.

Ngay cả khi bạn bổ sung đủ canxi nhưng không đủ vitamin D, bạn vẫn có nguy cơ bị loãng xương và nhuyễn xương.

Khuyến nghị: Viện Y tế Quốc gia (NIH) khuyến nghị 37,5-50 mcg (1.500–2.000 IU) mỗi ngày cho trẻ em và ít nhất 25 mcg (1.000 IU) / ngày cho người lớn.

Nguồn cung cấp vitamin D: cá béo như cá ngừ và cá hồi, các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, gan bò, pho mát và trứng.

3. Giữ cân nặng bình thường của bạn

Một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt có thể giúp bạn giảm thêm vài cân, nhưng đó không phải là cách lành mạnh để đối phó với chúng, quan trọng hơn, giảm cân đặc biệt là trong giai đoạn đầu sau mãn kinh khiến xương của bạn có nguy cơ giảm khối lượng xương. Mặt khác, béo phì cũng là một yếu tố nguy cơ góp phần làm cho xương bị gãy.

Khuyến nghị: Lựa chọn tốt nhất ở đây là duy trì cân nặng đều đặn của bạn. Không bao giờ áp dụng chế độ ăn kiêng không khao học hoặc ăn kiêng ít calo, cố gắng không tăng quá nhiều cân, đặc biệt là trong thời gian ngắn. Áp dụng một lối sống lành mạnh và chọn một kế hoạch ăn uống cân bằng trong khi vẫn hoạt động thể chất.

4. Tập thể dục cho xương của bạn

Sau 40 tuổi, cơ thể chúng ta bắt đầu mất dần khối lượng xương. Để giúp xương của bạn khỏe mạnh càng lâu càng tốt, bạn cần phải giữ chúng trong hình dạng bằng các hoạt động thể chất bởi vì xương của chúng ta cần tập thể dục giống như cơ bắp của chúng ta.

Khuyến nghị: Viện Quốc gia về Viêm khớp và Các bệnh về Cơ xương và Da khuyến nghị các loại bài tập thể dục có trọng lượng như tập tạ, đi bộ nhanh, chạy bộ và thậm chí là khiêu vũ sẽ có ích cho xương. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình nào và nhớ lắng nghe cơ thể của bạn.

5. Theo dõi lượng caffeine của bạn

Nếu bạn cũng như hàng triệu người trên toàn thế giới không thể tưởng tượng buổi sáng của bạn mà không có một tách cà phê thì bạn phải biết rằng nó có quá nhiều caffeine, đặc biệt là đối với xương của bạn. Các nghiên cứu cho thấy rằng caffeine (khi dùng một lượng lớn) có thể làm giảm mật độ xương của bạn với một lượng nhỏ.

Khuyến cáo: Các bác sĩ cho rằng rằng một người trưởng thành trung bình có 400 mg caffein (4 tách cà phê pha) mỗi ngày là an toàn. Vì vậy, nếu bạn tiêu thụ 400 mg hoặc ít hơn, không có gì phải lo lắng. Nếu bạn uống nhiều hơn mức đó, xương của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Theo Brightside